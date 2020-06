Dünya hızla değişiyor. Dünya değişirken, hiç kimsenin ya da hiçbir kuruluşun değişmeden kalmaya gücü yok. Değişimi yakalayamayan, yerinde sayan zaman içinde yok olup gidiyor. Hayat bizi, yaşam ve iş yapış şekillerimizi gözden geçirmeye zorluyor. Değişimi ayak uydurmaktan, değişen dünya için de yeni yakşalaşımlar üretmekten başka çaremiz yok. Herkesin, bu yenidünya da, oyunu yeniden kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Her şeyden ya da herkesten sorumlu değilsiniz ama kendi işinizin ve yaşamınızın tek sorumlusu sizsiniz. Bu nedenle değişen dünya için yeni yakşalaşımlar üretmekte size düşüyor.



Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından 12-13-14 Haziran tarihlerinde Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirilecek olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun (MAS) ana teması da ‘Yeni Dünya Yeni Yaklaşımlar’. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan sempozyum, günümüz rekabet ortamında, mükemmelliğe erişme çabasında olan kuruluşların, “Toplam Kalite” çabalarını diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilmeleri adına önemli bir organizasyon.



MAS her sene olduğu gibi bu senede birbirinden değerli konuşmacıları bir araya getirmiş. Başbakan Yardımcısı, Bakanlar, İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, CEO’lar, iş dünyasının önemli temsilcileri ve uzmanlar, konuşmacı olarak katılıyorlar.

Sempozyum 12 Haziran’da, 11 farklı konuda ve alanında uzman kişilerin katılımıyla yapılacak olan çalıştaylarla başlıyor. 13 Haziran’da özel konuşmalarla sürecek olan birinci gün programı, ‘2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir’ konulu açılış oturumuyla devam ediyor. Ardından ‘Geleceğin İş Dünyası’ konulu oturum gerçekleştiri-lecek. Bu oturumu sırasıyla, ‘Yeni Nesil Yöneticiler’, ‘Kazananlar Oturumu ve İyi Uygulamalar’ konulu paralel oturumlar takip ediyor. 14 Haziran’daki ikinci gün ise, ‘İnovasyon‘ konulu oturumla başlıyor. Bu oturumu sırasıyla, ‘Sosyal Medya’, ‘Çevreci Endüstri ile Sürdürülebilir Gelişme’, ‘İş yaşamına Kendimizi Nasıl Hazırlamalıyız?’, ‘Perakendede Yeni Trendler’, ‘Bilişim Teknolojileri’nin İş Hayatına Etkileri’, konulu oturumlar izliyor. 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, ‘Yaşamda Kalite’ konulu kapanış oturumunun ardından, ‘Yerel Kalite Ödülleri’ Ödül Töreni ile son buluyor.



Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, “Toplam Kalite Yönetimi” çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak için ilk kez 1999 senesinde gerçekleştirilen MAS’ın ivme kazanarak devam etmesi ve bu noktalara gelmesi de İzmir için büyük bir avantaj. Gelecekte var olmak isteyen tüm şirketlerin bu sempozyumda bir şeyler bulacağına inanıyorum. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi ve son gelişmeleri, www.mukemmelligiarayis.com adlı internet sitesinden takip edilebilirsiniz.

Egona haddini bildirmezsen hayat sana haddini bildirir

Egosu Antartika kadar büyük insanlar cennetinde yaşayıyorum sanırım. Amerika da nasıl obezite almış başını gidiyorsa da, bizde de ego şişmanlığı hastalığı git gide yaygınlaşmakta.

Eskiden bir noktaya gelmiş, başarılı ya da ünlü insanların egoları olurdu. Şimdi, daha bir baltaya sap olamamış gencecik insanların bile egoları tavanda. Üniversiteden CEO olmak için mezun oluyorlar mesela! Ben vazgeçilmezim, seçerim-seçilmem, terk edilmem-ederim havalarındalar.

Herkes bir felsefe gurusu, hayat profesörü, modacı, tasarımcı, futbol yorumcusu ya da iş adamı maşallah! Hiç mi aranızda sıradan insan yok? Ya da yapamayacağın, iyi yapmadığın hiçbir şey yok mu?



Bir de herhangi bir alanda iyi olmuş, başarılı insan egosu var. Hayat birden fazla karpuzu elinde taşıyabilme sanatıyken; iş, aile, sağlık, sosyal çevre, hobi, para, kariyer, aşk vs vs. Bunlardan birinde başarı elde etmiş, genellikle diğerlerinde çuvallamış insanların her şeyi ben bilirim, ben mükemmelim edalarını anlamak mümkün değil. Tamam şunu, bunu başardın da ya ıskaladıkların ne olacak? Kadınların çocukta yaparım kariyerde, tenis de oynarım, playstation da, yemekte yaparım, temizlikte, ikoncan da olurum entelektüel de deyip her birinde mükemmel olduğunu idea etmesi gibi. Varsa bunun bir yolu, biri bana da öğretsin lütfen.



Kendini haddinden fazla önemsemeyeceksin bu hayatta! Karıncaların dünyasında bir devden ibaretsindir belki? Egona haddini bildirmezsen, hayat sana haddini bildirir. Ne gereği var şişmiş, boş ego ile gezip kendini küçük düşürmeye. Hülya Avşar bile “Siz de biliyorsunuz ki; gerçek aşkınız, EGO’nuz yüzünden başkalarının koynunda” dedi. O dahi aklını başına toplamış. Sizde sevdikleriniz, arkadaşlarınız sizden uzaklaşmadan gelin Egonuzdan vazgeçin.



Azı karar, çoğu zarar bu meretin. “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol” demiş Mevlana. Egonuzu diyete sokarsanız, olduğunuz gibi görünürseniz herkes sizi daha çok sevecektir.