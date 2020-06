Modanın kalbi, IF Wedding Fashion ile İzmir’de attı

Türkiye’nin ulusal çaptaki tek moda ve hazır giyim fuarı olan IF Wedding Fashion geçtiğimiz hafta İzmir’de gerçekleşti. Tek kelime ile muhteşemdi. Böylesine profesyonel bir organizasyonun başarılı gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ve İZFAŞ’ı kutlamak gerekir.

Açılışındaki kurdele kesme merasiminden başlayarak olaylı bir şekilde geçen İstanbul Moda Haftası’nın hemen arkasından İzmir’de yapılan IF Wedding Fashion’ın nasıl geçeceğini merakla beklemiştim. Tam tahmin ettiğim gibi oldu, İzmir’e yakışır bir moda rüzgarı esti... Açılışta Bora Aksu, kapanışta Özgür Masur gala defilelerinde, kendimi Milano, Paris ya da Londra’da bir defile izliyormuşum gibi hissetim. Defile sonrası her iki modacıyı da kuliste ziyaret ettim. Çıkan işten, yaşadıkları atmosferden ne kadar memnun oldukları yüzlerinden okunabiliyordu. Yaptığımız sohbetlerde ise kendileri bile bu kadar profesyonel bir organizasyonla karşılaşmayı beklemediklerini, her şeyin adeta yurt dışında defile yapıyormuş gibi gerçekleştiğini söylediler. Sunulan kostümlerin yanı sıra defilelerin bu kadar başarılı olmasında büyük emeği olan İzmirli Koerograf Uğurhan Akdeniz’i de tebrik etmek gerekir. Sevgili Uğurhan bu güne kadar İzmir’de olmaktan hiç vazgeçmedi. İzmir şartlarında, bırakın İstanbul’u yurt dışı standartlarında defileler organize etti.

Minik bir eleştiri: Defileler muhteşemdi de (bir-iki istisna hariç) keşke defileye gelen bayanlar da bu konsepte uygun biraz daha özenli giyinselerdi.



Bora Aksu Defilesi

Bora Aksu aslında İzmirli, anne ve babası İzmir’de yaşıyor. 14 yıl önce İzmir’den, Dünyaca en ünlü modacıların yetiştiği ekol olarak kabul edilen Central Saint Martins School’a gidip eğitim almış. “Yeni Kuşak Modacı Ödülü”nü 4 kez üst üste kazanmış. Her sene Londra Moda Haftası’nda tasarımlarını sergiliyor. Moda dünyasının parlak yıldızı olarak anılan, adı Gucci, Dolce&Gabbana ve Versace gibi moda devleriyle bir tutulan bir modacı.

Dünyada markalaşmış bir isim olan Bora Aksu’nun, masum güzelliği ön plana çıkaran tartışılmaz güzellikteki kıyafetlerinden sonra defilenin ikinci kısmında yer alan gelinlik koleksiyonu da kıyafetleri kadar başarılı ve güzeldi. Abartıdan uzak sade gelinlik tasarımları oldukça beğeni topladı.









Özgür Masur Defilesi

Aşk-ı Memnu’nun iki yıldızı Nebahat Çehre ve Beren Saat’in oynadığı karakterleri giydirmesi ile adı iyice duyulan genç modacı Özgür Masur, IF Wedding Fashion İzmir’in kapanışta dikkatleri üzerine çeken diğer tasarımcısıydı. Merakla beklenen koleksiyonda abiye modellerinin yanı sıra gelinlik tasarımlarına da yer verdi. Kadınların tepki ve isyanlarını dile getirdiği “Protez-sto” isimli koleksiyonunu sundu. Birbirinden güzel giysilerin ardından ünlü manken Özge Ulusoy’un giydiği muhteşem bir gelinlik ile defilesine son verdi. Defileyi izleyen tüm bayanların aklından geçen, Özgür Masur tasarımlarından birine sahip olmaktı.



