Mutlu olma tercihimiz

Gerçekte, insanı mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, sahip olduklarının tadına varabilmektir

Gerçekte, insanı mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, sahip olduklarının tadına varabilmektir. En büyük ironi, insanın istekleri yüzünden kendine asıl gerekeni bulamamasıdır, der Montaigne.

Kendini tanımayan birinin de kendine gerekeni ve yakışanı bulması imkansızdır.

Çoğumuz ne kendimizi tanıyoruz ne de sahip olduklarımızın farkındayız.

Hep bir komşusunun tavuğunun bizlere kaz görünme durumu hakim.

Bir denklik yada üstünlük arayışındayız. Oysa her zaman kendi dengin değil bazen bir altı yada bir üstü iyi gelir insan ruhuna. O yüzdendir ki aşık olmak için hep mükemmeli arasa da insanoğlu, gönül ota da konar bo..da...

“Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir” der Balzac.

Hayat da aynı aşk gibidir; büyüktür ama uzun değildir. Hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmeden... Tutkudan yoksun.

Önce kendin değiş

Her şey için bir tercih yapma hakkımız var aslında. Çoğu zaman çeşitli engellere takılsak da seçim, aslında bizim seçimimiz.

Bazen öyle gerekiyor, bazen de koyveriyoruz bizim yerimize tercih yapılıveriyor.

Hayati bozuk para gibi harcayıp gidiyoruz.

Bazılarımız da hazıra konmak derdinde. Ben böyleyim, dünya bana uysun, masalında yaşıyor.

Kendini değistirmek yerine, uzlasmak için başkalarının değişmesini beklemekte.

Kimsenin, senin gibi düşünmesini beklemeyeceksin; çünkü kimseyi değiştiremezsin.

Herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, kendinden başlamalısın. Bir başkasından değil.

Değişim için kendinden başlamak, en kolayı ve doğru olan yöntem... Ama insanın kendini değiştirmesi zordur. Önce kendini tanıman ve ne istediğini bilmen gerekir.

En büyük zafer, insanın kendisine rağmen kazandığıdır.

Kendini değiştirebilen ve başkalarının düşüncelerine saygılı bir birey, yıkılmayacak kadar güçlüdür. Ne olursa olsun, ayakta kalmayı başarır. Üstelik mutludur da...





BÖFYAP-BÖCEK OKULU sergisi



BÖFYAP- BÖCEK OKULU projesi, TÜBİTAK’ın bilimi topluma tanıtma projesi kapsamında 2007 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yürütülüyor. Son yıllarda katılımcılar arasına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen çocuklar da ilave edilerek, projeye sosyal sorumluluk niteliği de eklenmiş.

Kedi Kültür Sanat Merkezi de 2011 - 2012 sezonunu sergilerinin atölyelerin ve yanı sıra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yürütülen TÜBİTAK destekli BÖFYAP-BÖCEK OKULU projesi sergisi ile açıyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen bu sergide, BÖFYAP- BÖCEK OKULU projesine 2011 yılında katılan 9-13 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinin yaptıkları böcek resimleri, çektikleri böcek fotoğrafları ve diğer ürünler yer almakta.

www.bofyap.ege.edu.tr

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar TEZCAN

Telefon: 0.539.769 38 48

E. posta:bofyap@gmail.com

Kedi Kültür Sanat Merkezi

Atatürk Cad. 386/A, Alsancak İzmir

Tel. 4649935-4649835

E-Posta: info@kedikültürsanat.org ~ kedikultursanat@gmail.com

www.kedikultursanat.org



Çifte bayram

Geç olsun da güç olmasın demişler, ben de öyle yapıyorum.

Çifte bayram yaşadık. Hem huzurlu hem gururluyuz. Ramazan Bayramımız ve Zafer Bayramımız kutlu olsun.





Tüm zamanların en çok okunan romanları



Koca yazı devirdik, bayram tatili de bitti. Tam detoks mevsimi sonbahar başlıyor artık. Güneşin kavurucu etkisi mi, fazla gezmekten mi bilemiyorum ama ruhumuzun biraz kabuğuna çekilip dinlenmeye ihtiyacı var sanki. Tatil yorucu bir şeydir çünkü!.

Hem bedenen, hem ruhen dinlenmenin en güzel yollarından biri de kendini yeni bir romanın büyüsüne kaptırıp, sayfaları arasında kaybolmaktır sanırım. Yeni çıkanları takip ediyorum ama aklım daha çok asla unutulmayacak olan modası hiç geçmeyecek romanlarda kalıyor.

Bunun için size tüm zamanların en çok okunan romanlar listesinden birkaç kitap seçtim.

* Simyacı - Paulo Coelho

* Nietzsche Ağladığında - Friedrich Wilhelm Nietzsche

* Olasılıksız - Adam Fawer

* Tutunamayanlar - Oğuz Atay

* Martı - Jonathan Livingston - Richard Bach

* Suç ve Ceza - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

* Aşk - Elif Şafak

* Şeker Portakalı - Jose Maura De Vasconcelos

* Tutulma - Stephenie Meyer