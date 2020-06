Muhteşem Marrakech

Bu hafta sonu Çeşme, Bodrum ve İstanbul’daki pek çok yazlık mekan açılışlarını yaptı.

Çeşme’nin ilk açılışı ise cuma gecesi Marrakech Beach Club’tan geldi. Marrakech, bu sezondan itibaren yaz aylarında Marrakech Beach Club olarak Aya Yorgi Koyu’nda hizmet vermek üzere muhteşem bir açılışla sevenlerine yeniden merhaba dedi.

İzmir cemiyet hayatının seçkin simalarından Berna-Korcan Karar, İrem-Selçuk Karcıoğlu, Murat Alpiskender gibi isimler ve Marrakech müdavimleri açılıştaydı. Dans show ve havai fişek gösterilerinin ilgiyle izlendiği katılımı yüksek güzel bir gece yaşandı. Kubbeleri ve merdiven başlarındaki ateş görselleriyle farklı bir havası olan mekan, konuklardan tam not aldı. Aralara Türkçelerin abartılmadan serpiştirildiği müzikler de çok beğenildi. Mehmet Özöner ile Süleyman Sirkecioğlu’nun işletmeciliğini yaptığı Marrakech Beach Club’ın yıllardır Özöner ile çalışan deneyimli ekibi her zamanki gibi kusursuz bir hizmet verdi.

Mimarisi ile de fark yaratan mekanın tasarımı, son zamanların popüler mimarı Tarkan Önal tarafından yapılmış. İşletmeci olarak tanınan, İsviçre’de iç mimarlık üzerine eğitim almış olan Mehmet Özöner, hiçbir masraftan kaçınmayarak, muhteşemliği detaylarındaki kalitede gizli şık bir mekan yaratmış. Dikkatimi çeken şeylerden biri ise, alışkın olduğumuz rengarenk sponsor firmaların logolarının yer aldığı Beach minderleri yerine, beş yıldızlı otelleri andıran beyaz büyük yataklar kullanılmış. Marrakech, bu özelliği ile de farklı bir Beach Club olmayı başarmış.



Bu mekân yaza damga vurur

Yıllardır gece hayatının nabzını elinde tutan, bu işi gerçekten çok iyi bilen Özöner, gece hayatı konusundaki deneyimi ve her zamanki titizliği ile Aya Yorgi Koyu’nda diğer clublardan bambaşka, görenleri etkileyecek bir mekan yaratmış. Sıkı bir Mehmet Özöner klasiği daha gelmiş anlayacağınız. (www.MarrakechOnTheBeach.com Rezervasyon Tel: 0232 712 04 03 0232 712 04 06)

Kürşat Başar Art10 Teras’a konuk oluyor

Kürşat Başar, son kitabı “Başucumda Müzik” ve hayata dair çok özel bir sohbet için İzmir’e “Art10 Teras Söyleşileri”ne geliyor. “Başucumda Müzik” kitabının başında; “Bazen kendimizi bir hayalin içinde sanırız ama aslında yaşadıklarımız gerçektir. Bazen de herşeyi gerçek sanırken aslında yalnızca hayal gördüğümüzün farkına varmayız. Bu kitapta yazılanların hepsi gerçektir. Ama aynı zamanda hepsi yalandır. Çünkü onu ben yazdım.” diyor Kürşat Başar... Kürşat Başar’ı daha yakından tanıyacağımız, yaşama, aşka, edebiyata ve sanata dair bu çok özel söyleşiyi kaçırmayın. Tarih: 4 Haziran Cuma, 19.00-21.00

Yer: Art10 Teras. www.on-art.net / 0232 421 44 40

Faik Tütüncüoğlu’ndan çözüm

16 Mayıs tarihli yazımda Aya Yorgi Koyu’nun yıllardır düzeltilmeyen, trafiğin sürekli sıkıştığı daracık yolunu eleştirmiştim. Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’dan yanıt ve çözüm gecikmedi. Neden mevcut yolu bu zamana kadar düzeltemediklerini anlattı, sezon tam olarak başlamadan, yolun asfaltlanıp tek yön olacağı müjdesini verdi: “Sizin bahsettiğiniz yer, kadastro yolu denilen tarla yoludur. Onun için burada belediye olarak yol düzenlemesi yapamıyoruz. Bu tip yolları, Özel İdare’nin yapması lazım. Sezon tam başlamadan, asfalt mevsimi dediğimiz 15 Haziran’dan sonraki günlerde yol asfaltlanıp tek yön olacaktır”