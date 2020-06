Yılbaşında nereye gitsek?

Swissôtel Grand Efes 2010’a kimlerle girecek?

İzmir’in en gözde beş yıldızlı otellerinden Swissôtel Grand Efes yeni yıla Figen Sarıdağ ile girecek. İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunu olan, yeni yılda albüm çıkarmaya hazırlanan Figen Sarıdağ 9 yıllık sahne deneyimi ile “2009’un son gecesinde İzmirlileri yerinde oturtmayacak. Limitsiz yerli-yabancı içkili yılbaşı gala gecesi programı 75 TL.

İzmir Körfezi manzarası ile otelin 9. katında yer alan Equinox Restoran’da, Avustralyalı Baş Aşçı David Hoyle’un hazırlayacağı çok özel yeni yıl menüsü, limitsiz içki, canlı keman, gitar ve vokal eşliğindeki unutulmaz bir gece sizleri bekliyor. Limitsiz yerli içki dahil kişi başı sadece 199 TL.

İzmir Hilton, yılbaşı gecesine özel menüleri ve farklı programlarıyla konuklarına unutamayacakları bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. İzmir Körfezi manzarasına hakim Windows On The Bay Restoran’da Grup Pan ve Ceren Niron eşliğinde gerçekleşecek olan “Yeni Yıla Hoşgeldin Partisi”nde özel yeni yıl mönüsü konuklara adeta bir lezzet şöleni sunacak. 5 bölüm olarak servis edilecek mönünün iddialı yemeği “Altın Yaprağı ile Tatlandırılmış Istakoz Konsome”.

Parti, özel yılbaşı mönüsü ve limitsiz standart yerli içki dahil, kişi başı 250 TL.

Otelin Level 9 Restoranı’nda ise, dileyen misafirler yeni yılı açık büfe Yunan yemekleri ve Buzuki Serkan’ın canlı performansını izleyerek karşılayabilir. Kişi başı 125 TL.

Yine İzmir Körfezi manzarasına hakim Windows on the Bay Bar’ı tercih eden konuklar kişi başı giriş ve limitsiz standart yerli içki dahil 75 lira ödeyerek, Desen Yıldız ve Orkestrası’nın canlı performansıyla 2010’a keyifli bir başlangıç yapabilecek.



Çeşme’den alternatifler

İstanbul’dan Alaçatı’ya transfer olan Maria’nın Bahçesi, bu sene Alaçatı’da ilk yılbaşıyı kutluyor. Ödüllü Şef Maria Ekmekçioğlu’nun elinden özel Ege lezzetlerini tadarak saat 24.00’te pembe kopuk champagne ile yeni yıla girmek isterseniz burası tam size göre. Limitsiz yerli içki dahil kişi başı sadece 120 TL.

Ben yılbaşına parti ile girmek istiyorum diyenlerdenseniz eğer, Rouge tam size göre. Çeşme Yıldız Burnu’nda geleneksel Rouge yılbaşı partisinde sokakta yanan bidonlar ve ışıl ışıl sürprizlerle dolu unutamayacağınız yeni yıl akşamı sizi bekliyor. (İçtiğiniz kadarınızı ödüyorsunuz, fix bir fiyatı yok)

2010 yılının ilk sabahında Cafe Swiss’teki Yeniyıl Brunch’ı ise zengin büfe seçenekleri, çocuklar için eğlenceli animasyonlar ile kişi başı KDV ve limitsiz içecek dahil sadece 58 TL.

Yılbaşı gecesi kadın ne ister erkek ne ister?

Yılbaşı yaklaşırken ışıl ışıl sokaklarda yürümeyi, rengarenk süslenmiş vitrinlere bakmayı, kafelerde oturmayı, insanları izlemeyi, o tatlı telaşı seyretmeyi çok seviyorum. Haftalar öncesinden başlıyor koşuşturmalarımız. Herkeste bir kararsızlık; nereye gitsek, nerede kutlasak, evde dostlarla mı geçirsek? Ne yapacaksak yapalım, kimlerle geçirirsek geçirelim Yılbaşı gecesi için kadınlarla, erkeklerin beklentileri hep farklı galiba. Bakalım kadınlarla erkekler yılbaşı gecesi neler istiyorlar...

Erkekler ne ister?

Gömleğinin ütüsü çok düzgün olsun ister

Karısı/sevgilisi güzel olsun ama fazla dikkat çekmesin ister

Az para harcayıp, çok eğlensin ister

Hasbelkader son dakikada aldığı hediye çok beğenilsin ister

Felekten bir gün çalıp, çakır keyif olsun ister

Arabayı kendisi kullansın ama trafik kontrolüne yakalanmasın ister

Kadınlar ne ister?

Gecenin en güzel kadını olmak ister

Normalde olduğundan 35 kilo daha ince görünmek ister

Şık bir kıyafet giymek, iltifat almak ister

Gündüzki işleri yetişsin ister

Evde geçirilecekse, çok yorulmadan güzel şeyler sunsun, hepsi de afiyetle yensin ister

Yılbaşı dışarıda kutlanacaksa gittiği mekanda fark yaratsın ister

Mümkünse eşi/sevgilisi ile dans etsin ister

Çorabı kaçmasın, makyajı, saçı bozulmasın ister

Seneye yeni yıla nerede, nasıl gireceğini hayal eder

Alışılmışın dışında sürpriz bir hediye almak ister

Bekarsa evlenme teklifi almak ister

Evli ise kocası değişsin, biraz daha romantik olsun ister

Daha detaycı olduğumuzdan mıdır nedir isteklerimizi maddelemeye kalktığımda yaz yaz bitmiyor, bu kadarı yeter herhalde...