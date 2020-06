Tapas restoranı “ Adı Mustafa” Alaçatı’da

Türkiye’nin sayılı Tapas restoranlarından “Adı Mustafa Restaurant&Bar”; “Hayat Bir Tabak Meze Gibidir, Ardından Ne Geleceğini Bilemezsin” sloganı ile Alaçatı sokaklarında farklı lezzetler arayanlar için şefinin adı ile açıldı.

35 yaşındaki mutfak şefi Mustafa Buğday, eğitimini İsviçre ve Almanya’nın sayılı mutfak akademilerinde almış. Doğma büyüme Alaçatılı. Çok iyi yemek yapan bir babanın oğlu ve harikulade otlu balık pişiren bir babaannenin torunu. Ailesi mutfağa olan ilgisi nedeniyle, liseyi bitirince İsviçre’de bir aşçılık okuluna göndermiş. İsviçre’de çok başarılı olunca Almanya’da başka bir akademiye kabul edilmiş. 2007’de Alaçatı’ya dönüp atalarından kalma bir taş evde, kendi adını verdiği projesini hayata geçirmiş.



Atıştırmalık yiyecekler

Tapas, “İçkiyle beraber servis edilen hafif atıştırmalık yiyecekler”miş. Eskiden Meksika’da sıcaklarda içkilerin içine herhangi bir şey girmemesi için bardağın ağzı bir dilim peynir, et ya da bir salam ile kapatılırmış. Zamanla içkinin yanında servis edilen bu tarz hafif atıştırmalıklar Tapas adını almış. Tapas’ı “İspanya’da da aç karnına alkol tüketilmesin diye genelde bira ya da şarabın yanında yenen lezzetli ama ufak lokmalardır” diye tanımlayan Mustafa Buğday’ın mekanı tam bir gastronomi geçidi sunuyor ziyaretçilerine.



“Yeter” deyin

Burada siz “yeter” diyene kadar masaya sürekli birbirinden lezzetli Tapas mezeleri geliyor. İncirli Tavuk, Rokforlu Karides, muhteşem lezzeti ile İstakozlu Karides, Ege Usulü Kalamar Dolma, Acılı Karides ve Aşkımızın Köftesi bunlardan sadece bazıları. Bademli Levrek ya da deniz ürünlü Paella ise mönünün ana yemek tercihleri. Alaçatı Kemalpaşa Caddesi’ndeki “Adı Mustafa’dan” iki kişi birer kadeh şarap ile tıka basa doyarak, kişi başı 60/70 TL civarı çıkmanız mümkün. Türk rakı sofrasına benzeyen; sohbetlere açık ve Akdeniz kültürünü taşıyan İspanyolların küçük tabaklarda sunduğu Tapas mezelerini denemenizi tavsiye ederim.

Kemalpaşa Caddesi No: 117 Alaçatı-0 232 716 69 69



The CranberrIes, 7 yıl sonra hayranlarıyla

Dolores O’Riordan ve The Cranberries’in üyeleri yedi sene sonra yeniden birarada. Türkiye’deki hayranları ile 22 Temmuz’da İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park’ta, ardından 23 Temmuz’da Çeşme Seaside’da buluşacaklar. “Zombie”, ”Ridiculous Thoughts”, ”Ode To My Family”, “Linger”, “Animal Instincts” gibi efsane parçalarıyla dünyanın hemen her yerinde milyonlarca hayranı olan, müzikleri ve Dolores O’Riordan’ın inanılmaz sesiyle herkesi kendinden geçiren The Cranberries, Türkiye’deki hayranlarının kalplerini 7 senenin ardından yeniden fethedecek.

2003’ten sonra ilk defa Ocak 2009’da, Dolores O’Riordan’ın Dublin Trinity College’da grup üyeleri ve Noel&Mike Hogan Kardeşlerle birlikte konser verdiler. Hiçbir zaman resmi olarak dağılmayan ancak bir süreliğine birlikteliğe ara veren grup üyeleri bu konser sonrasında birbirlerini ve The Cranberries olmayı ne kadar özlediklerinin farkına vardılar ve yeniden bir araya geldiler, yepyeni parçalar yazdılar. Unutulmaz parçalarının yanında yeni albümden de parçalar çalacaklar.

* Çeşme Seaside-23 Temmuz

* İstanbul Küçükçiftlik Park- 22 Temmuz l Bilet fiyatları:

Normal: 67.00 TL VIP: 120.00 TL