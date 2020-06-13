 Münih Çevresinde Görülmesi Gereken Yerler

Almanya’nın en güzel şehirlerinden biri olan Münih’e taşınalı 2 yıl olmak üzere. Artık burası da evimiz oldu diyecek kadar alıştık ve sevdik buraları. Geldiğimiz günden beri Münih çevresini fırsat buldukça gezip, keşfetmeye çalışıyoruz. Her gezimizde Bavyera Bölgesi’ne tekrar tekrar aşık oluyoruz. Bavyera, Almanya’nın güneydoğusunda yer alan en büyük eyaleti. Münih ise Bavyera’nın başkenti. Nürnberg, Regensburg ve Augsburg da diğer önemli şehirleri arasında.

Bu yazıda Münih yakınında Bavyera eyaletinde görülmesi gereken bazı yerleri listeledik. Hepsini Münih’ten günübirlik giderek gezebilirsiniz. Listemizden isterseniz Ortaçağ’dan kalma şehirleri seçebilir, isterseniz de Heidi’nin yaşadığı yerler misali dağları ve gölleri seçerek keyfini çıkarabilirsiniz. Gezinizin uzunluğuna göre planınıza aşağıdaki yerlerden birkaçını dahil ederseniz pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz J

Listeye geçmeden önce Bavyera içerisindeki tüm gezilerinizi Bayern bileti alarak ucuza sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Özellikle grup gezilerinde oldukça uyguna denk geliyor. Detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz. (https://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/regionale-tickets/bayern/bayernticket.shtml)

Königsee:

Almanya’nın Avusturya sınırında yer alan bu göl, Berchtesgaden Ulusal Park’ının içerisinde yer alıyor. Münih’ten Königsee’ye Bayern bileti ile yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Fakat doğrudan bir tren opsiyonu yok. Aktarma yaparak Berchtesgaden Tren İstasyonu’na ulaşıp sonrasında da otobüse binmeniz gerekiyor. Diğer bir alternatif de araba kiralamak. Araba ile yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk ile Königsee’ye ulaşabilirsiniz.

Dağların arasında kalmış, huzurun iliklerinize kadar işleyeceği bir yer burası. Cennet olsa olsa böyle bir yerdir diye geçiyor insanın içinden.

Bu bölgeye geldiğinizde çeşitli alternatifler sizi karşılıyor. İsterseniz kayık kiralayıp gölde küçük bir gezinti yapabilir, isterseniz de elektrikli tekne turlarına katılarak Salet ve St. Bartholoma’ya uğrayabilirsiniz. Elektrikli teknelerle ulaşım uzun sürse de gölün suyu içilebilir temizlikte olduğu için suyu kirletmemek adına mazotlu tekneler kullanılmıyor. Teknelerin ilk durağı St. Bartholoma. Burada barok tarzı St. Bartholoma kilisesini ziyaret edebilir ve çeşitli trekking rotalarından birini tercih edebilirsiniz.

Ama bizim önerimiz ilk olarak tekne ile Salet’e kadar gidip diğer bir göl olan Obersee’yi görmeniz. Buradan sonra yine karşınıza birden fazla trekking yolu seçeneği çıkacak. Bazıları 1 saatlik mesafe iken bazıları 4-5 saati bulan uzun rotalar. İsterseniz 1 saatlik bir rota ile Fischhunkelam’a gelebilir, buradaki kulübede mis gibi taze süt ve terayağlı ekmek molası verebilirsiniz.

Diğer bir seçenek olarak ise tekne turuna hiç katılmadan Königsee çevresindeki trekking rotalarından birinde doğanın kalbine doğru keşfe çıkabilirsiniz.

Salzburg’a çok yakın olduğu için gelmişken Salzburg’u da ziyaret edebilirsiniz.

Nürnberg

Nürnberg, Bavyera eyaletinin ikinci büyük şehri. Münih’ten trenle 2 saat uzaklıkta olması onu günübirlik bir gezi için oldukça elverişli hale getiriyor.

Nürnberg tren istasyonundan çıkar çıkmaz sizi eski şehir bölgesini çepeçevre saran surlar karşılıyor. Eski şehir kısmı II. Dünya Savaşı sırasında neredeyse yerle bir olmasına rağmen aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildiği için hala Orta Çağ havasını korumakta.

Gezinize surların içinde yer alan minik şirin dükkanlarla başlayabilirsiniz. Daha sonra yürüyerek şehrin ana meydanı Hauptmarkt’a doğru yol alabilirsiniz. Bu yolun üzerinde göreceğiniz büyüleyici yapısıyla St. Lorenz Kilisesi ve birbirinden güzel köprüler en güzel fotoğraf noktalarından. Hauptmarkt’a vardığınızda ise şehrin en ünlü kilisesi Frauenkirche (Kadın Kilisesi) ve diğer önemli bir yapı olan Schoner Brunnen (Güzel Çeşme) sizi karşılayacak. Daha sonra aynı yolu takip ederek Nürnberg Kalesi’ne çıkıp şehrin yukarıdan manzarasını da izleyebilirsiniz.

Kaleden, geldiğiniz yolun paralelinde yer alan sokaktan inerek 1500li yıllarda yaşamış, dönemin önemli sanatçılarından Albrecht Dürer’in evini ziyaret edebilirsiniz. Bu yolun sonu Weisgerbergasse isimli şirin bir sokağa çıkıyor.

Weisgerbergasse, küçük bir sokak olmasına rağmen binaların mimarisiyle görsel bir şölen sunuyor. Bu sokağın sonundan karşıya geçip Kettensteg asma köprüsünden ise birbirinden güzel Nürnberg manzaraları görmek mümkün.

