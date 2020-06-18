Türkiye’nin ilk sakin şehri; SEFERİHİSAR& SIĞACIK

Seferihisar’a bağlı olan Sığacık; İzmir merkeze 52km, bağlı olduğu Seferihisar’a 5 km mesafede bulunuyor.

Sığacık 2009 yılından beri Türkiye’nin ilk “Citta Slow” unvanlı kasabası.

Citta Slow unvanı İtalya’da bir komite tarafından denetimler sonucunda;

50.000 nüfus altında mimarisi, kültürü, geleneklerini muhafaza etmiş hava temizliği su temizliğine uygunluk alan şehirlere veriliyor.

Kasabada biraz dolaştığınızda çiçek kokulu sokakları, tarihi evleriyle Ege’nin sıcaklığı harmanlanınca sakinliğin ruhunuza yansıdığını ve bu unvanı ne çok hakettiğini hissediyorsunuz.

Bu nedenle de kasabanın sembolü “Salyangoz”.

1. Sığacık sokaklarında kaybolmak:

Yapılacak ilk iş Sığacık sokaklarını keşfetmek olmalı, gezerken kendinizi film setinde dolaşıyormuş gibi hissetmeniz çok doğal.

Kavakyelleri dizisi ve Ata Demirer’in Olanlar oldu filmi de bu sokaklarda çekildi.

2. Sığacık Kalesi’nde gezi:

Sığacık limanına çok yakın bir mesafede olan kalenin ilk inşasının Selçuklular döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinde de tamirat gören kale, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferine hazırlanırken Teos antik kentinden getirilen taşların kullanılmasıyla son haline getirilmiş. Kalede bir dış kale ve bir de askerlerin koğuşu olarak kullanılan iç kale yer almaktadır. 3 kapısı olduğu bilinen kalenin kapılarının nerede olduğu ise bugün ne yazık ki bilinmemektedir. Sığacık yaklaşık 500 senedir ayakta duran bu surları içerisine yapılandırılmış.

3. Sığacık Pazarı’nda alışveriş ve lezzet festivali:

İşte en can alıcı kısma geldik. Kale içinde Pazar günleri Üretici pazarı kuruluyor. Bu pazarda yok yok. Köylülerin, üreticilerin, ev hanımlarının yaptığı örgü, takı, dantel gibi el emeği ürünler bu pazarda satışa çıkıyor. Beni benden alan kısmıysa tepsilerle satılan birbirinden lezzetli börekler, baklavalar, sarmalar, reçeller, turşular, salçalar. Tam bir yemek festivali var. Gün boyu süren bu pazarda kilo almadan çıkmak pek mümkün değil.





Ben her zaman karnım açken gitmeye özen gösteriyorum.

Favorilerimse; karadut yaprağı sarması, balkabaklı börek, givar dolması, kabak çiçeği dolması.

4. Teos Antik Kenti’nde tarihler arası yolculuk:

Sığacık’ın en büyük tarihi zenginliği, kasabadan 1 kilometre uzaklıkta olan Teos Antik kentidir. Teos Antik Kenti, MÖ 1000’li yıllarda, Zeus ile Semele çiftinin oğulları olan Şarap Tanrısı Dionysos‘un oğlu Athamas tarafından kurulan bir antik kent olduğu iddia ediliyor. İos kentinden kovulan sanatçılara kapılarını açan kent, tarihte ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu yer olarak biliniyor.

Teos Antik Kent’te görülmesi gerekenler,

• Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları

• Dionysos Tapınağı

• Agora

• Tiyatro

• Odeaon

• Surlar

• Teos Antik Liman

Antik kentte müze kart geçerli.

5. Değirmen

Büyük Akkum Plajı’nın yanında bulunan Club Atlantis Resort Hotel’in içerisindeki değirmen, Ata Demirer’in Olanlar Oldu filminin sahnelerinden dolayı meşhur. Otel içerisinde olduğundan izin alarak içeri girebilirsiniz.

6.Plajlarda deniz,kum güneş keyfi

Seferihisar İzmir’de en çok mavi bayraklı plajı bulunduran ilçe olarak biliniyor.

Plajlarda belediyelere ait şemsiye ve şezlong mevcut.

Akkum Plajı

Akkum Plajı Seferihisar'ın en çok tercih edilen, en kalabalık plajı diyebiliriz. Plajda hem belediyeye hem de özel olarak işletilen tesis bulunuyor. Taş ve kum karışımı olan plaj, soğuk deniz severler için ideal.

Akarca Plajı

Kalabalıktan biraz uzak olayım diyorsanız Akarca Plajını tercih edebilirsiniz. Mavi bayraklı plajda, deniz çakıllı, su serin.

Ekmeksiz Plajı

Belediyenin plajı halka açmak için uğraşları devam ediyor. Umarım sorunlar çözülür. Turkuaz deniz ve kumsalıyla bölgedeki en güzel plaj diyebilirim.

Diğer Mavi Bayraklı Halk Plajları

• Altınköy Plajı

• Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı

• Bahadır Mevkii Halk Plajı

• Ömür Beldesi Halk Plajı

• Sakızağacı Mevkii Muhtarlık Önü Halk Plajı

• Havacılar Sitesi Önü Halk Plajı

• Bengiler Mahallesi Halk Plajı

• Ürkmez Halk Plajı

Her sene mutlaka gittiğim ve büyük keyif aldığım Seferihisar & Sığacık’ı birlikte dolaştık. Bir sonraki rotamızda görüşmek dileğiyle

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