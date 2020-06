Sevgililer için niye yazmadım?

BENİM Sevgililer Günü anlayışım, bu günü her seviyorum diyenin kutlamasına karşı çıkıyor çünkü. 20’li yaşları geride bırakınca farklı bakar oldum hayata. En çok da gerçeklik kısmına takılıyor kafam. Her şey ne kadar sahici onu sorguluyorum artık. Gördüklerime değil, görünenin arkasında var olana odaklandım.

Her seviyorum diyene inanmıyorum; Mecnunlaşıp sevdiğinin adını dağlara yazacak kadar deli divane olanlara bile inanmıyorum. Pek çokları sevdiğini sanıyor çünkü! Olmadıkları bir insanı canlandırıyor, Amerikan filmlerindeki film kahramanlarına özeniyorlar. Sonra bir bakıyorsun her şey koca bir yalanmış. Nerede o büyük aşk, nerede Leyla, nerede Mecnun? Çoktan yeni sevdalara yelken açmışlar bile!

Ben de bugünü her seviyorum diyenin kutlamasına karşı çıkıyorum artık! Neden mi? “Bazı insanlar, aşkın varlığından habersiz olsalardı asla aşık olmazlardı” da ondan. La Rochefoucauld’un bu aforizması her şeyi özetliyor işte, fazla söze gerek yok sanırım.



Nilüfer ve ‘12 Düet’ fırtınası

Ne varsa eskilerde var, ya da bazı sanatçılar hiç eskimiyor. Bunlara en güzel örneklerden biri de Nilüfer. Sadece fiziği, sesi, şarkılarıyla değil müziğinde tüm yeniliklere açık olması, kendi tarzını tamamen terk etmeden son albümünde olduğu gibi farklı şeyler denemesiyle eskimiyor ve yeni şarkıcılara da uzak ara fark atmaya da devam ediyor.

12 hit parça var

Nilüfer, yeni rock albümü 12 Düet’i geçtiğimiz günlerde çıkardı. 12 Düet albümünün en büyük özelliği, Nilüfer’in 12 hit şarkısının yeniden düzenlenerek rock grup ve solistleriyle birlikte söylenmesi. Albümün ilk klibi ise Nilüfer-Şebnem Ferah düeti olan “Erkekler Ağlamaz” şarkısına geldi.

Düzenlemesini Attila Özdemiroğlu’nun yaptığı “Sensiz Olmaz” dışında, diğer tüm şarkıların düzenlemelerini gruplar kendileri yaptılar. Albümün kapak fotoğraflarını ise benim hayran olduğum fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut çekti, muhteşem olmuş.

Ünlü sanatçı Nilüfer, “12 Düet” adlı çalışmasıyla Rock sahnesinde bugünlerde fırtına gibi esiyor. Rock müziğini pek sevmeseniz de bu CD’yi beğeneceksiniz.



Eşlik eden sanatçılar

Yüksek Sadakat-Göreceksin Kendini, Malt-Ara Sıra Bazı Bazı, Teoman-Sensiz Olmaz, Gece Yolcuları-Haram Geceler, Ogün Sanlısoy-Hey Gidi Günler, Badem-İntizar, Hayko Cepkin-Aşk Kitabı, Cingi-Unut Gitsin, Rashit-Uzak Dur Ateşimden, TNK-Selam Söyle, 4x4-Kim Arar Seni?



Söyleşti imzaladı ve gitti

Murathan Mungan, Metis Yayıncılık’tan son çıkan öykü kitabı Kibrit Çöpleri’ni imzalamak ve hayranlarıyla tanışmak için Kedi Kültür Sanat Merkezi’ndeydi. Kedi Kitap Kulübü üyeleriyle bir sohbet toplantısına katılan Murathan Mungan, Kibrit Çöpleri’ndeki kısa öykülerle ilgili çeşitli soruları cevapladı. Programın halka açık kısmında ise Mungan’ın İzmirli hayranları kitap imzalatmak için sıraya girdiler.

Nisanda çıkaracağı yeni romanı “Şairin Romanı”nda da İzmir’e gelmesini umarak Mungan’ı yolcu ettik.