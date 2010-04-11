Ünlü yazarlarımız imza için geliyor

İzmir için önemli ve kaçırılmayacak pek çok etkinliği içinde barındıran bu sene 15. yaşını kutlamaya hazırlanan İzmir Kitap Fuarı, 17-25 Nisan tarihleri arasında Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçek-leştirilecek.

Yaklaşık 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenecek olan 15. İzmir Kitap Fuarı’nda geniş bir konu yelpazesi içinde konferans, söyleşi, panel, şiir dinletisi gibi 130 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde, yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

İmza günleri

Kitap fuarlarının en iyi yanlarından biri de severek okuduğunuz yazarlarla yüz yüze tanışma fırsatı bulacağınız, aklınızdaki soruları sorabileceğiniz imza günleridir. 15. İzmir Kitap Fuarı etkinlikleri ve imza günlerinde, Yüksel Pazarkaya, Füruzan, Tahsin Yücel, Doğan Hızlan, Gülten Dayıoğlu, Turgut Özakman, Oya Baydar, Ahmet Telli, İnci Aral, Enver Ercan, Tuğrul Keskin, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Mavisel Yener, Ayla Kutlu, Muzaffer İzgü, Muazzez İlmiye Çığ ile birlikte pek çok değerli şair, yazar ve bilim insanı yer alacak.

15. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu 50. sanat yılını kutlayan şair, çevirmen, dil bilimci Yüksel Pazarkaya da fuar kapsamında düzenlenecek etkin-liklerde yer alıyor.

TÜYAP Çocuk Kulübü bünyesinde 20-21 ve 22 Nisan’da söyleşi, okuma saati, atölye çalışmaları ve gösteriler gibi 20 kültür ve edebiyat etkinliğinin yer alacağı 23 Nisan Çocuk Şenliği yapılacak.

15. İzmir Kitap Fuarı ayrıca dört önemli sergiye de ev sahipliği yapıyor.

Kemal Buluş’un çizimlerinden ve yazar portre-lerinden oluşan “Yazarları da Çizerler” isimli karikatür sergisi, kalemi ve hayat hikâyesi ile toplumsal mücadeleye yön veren emekçileri ele alıyor.

Birzamanlar Yayıncılık ve Punto Yayınları’nın çok sayıda fotoğrafçının katkısıyla hazırladığı “Türkiye’nin Siyahları” sergisi, Osmanlı döneminde köle olarak Afrika’dan Türkiye’ye getirilenleri ve bunların günümüzde yaşayan torunlarını gözler önüne seriyor.

Allianoi ve su

“Anadolu’da Yolculuk Sergisi” Faruk Akbaş’ın çektiği fotoğraflarla Anadolu’da köyleri, şehirleri, dağları, yaylaları ve buralarda sürüp giden birbirinden farklı yaşamları, asırlardır devam eden gelenekleri, kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları konu ediniyor.

Arkeologlar, fotoğrafçılar ve gönüllüler tarafından Allianoi kazısının yapımı sırasında hazırlanan “Su ve Allianoi Sergisi”, sıcak şifalı suların 2000 yıllık geçmişiyle günümüzde yerüstü sularının altında kalıp kalmayacağını ironik bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.





Mustafa Bey Caddesi’nde sıradışı bir mekan Cadde PUB Alsancak’ın nabzının attığı Mustafa Bey Caddesi’nde alışılmışın dışında konseptte yeni bir mekan açıldı. Murat ve Emir Güngören tarafından işletilen Cadde Pub, samimi atmosferiyle Mustafa Bey Caddesi’nin müdavimlerini sıcak atmosferinde buluşturmaya, dolup taşmaya başladı bile.

Mekanda, kafe ve pub anlayışı “bir tık” öne çıkarılarak bistro-cafe-pub karışımını içine alan yeni bir konsept anlayışı benimsenmiş. Cadde Pub, klasikleşmiş iş çıkışı bira ritüelinin yanında farklı kokteylleri ile de hizmet vermeyi hedefliyor. Geniş bir kokteyl ve shot mönüsüne sahipler, fiyatları da Alsancak için makul tutmuşlar. Hafta sonları gecenin en hareketli saatlerinde yaptıkları sürpriz kampanyalarıyla, atmosferleriyle her anlamda Alsancak’ın kalbi olan Mustafa Bey’in enerjisini artırmışlar. Hafta içi iş çıkışı gitmenizi tavsiye edeceğim Cadde Pub’da özellikle hafta sonları yer bulmanız imkansız, siz yine de şansınızı deneyin.