Nürnberg’te sadece eski şehir bölümünü günübirlik gezebilir veya gezinizi bir gün daha uzatıp, holokost suçlularının yargılandığı meşhur Nürnberg duruşmalarının yapıldığı bina olan müzeyi de gezebilirsiniz.

Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber, Almanya’nın Bavyera eyaletinde Romantik yol üzerinde bulunan ve en iyi korunmuş Orta Çağ kasabalarından biridir.

Romantik yol, kuzeyde Würzburg güneyde Füssen arasında yer alır. Orta Çağ’da ticari amaçlı kullanılan bu yol Almanya'nın orta kısmıyla güney kısmını birbirine bağlar. Yol, doğal güzelliklerle birlikte Orta Çağ şatoları, kaleleri, köprüleri ile ünlü bir sürü kasabadan oluşur. Rothenburg işte bu yol üzerinde yer alan masalsı bir kasaba, hatta bu rotadaki en güzel kasaba olarak da biliniyor. Biz de bu görüşe kesinlikle katılıyoruz.

Rothenburg’a Münih’ten tren ile birkaç aktarma yaparak ulaşmanız mümkün. Bu yolculuğu da yine Bayern bileti ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu masalsı kasabaya adım atar atmaz film setinde gibi hissedeceksiniz. Surlarla, hendeklerle ve şirin evlerle dolu bu kasaba Orta Çağ dokusunu hiç kaybetmemiş. Kasabanın ana meydanı olan Markt’a geldiğinizde, sizi bir tarafta sivri çatılı rengarenk evler, diğer tarafta gotik mimarisi ile Rathaus yani belediye binası karşılayacak. Meydana sırtınızı dönüp aşağıya doğru yürüdüğünüzde ise Plönlein olarak geçen Rothenburg’un meşhur fotoğraf noktasına ulaşacaksınız. Kasabanın olmazsa olmaz aktiviteleri ise Noel müzesini gezmek ve 2,5 km uzunluğundaki şehir surlarında turlamak.

Bamberg

Bamberg, Nürnberg’in biraz kuzeyinde yer alan küçük bir şehir. Nürnberg’ten yaklaşık 40 dakikalık bir tren yolculuğuyla geçebilir, Nürnberg gezinize bu şehri de ekleyebilirsiniz. Bamberg şehrinin büyük kısmı UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Özellikle eski şehir bölgesi neredeyse tamamen korunmuş olup barok mimarisinin muhteşem örneklerini barındırmaktadır.

Şehrin şüphesiz en ilgi çekici noktası nehrin ortasında küçük bir ada üzerine inşa edilmiş Altes Rathaus yani eski belediye binası. Rivayete göre zamanında şehrin bütün arazilerini elinde bulunduran şehrin psikopozu, halka belediye binası yapmak için yer vermemiş. Halk da bunun üzerine nehrin ortasına yapay bir ada yaparak binayı buraya inşa etmişler. Daha sonra ise yapılan iki köprüyle bu ada karaya bağlanmış.

Altes Rathaus dışında Bamberger Dom katedrali, eski mahkeme binası Alte Hofhaltung, alışveriş caddesi Hauptwachstrasse gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır. Ayrıca, pek çok Avrupa şehrinde olduğu gibi Bamberg’te de Klein Venedig (Küçük Venedik) diye adlandırılan nehrin kenarında şirin evlerin bulunduğu bir bölge de var.

Bamberg’i ilgi çekici yapan bir başka özellik ise meşhur isli birası. Özellikle de bu birayı 1400lü yıllardan bu yana üreten bira evi Rauchbierbrauerei Schlenkerla sıcak ortamıyla bu birayı tatmak için güzel bir yer.

1. Garmisch Partenkirchen

Garmisch Partenkirchen, Münih’ten trenle yaklaşık 1,5 saatte ulaşabileceğiniz diğer bir Bavyera kasabasıdır. Garmisch’e geldiğinizde bu şirin kasabada özellikle de en meşhur sokağı olan Ludwigstraße’de kısa bir tur attıktan sonra, Alplerin arasındaki doğa harikası Eibsee’ye geçebilirsiniz. Çünkü bizce Garmisch’in en etkileyici kısmı doğası.

Eibsee, 2952 metre yüksekliği ile Almanya’nın en yüksek dağı olan Zugspitze’nin dibinde yer alan muhteşem bir Alp gölü. Bu gölün çevresindeki 8 km uzunluğundaki rotayı takip ederek tam bir tur atabilir, manzaranın ve huzurun tadını çıkara çıkara gezebilirsiniz. Eğer yazın geliyorsanız yanınıza mutlaka mayolarınızı almalısınız. Böylece göl çevresinde tur atarken hoşunuza giden bir kıyıda kısa bir yüzme molası verebilirsiniz.

Diğer bir alternatif de Zugspitze’ye çıkmak. Zugspitze, Almanya ile Avusturya sınırları arasında yer alıyor. Almanya’nın en yüksek dağı olarak geçse de güney yamaçları Avusturya’da bulunuyor. Zugspitze’ye teleferikle çıkabilirsiniz. Gidiş-dönüş çift yön teleferik bileti ve tren bileti için yaklaşık 70 Euro ödemeniz gerekiyor.

Bavyera’da gezilmesi ve görülmesi gereken yerler tabii ki de bu listeyle sınırlı değil. Ama bizce Bavyera’yı keşfe başlamak için en güzel noktalar buralar J