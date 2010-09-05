U2 konserine gidiyorum

Efsanevi rock grubu U2, Türkiye’deki ilk konserini vermek üzere İstanbul’a geliyor derken neredeyse geldi bile. “360o Turnesi” kapsamında, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek konser için biletimi aylar öncesinden, hatta satışa çıktığının ertesi günü almıştım.

Türk halkı olarak Eylül 2010’da yapılacak konsere, Kasım 2009’da neredeyse bir yıl öncesinden bilet almaya pek alışık olmadığımız için arkadaşlarımın bir kısmı bana gülmüştü. Konser yaklaştıkça, istedikleri yerden bilet bulamayanlara takılma sırası bana geldi.



130 TIR malzeme getirildi

Sahne hazırlıkları için 130 TIR İstanbul’a gelmiş. Yaklaşık 1000 kişilik ekip bu konser için çalışıyor. Son bir haftadır herkes birbirine “U2’ya gidiyor musun?” diye soruyor.

Hayatımın en uzun vadeli seyahat planını 10 ay öncesinden ünlü rock grubu U2 konseri için yapmıştım diyebilirim ve o gün de geldi çattı artık.

Haftaya pazar, “Binlerce kişinin içinde yerimi nasıl buldum?, “Bizimkiler böylesine büyük bir konser organizasyonunun üstesinden gelebildiler mi?” gibi konser izlenimlerimi “U2’da neler oldu?” başlıklı yazımda okuyabilirsiniz. İstanbul trafiğinde kesin de, umarım konserde şansa ihtiyacım olmaz.









Erkekte dekolte moda olmasın!

Erkeklerde göğüs dekoltesi modası fena halde yayılıyor. Ben bu modayı istemiyorum, orada-burada göğsü, bağrı açık erkekler görmek kadar itici bir şey yok benim için. Gerçi onlar da haklı, dekolte verebilecekleri tek yer göğüsleri ama estetik değil. Hem dekoltesiz geziversinler, ne gereği var? Kıl ve “Türk kası” göbekleri konusunda diğer milletlere göre fazlasıyla nasibini almış bir millet olarak açmasınlar göğüslerini. İnanın dayanmak zor. Siz kaçtıkça üstünüze üstünüze geliyor sanki. Brad Pitt gibi bir vücuda ve karizmaya sahip değilseniz dekoltesiz gezin.







Haydi bisiklete binelim!

İzmir’in en güzel zamanı eylül, ekim ayları desem hiç de abartmış olmam. Yaz, yavaş yavaş bitmek üzeredir, havalar ağustosun kavurucu sıcaklarından kurtulmuş, denizden gelen esinti tüm şehre nefes alma fırsatı tanıyordur. Yaz tatili bitmiş, hafta sonu deniz programları azalmış, sıra İzmir’in, körfezin, Kordon’un keyfini çıkarmaya gelmiştir. Yaz başı verilen kilolar da yavaş yavaş geri alınmaya başlanmış maalesef. İşte tam da durum bu ve aylardan eylül iken; hem İzmir’in tadını doyasıya çıkarmak, hem kilonuzu kontrol altında tutabilmek, hem spor yapıp hem de şehri keşfedebileceğiniz bir öneride bulunmak istiyorum: “Perşembe Akşamı Bisikletçileri” ile bisiklete binmeye ne dersiniz?



Göztepe İskele’de saat 20.00’de

Her perşembe akşamı saat 20.00’de sizleri Göztepe İskele’de bekleyen bir grup bisikletçiyle trafikten korkmadan doyasıya bisiklete binebilirsiniz. “Perşembe Akşamı Bisikletçileri” bisikletin aslında şehir içinde de, hava koşullarına aldırmadan kullanılabilen, modern bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için kurulmuş.

Eğer siz de bisiklet sporuna gönül verenlerden ve trafikte güvenli bir şekilde toplu halde bisiklete binmek isteyenlerdenseniz, hemen bir bisiklet alın ve bu gruba muhakkak katılın.

www.persembeaksamibisikletcileri.com

Tel: 0 533 721 87 69 E-posta: info@persembeaksamibisikletcileri.com