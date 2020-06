MODAYA BORA AKSU DAMGASI

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri, İstanbul Fashion Week. Dünya Moda Haftası; Milano, New York, Londra ve Paris’teki moda haftalarından önce İstanbul Fashion Week (IFW) ile başladı. Türk tasarımcılarını ve markalarını tek ve organize bir çatı altında toplayarak Türk moda endüstrisinden dünyaya bilgi akışı sağlamayı amaçlayan organizasyon, İTÜ Taşkışla Kampusü’nde 20 tasarımcı ve 6 markanın katılımıyla, 21 defileye ev sahipliği yaparak gerçekleştiriliyor.

IFW’nin ilk günü Bora Aksu’nun İlkbahar/Yaz 2011 defilesi ile son buldu. Bora Aksu her zamanki gibi büyüleyici bir koleksiyon hazırlamıştı ve çok konuşuldu. Buraya kadar anlattıklarımın hepsi zaten basında takip ettiğiniz, sizlerin de bildiğiniz şeyler. Ben size biraz Bora Aksu’dan bahsetmek istiyorum.



Ailesi halen İzmir’de yaşıyor

Dünyayı kasıp-kavuran bu genç modacı aslında İzmirli, doktor anne-babası ve ağabeyi İzmir’de yaşıyor. 1996’ya kadar İzmir’de yaşamış daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme eğitimi almış. Çizimleri zamanla moda tararımına doğru kaymaya başlamış. İşletme eğitimini bitirdikten sora çizimlerin hayatında çok önemli bir yönü olduğu fark etmiş. O dönemde Türkiye’de moda tarımcılığı çok yeni olmasına rağmen bu konuda eğitim almaya karar vermiş.

Dünyaca ünlü modacıların yetiştiği ekol Central Saint Martins School’dan mezun. “Yeni Kuşak Modacı Ödülü”nü 4 kez üst üste kazanmış ve 14 yıldır Londra’da yaşıyor. Tasarımları Londra’nın ünlü Selfridges ve Liberty’s mağazalarında satılıyor, dünya ünlüleri Sienna Miller, Kate Moss gibi isimler onun tasarımlarını tercih ediyor. İsmi, “moda dünyasının parlak yıldızı” olarak anılıyor, Gucci, Dolce&Gabbana ve Versace gibi moda devleriyle bir tutuluyor.

Bora Aksu’nun önce Dünya’ya sonra da İstanbul Fashion Week’e damgasını vurduğunu görüce kendisini size anlatmak, İzmirli oluşuyla övünmek istedim.







İzmir’in kışları ‘buzla ısınacak’

İzmir bu aylardaki yoğun hareketliliğine rağmen kışın her zaman bir sakinliğe ve sıradanlığa teslim oluyor ne yazık ki. Kışın sinema festivali dışında fazla bir hareketin olmamasına yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, kışı harekete geçirecek bir projeyi tamamlamak üzere.

Olimpik ölçülerde

Kar ve buz görmemiş pek çok çocuğu ve en fazla da anne ve babalarını “Hafta sonu alışveriş merkezi dışında nasıl vakit geçirelim?” sorusundan kurtaracak bir alternatif; Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde inşası tamamlanmak üzere olan Olimpik Buz Pateni ve Buz Hokeyi Salonu bu sonbaharda devreye giriyor. 12 bin metrekare üzerine inşa edilen, olimpiyat standartlarına göre projelendirilen buz pateni ve buz hokeyi salonu; seyirci, VIP, basın ve engelli tribünleriyle birlikte yapılıyor. Artık buz pateni ve hokey meraklıları televizyon başında değil son derece modern bir salonda dünyanın ünlü patencilerini seyretme ve paten dersleriyle alıştırma yapma şansına sahip olacak. İzmir kışları da tüm Türkiye’nin ilgisini üzerine toplamaya aday...





Çocuklarınız kendi oyuncağını yapsın

Türkiye’de bir ilk olan Oyuncak-Sanat Atölyesi ZOO “Kendi Oyuncağını Kendin Yarat” sloganı ile Ege Park Balçova Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Çocuklara ve ruhu çocuk kalanlara yönelik, çok renkli, çok eğlenceli bir dünya olan “Zoo Oyuncak ve Sanat Atölyesi”nin amacı çocuklara en iyi arkadaşlarını kendilerinin yaratabileceği bir oyun atölyesi sunmak ve zeka gelişimlerine katkıda bulunmak. Zoo’nun kurucusu Elif Atik, iki çocuğunu okul çağına getirdikten sonra yeniden iş hayatına dönmek isteyen girişimci bir bayan. En büyük destekçisi ise eşi Sinan Atik. Onlar sayesinde Türkiye; bugün yepyeni bir kavramla tanışmış oldu. Üstelik bu mağazadaki her şey Elif Hanım’ın tasarımı ve yüzde yüz Türk Malı.

Oyuncakla evlenme teklif edenler

Zoo Dünyası’na gelen çocuklar 27 çeşit peluş hayvan arasından istediğini seçiyor. Peluş oyuncağın içine müzik ya da kendi ses kayıtlarını ekliyor. Özel pamuk makinesinde peluş oyuncağın içini dolduruyor. Çocuklar bilgisayarın başına geçip sertifikayı da hazırlıyor ve isim veriyor. Ve oyuncak çok şık ambalajıyla eve götürülmeye hazır hale geliyor. Zoo, çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor, eşine, sevgilisine, arkadaşına sürpriz yapmayı planlayan büyükler de oyuncak tasarlayıp alıyor. Oyuncakla evlenme teklif edenler bile var.