Moda tasarımcıları seçiliyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (EİB), Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yenilikçi ve yaratıcı genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla altı senedir EİB Moda Tasarım Yarışması düzenliyor. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan yarışmanın final gecesi 18 Mayıs’ta İzmir Kaya Otel Convention Center’da görkemli bir programla yapılacak.

Döviz kurlarındaki artış sayesinde “İkinci Baharı”nı yaşamaya başlayan, yüzde 40’lık ihracat artış hızına erişen Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü’ne, yeni ve genç tasarımcılar kazandıracak bu yarışma ile İzmir muhteşem bir moda gösterisine ev sahipliği yapmış olacak. Artık fuarlarımız da, yarışmalarımız da dünya standartlarında gerçekleşiyor ve ses getiriyorlar. Bu anlamda “IF Wedding Fashion İzmir” Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile EİB Moda Tasarım Yarışması İzmir’in sesini duyuran güzel iki örnek oldu.



Neden Moda Tasarım Yarışması?



EİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Sertbaş, geçen beş senede inanılmaz yol kat edip kurumsal bir kimlik kazanan yarışmanın hazırgiyim sektörü ile genç tasarımcılar arasında ciddi bir köprü vazifesi gördüğünü söylüyor. EİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler de; “Her ne kadar tekstil bitiyor, konfeksiyon öldü dense de Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörünün varlığı, ihracatın varlığı olduğu mesajını veriyoruz. Bu tip yarışmaların tasarımcı yetiştirmenin yanında böyle bir felsefesi de var” diyor.

Hazır giyimciler, bir ulusun en önemli zenginlikleri arasında yer aldığına inandıkları tasarım gücünün, moda tasarımı alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ülkemizde var olan bu değerleri dünya moda sistemi ile tanıştırmak amacıyla Moda Tasarım Yarışması düzenlemeye karar vermişler.



Yarışmanın teması “Doğal Büyü”



Neden Doğal Büyü? diye sorduğunuzda “Doğa, en büyük büyücüdür ve renkleri, dokuları ve desenleri öylesine yaratıcı biçimde kullanır ki, bir araya gelmesi hiç düşünülmemiş renk ve desen kombinasyonlarına ilham verir. Bir kelebeğin kanatlarında, bir çiçeğin yapraklarında ya da dünyanın en zarif ve benzersiz varlıklarından erkek tavus kuşunun tüylerindeki milyonlarca renk geçişinden etkilenmemek nasıl mümkün olabilir? Onu taklit edemeyiz elbette. Ancak, yaşamın her anında bizlerle cömertçe paylaştığı ve sadece görmek isteyen gözlerin görebildiği mucizelerinden ilham alabiliriz. EİB 6. Moda Tasarım Yarışması’nda sizi, bu eşsiz yaşam sistemine bir anlamda saygımızı belirtecek, doğa ve yaşamla özdeşleşebilen çağdaş tasarım anlayışınızı ortaya koymaya bekliyoruz” cevabını alıyorsunuz.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda ise, birinciye 10.000 TL, ikinciye 6.000 TL ve üçüncüye 4.000 TL lira ödül verilecek.



İzmir’e ünlü yağacak



Finale kalacak 10 tasarımcının koleksiyonlarını her biri kendi dalında haklı bir isim yapmış olan ünlü jüri üyeleri değerlendirecek. Jüride Özgür Masur, Simay Bülbül, Zeynep Tunuslu, Siren Ertan ve Özlem Kaya gibi değerli moda tasarımcıları yer alacak. Moda ve Stil Danışmanı Eda Taşpınar da jüride yer alan isimler arasında.

Final gecesinin organizasyonu ve defilenin koreografisi ise İzmirli büyük yetenek koreograf Uğurhan Akdeniz tarafından yapılacak. Ceylan Saner’in sunacağı gala defilesinde Sedef Avcı, Hande Subaşı, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Fatma Yaman, Duygu Akdeniz, Bürde Aslan gibi ünlü modeller de podyuma çıkacak. After Parti’de, Demet Akalın ile ünlü DJ David Şaboy farklı bir canlı performans sergileyecek.