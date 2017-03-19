Yeni normallerimiz

Hayat gitgide anormalleşiyor değil mi? Üstelik bir süre sonra birde bakıyorsunuz ki o anormal dediklerimiz normallerimiz oluyor.

İnsanoğlu olarak bize, habire anormalleştirdiğimiz dünyaya uyum sağlamak kalıyor.

Evrim sürecimize de baktığımızda en büyük özelliğimizin zaten adaptasyon, yani uyum sağlama yeteneğimiz olduğunu görüyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi öyle kolay olmuyor uyum sağlamak ve değişmek.

Olumsuz yönde evrildiğimiz yönlerimizden biri de köşelerimizin olması artık, kolay kolay esneyemiyoruz ve bu nedenle de hasar görüyoruz

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Kendi inşa ettiğimiz, yarattığımız, tasarladığımız şeylerin beraberinde getirdiklerine katlanamıyoruz.

‘Neden’ lerini, ‘Niçin’ lerini geçtim, çözüm arıyorum . Bu durumla nasıl başa çıkabiliriz ve aklımızı, ruh sağlığımızı, işimizi, ailemizi, sevdiklerimizi yitirmeden hayatta kalabiliriz?

Bu durumla başa çıkmak için bir dizi yöntem geliştirilmiş durumda. İş dünyası bu duruma VUCA diyor. İnsan psikoloji ile uğraşanlar Resilience.

VUCA, dört kelimenin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş bir akronim ve aslında çıkış noktası Amerikan Askeri Akademisi. Akademi;

İnsan doğasının öngörülebilir davranışlarını sergileyerek tehlikelere davetiye çıkarmalarını engellemek...

Korku, panik, kararsızlık gibi duygularını kontrol altına almalarını...

Dikkatli, uyanık ve tetikte olmalarını...

Her türlü değişime hızla uyum sağlamalarını ve kalmalarını mümkün kılmak için askerlerini eğitirken geliştirmiş VUCA kavramını.

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İşletmeler çalışanları ve liderlerini seçerken , bireyler hayat arkadaşlarını, eşlerini ve dostlarını, komşularını, çocuklarını gönderecekleri okulları, üye olacakları dernekleri hata spor salonlarını bile seçerken VUCA ile başa çıkabilecek insanlar, profesyoneller, kurumlar arıyorlar. Adına VUCA demeseler de içgüdüsel olarak yaptıkları bu.

Peki VUCA’nın sunduğu çözüm nedir? Öncelikle bu yeni düzeni kabul etmek gerekiyor.

Klasik liderlik tekniklerinin VUCA değişkenliği doğrultusunda geliştirilmesini kabul etmek. Değişime uyum sağlaya n adaptif liderliği liderlik stilinize katmanız gerekiyor. VUCA’yı pozitife çeviren liderlik özellikleri; Yüksek Farkındalık, Öğrenmeye Açıklık, Dayanıklılık, Yüksek Enerji ve Motivasyon, Değerlere Bağlılık...

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İş dünyası çözümünü boş verip konuya ruh dünyanızın çözümünden bakacak olursak...

Psikolojide ruhsal darbelerde sallanıp ama düşmeme durumu ‘Resilient’ olarak tanımlanıyor.

İngilizce esnek, dayanıklı anlamına gelen ve fizikten ödünç bir terim resilient.

Kriz zamanlarında toplumsal ve kişisel kaynakları kullanarak yönetmek ve bu durumu kişisel gelişim için bir fırsat olarak değerlendirmek anlamında kullanılıyor. Kısaca ruhsal esneklik ve uyum yeteneği de diyebiliriz.

Kişi davranış biçimini dış dünyanın koşullarına uygun hale getirebiliyor, yeni durumlara daha esnek tepki gösteriyor, yaşamını duruma uygun olarak tekrar gözden geçirip düzenleyebiliyor.

Aslında adına her ne derseniz deyin hayatta kalabilmenin, başarılı olabilmenin, anlamlı bir yaşam sürebilmenin, ruh ve beden sağlığını koruyabilmenin yolu pozitif psikolojinin dinamiklerini benimsemeden, yeni bakış açıları geliştirebilmeden geçiyor. Bunun içinde VUCA da var Resilient da!

Yaşam denizinin dev dalgaları içinde boğulmamak, dengemizi kaybedip savrulmamak için; dalgaların üzerine çıkıp onlarla beraber yol alabilen usta birer sörfçü olmayı öğrenmeliyiz. Yeni normalimiz artık bu!