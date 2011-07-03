Tatile nereye gitsem?

Geldi çattı yaz ayları, herkesi aldı bir tatil telaşı... Haydi izin aldınız, işi gücü ayarladınız, bütçenizi denkleştirdiniz diyelim, nereye tatile gideceksiniz?

Tatil denince akla dinlen­­­me geliyor ama yanlış... Başlı başına sıkı bir çalışmanın eseridir tatil, üstelik tatilde de dinlenilmez; yorucu bir şeydir. Yılda iki, bilemedin üç haftamız var. Neredeyse tatile çıkılacak zamanlar için yaşıyoruz. Tatile gitmek, ciddi bir çalışma gerektirir. İyi planlanmadı mı, tam bir fiyaskoyla sonuçlanabilir. Değişik bir yer bulmak lazım, plan yapmak lazım. Bir de ekonomik olmalı elbette. İşte tam o noktada da başlar tatil telaşı. Birilerin yardımına ihtiyacınız vardır.



Rezervasyon kolaylığı

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Bir “kozmonot” ile tanışacağım

Uzaya giden ilk Romanyalı kozmonot Dorin-Dumitru Prunariu, Uzay Kampı Türkiye’ye geliyor. 3-9 Temmuz döneminde düzenlenecek 6 günlük Uluslararası Yaz Kampı’na özel olarak davet edilen Prunariu, uzayda geçirdiği 8 günde yaşadıklarını ve çalışmalarını sadece Türkiye’den değil ABD, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya’dan gelen öğrencilerle paylaşacak.

Beni de davet ettiler, sevinçten uçuyorum. Ne de olsa eşimle benim en büyük hayalimiz bir gün uzaya gidebilmek. Önümüzdeki hafta köşemde dünyanın dördüncü, Ortadoğu’nun tek uzay kampı Türkiye’de, Romanyalı Kkzmonot ile buluşmamı anlatacağım.



Polyanna modu

Güne gazeteleri okuyarak başlıyorum. En alakasız yazıları, reklamları hatta gazetenin verdiği insertleri bile okumaya çalışıyorum. Öğleni buluyor kendime gelmem. Bir bakıyorum saatler geçmiş. Gözlerimin altı çökmüş, yorulmuşum, okuduklarımdan içim kararmış. Bir mutsuzluk bir karamsarlık üstüne üstelik biraz da agresifleşiyorum. Sonra birden kendi kendime “Yapma Sezin, dur” diyorum:

“At üstünden karamsarlığını, hayat zaten kötü, bir de sen kendi kendine eziyet etme. Polyanna moduna geri dön. Dünyada olan biten şeyler, politik oyunlar, insanlığın başına gelen sevgisizlik, bencillik, kıskançlık ve hırs virüsü için üzülüp durma, geleceğin için endişe etmekten vazgeç. En büyük lükse sahipsin, şu an sağlıklısın diyorum.