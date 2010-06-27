Toprak ve denizin aşkı Porto Maria’da buluştu







Geçen yaz İstanbul’dan Alaçatı’ya transfer olan Alaçatı’nın en özellikli restoranlarından Maria’nın Bahçesi, bu yaz 3. restoranı Porto Maria’yı açarak Çeşme’ye de “Merhaba” dedi.

Farklı mönü

Ege’nin lezzetleri konusunda adını tüm dünyaya duyurmuş ünlü, ödüllü şef Maria Ekmekçioğlu’na ait restoranın mönüsü İstanbul ve Alaçatı’dakindan farklı olarak tamamen deniz ürünlerinden oluşuyor. Tabak süslemesi sunum tarzı ve gurme lezzeti ile alışkın olduğumuz rakı-balık-roka üçlemesinin dışında farklı bir mönüye sahip. Maria Hanım mönülerini “Ege’nin toprakları ne verirse, Ege Denizi’nden ne çıkarsa” diyerek anlatıyor. Porto Maria’da mutfağın patronu, ödüllü şef Maria Ekmekçioğlu’nun izinden giden, yurtdışında eğitim almış dünyaca ünlü restoranların-otellerin mutfaklarında çalışmış küçük oğlu şef Pascal. Yunanistan’dan ödülle dönen Pascal, hemen ayağının tozu ile yeni restoranlarının mutfağında çalışmaya baslamış. Yemek sonrası, aşçılığa Yunanistan’da patiseri açmakla başlayan Maria Hanım’ın tatlılarını denemeyi de unutmayın.

Tüm dünya ülkelerinin en seçkin şaraplarını ve peynir çeşitlerinden örnekleri de Porto Maria’da bulabilirsiniz.



Şarap ve peynir keyfi

Porto Maria; marinada olması, kanalları, köprüleri, tekne ve deniz manzarası ile güneşi, şarap ve peynir ile batırmak için uygun bir ambiyansa sahip. Ayrıca tekne sahiplerinin zodyak ile yanaşabileceği şekilde dizayn edilmiş. Hoş manzarasının yanı sıra mekan, asıl mesleği dekoratörlük olan Maria Hanım tarafından oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Kolonlara çiçekler giydirilmiş, duvarlar ressamların ellerinden çıkma fresklerle süslenmiş mekanda kullanılan tüm aksesuvarlar tek tek özenle seçilerek yurt dışından getirilmiş. Yemeklerinin yanısıra, meze yediğiniz el yapımı renkli cam tabaklar gibi pek çok ayrıntı sizi etkileyecek.

Yaz-kış açık olacak restoranda, balığa ve şaraba göre değişir muhtemelen ama, kişi başı 60-100 TL arası hesap ödersiniz. Akşam yemeği için gidemeseniz de güneşi şarap ve peynirle batırmak için bile mutlaka denemenizi tavsiye ederim.

Porto Maria: 0232 716 85 98 Mari’anın Bahçesi Alaçatı: 0232 716 05 75

Küçükyalı : 0216 519 98 19 www.marianinbahcesi.com





Çeşme’de yıldızlı geceler başlıyor

28 Haziran-3 Temmuz arasında yapılacak 21. Çeşme Deniz Şenlikleri ve Uluslararası Şarkı Yarışması ile Çeşme’de festival rüzgarı esecek.

30 Haziran gecesi açılışta ünlü mankenler Uğurhan Akdeniz koreografisiyle podyuma çıkıyor. 1 Temmuz’da Volkan Konak, Çeşme Meydanı’nda. 2 Temmuz Cuma akşamı yarı finali Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti sunacak. Ayrıca Altuğ bir de konser verecek. Olialia Grubu ise nefesleri kesecek. Final 3 Temmuz’da Amfitiyatro’da. Show TV’den naklen yayınlanacak olan final gecesinde Soner Sarıkabadayı, Murat Boz, Mustafa Ceceli ve Sertab Erener de konser verecek. Dünyaca ünlü yıldız Bonnie Tyler da o gece sahnede yerini alacak. Eurovizyon 2010‘da dikkatleri çeken Azeri Safura yeni albümünün şarkılarını ilk kez Çeşme’de seslendirecek.



“Organik” logolu ürünlerin pazarı

İzmir’in ilk “Ekolojik Pazar”ı geçen cuma Bostanlı’ya açıldı. Hem ürünlerin hem pazarın sertifikalı olması özelliği ile de “Ekopazar İzmir” Türkiye’de ilk. İzmir’in bu ilk “Ekolojik Pazarı”, İzmirli organik tarım üreticilerinin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından gelen organik tarım üreticilerine de yer veriyor. İzmirlilerin artık İstanbul’dan ekolojik gıda satışı yapan manavdan sipariş vermesine de gerek kalmadı. Tüketiciye bez ya da kağıt ambalajlarda verilecek, kimyasal işlemden geçmemiş ahşap tezgahlarda satılacak ürünlere, Bostanlı Pazaryeri’nde sadece cuma günleri kurulacak “Ekopazar İzmir”den alışveriş ederek ulaşabilirsiniz.