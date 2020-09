Rekabet Artıyor! Amazon Prime Türkiye’de…

Bir süre önce Türkiye’de de faaliyete başlayan, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon.com sektöre epey ses getirmişti. Şimdi ise 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime hizmeti ile karşımızda. Amazon’un bu ayrıcalıklı üyelik servisi aslında alışveriş ve eğlence ayrıcalıklarını tek çatı altında topluyor. Amazon Prime aboneleri; bedava ve hızlı kargo hizmeti, Türkiye’de yayında olan diğer bir büyük yayıncı platformun rakibi olarak görülen Prime Video, oyun severleri yakından ilgilendiren Prime Gaming & Twich kanal aboneliği ve yine alışveriş tutkunları için Prime Day özel indirim ve fırsatlarına kadar birçok ayrıcalıktan faydalanıyor olacak. Bu hizmetlerin hepsine ise 30 günlük ücretsiz kullanım sonrası aylık 7.90 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.

Genel olarak ülkemizde, bu tarz abonelikler için ayrı ayrı ödemeler yapıyoruz. Örneğin, sadece bir film/dizi platform aboneliklerimizde bile bu rakamın daha üzerinde ücretler ödüyoruz. Bu detayda baktığımızda, yanına aldığı birçok ek hizmet ve düşük fiyat politikası ile Amazon Prime’ın Türkiye’de hızlı bir şekilde abone sayısının artacağını düşünüyorum.



Diğer Benzer Yayıncının Tahtı Tehlikeye mi Giriyor?

Diğer ayrıcalıklarına girmeden önce bu hizmetler içerisinde en çok ilgimi çeken Prime Video ile başlayacağım. Prime Video şu an Türkiye’deki benzer platformun en büyük rakibi olarak görülüyor. Prime Video hizmeti şu an çok yeni olmasına rağmen Türkiye pazarına giriş yaparken platformda birçok Türkçe altyazılı ve dublajlı içerikler eklenerek hizmete başlanmış durumda. Tabi ki sayısı şu an az, fakat zaman içinde kütüphanenin hızlı gelişerek içeriklerin artacağı konuşulmakta. Diğer benzer platformun tahtı tehlikeye girecek mi? sorusuna cevabım ise evet ama bunun için bazı kriterlerin de olması gerekiyor. Öncelikle Prime Video ekibinin, platformdaki orijinal ve diğer zengin içerik sayısının ciddi anlamda arttırması ve Türkiye’deki yapımcılarla da anlaşmalara gitmesi gerekiyor. Ayrıca içerik yenilenme hızında da atak yapması gerekecek. Düşüncem bunların hızla olacağı yönünde… Çünkü diğer rakip platforma baktığımızda gerek orijinal ve diğer zengin içerikleri ve ülkemizdeki yapım şirketleri ile yaptığı anlaşmalar ile şu an bünyesinde ciddi anlamda aktif abone bulunduruyor. Bu tarz yayın platformlarının sürekliliği için en önemli maddenin içerik olduğunu da unutmamak gerekiyor. Prime Video’nun Türkiye pazarında telif hakları engeli önüne çıkabilir. Daha önce telif hakları alınmış içerikleri bünyesine dahil edemediği durumlarda mutlaka seyircinin ilgisini çekebilecek alternatif içerikleri arşivine eklemesi gerekiyor.



Diğer Alışveriş, Eğlence ve Oyun Hizmetleri

İçeriğin başında da paylaştığım üzere Amazon Prime, Prime Video dışında abonelerine özellikle alışveriş ve oyun gibi başlıklarda da ayrıcalıklar sağlıyor. Amazon.com.tr üzerinden bedava ve hızlı kargo hizmeti ile İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de 50 TL ve üzeri geçerli ürünlerdeki siparişlerde ücretsiz kargo ve aynı gün teslimat avantajı veriyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon illerinde minimum sipariş tutarı olmaksızın ücretsiz kargo ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyor. Ayrıca özel fırsatlar ve Prime Day ile ‘Bitmeden Yakala’ gibi fırsatlara 30 dakika önceden erişim ayrıcalığına ve özel indirim fırsatlarına sahip oluyorsunuz.

Prime’ın oyun tarafı olan Prime Gaming platformunda ise aboneler aylık olarak düzenli avantajlardan faydalanacak. Oyuncular, her ay verilecek olan ücretsiz oyunların yanı sıra ayrıca ay içerisinde verilen oyun içi ganimetlerden de faydalanabiliyorlar. Ayrıca Twitch platformunun da sahibi olan Amazon, Prime üyeliği ile Twitch.tv kanal aboneliğini de yine ücretsiz şekilde oyunculara sunuyor.