Masal diyarına giden tek tren: Doğu Ekspresi

Belki de tren yolculuklarının en güzel yanı, sonuca odaklı olmamaktır yani önemli olan varılacak yer değil yolda olma halidir. Gerçi Doğu Ekspresinin vardığı yer de masal diyarı gibidir.

Beni ben yapan, Tuğçe denince akla ilk gelen seyahatlerimden olan, tek başıma çıktığım 26 saatlik, eşsiz güzelliklerle dolu Doğu Ekspresi yolcuğunun sihrini ve hissettirdiklerini yazarak anlatamayacağımı biliyorum ve siz de bunu yaşamanız gerektiğini biliyorsunuz.

Ne yazık ki pandemiden dolayı şu an seferler yapılamasa da, bir gün tekrar açılacak ve yine gece gündüz demeden, mesai harcayıp, bilet bulmaya çalışacağımız günler geri gelecek, umudu bile güzel.

Bir gün herkesin harıl harıl bilet aradığı, o meşhur Doğu Ekspresi treninin 6. Vagonunda beni bekleyen büyülü bir hikâyenin içine doğru ortalama 70 km hızla giderken buldum kendimi.

Haydi, hareket saati geldi. Buyurun size treni gezdireyim;

Klasik Doğu Ekspresi; Pulman bölümü standart koltuklardan oluşan, ikili ve tekli koltukların olduğu, biletlerinin en kolay bulunduğu ve en ucuz olduğu vagonlardır. Örtülü Kuşetli bölüm 4 kişilik kompartımanlardan oluşan, 4 ayrı koltuk ve koltukların yatak olduğu, içerisinde bir adet priz, eşyalarınızı koyabileceğiniz küçük valiz alanı, açılabilir camı, kapınızı kilitleyip uyuyabileceğiniz vagonlardır. Yataklı Vagon bölümü ise; iki kişinin kalabileceği, örtülü kuşetliden ekstra olarak mini buzdolabının, masasının ve lavabosunun olduğu herkesin favorisi olan vagonlardandır.

Tabi ki artık Doğu ekspresi turistlik ve klasik olarak ayrıldığından, klasikte sadece pulman ve örtülü kuşetli bölüm bulunurken, turistlik seçenekte yataklı vagon da hizmete sunuluyor. Bu yüzden örtülü kuşetli mi yoksa yataklı diye bir ayrımı anlatmıyorum bile. Bana göre bilet buldunuz mu binin hiç ötesini sorgulamayın sonuçta amaç trende olmak değil mi?

Biletleri almak ve takip etmek için ise cep telefonunuza TCDD uygulamasını indirip buradan kolayca takip edebilirsiniz. Normal internet sayfasına göre uygulamanın biraz daha yavaş olduğunu da belirtemeden geçemeyeceğim.

Eskiden bilet bulmak çok zordu ancak Turistlik trenin de gelmesiyle birlikte bilet bulmak biraz da kolaylaştı. Sayfada iki ayrı seçeneği de görebiliyorsunuz. Son dakika iptal edilen biletler ve eklenen ek vagonlar seçeneği arttırabiliyor.

Peki, tren içerisinde yemek olayı nasıl olmaktadır?

Trende yemekli vagon mevcut, 5. Vagonda yer alan kantin kısmında hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz. Ama Erzurum’a gelmeden mutlaka cağ kebabı söylemelisiniz. Ben hep Cengiz abiden söylüyorum. İletişim bilgilerini şuraya bıraktım. Gel Gör Restoran : 0537 888 96 67

En çok merak edilen diğer konu ise; lavabo ve tuvaletler…

Benim de en çok merak ettiğim konu buydu. Fakat korktuğum gibi olmadı. Gayet temiz ve hijyenik bir ortam vardı. Sadece şunu belirtmeliyim; Kars’a yaklaşırken eğer hava eksilerdeyse trenin su depoları donduğu için son saatlerde sular akmıyor ve biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bu yüzden yanınıza mutlaka içme suyunu fazla almanızı tavsiye ederim. Ben 5 lt su almıştım.

Yatakları ve çarşafları tertemiz olduğu için çok rahat uyuyorsunuz ve zaten görevliler size yeni paketli yeni çarşaflar veriyorlar.

Hızlıca tren yolculuğu için yanınıza alabileceklerinizin de listesini vereyim;

Asıl hayat kurtaran bilgiler bunlar aslında. Kesinlikle uzatma kablosu veya çoklayıcı alın çünkü odalarda sadece bir adet priz var. Çöp poşeti, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve olmazsa olmazlardan 5 lt’lik su mutlaka almalısınız. Bunların dışında trende kullanacaklarınız için ayrı bir çanta yapmalısınız. Bunun içine terlik, tişört, kupa, plastik bardak ve tabak, hazır ve pratik tüketilecek atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz. Su ısıtmak için ısıtıcıyı küçük olanlardan seçerseniz şalteri attırmamış olursunuz. Bunlar yetmez ben konsept bir oda istiyorum derseniz de, renkli ışıklar, bant ve diğer eğlenceli süsler size kalmış.

Peki, ya eğlence kısmı derseniz;

Evet, işte benim için en can alıcı kısmı tam da burası. Ben trende neredeyse hiç uyumadım. Her yıl 6. Vagon örtülü kuşetlide seyahat eder, insanlarla kaynaşırım. Yeri gelir halay çeker yeri gelir gitar eşliğinde şarkılar söylerim. Benim gibi koyu Fenerli birilerine denk gelirsem de Fenerbahçe marşlarıyla koridorlarda gezerim. Işık her zaman yeterli olmadığı için cep telefonlarımızın arka ışıklarını açıp, koridorlara koli bandı ile tutturur ışık yapar, eğlenceli videolar çekeriz.

Manzaraları izleyerek giderken sanki bir sanat galerisinde gibi hissettirdiği için zaten çok az uyuyorsunuz. Atlamak istemediğim bir diğer konu ise trende fotoğraf çekmek hakkında, yataklı vagon ve örtülü kuşetli kısımları pulman haricinde ekstra vagon görevlileri tarafından kilitleniyor. Trenden sarkarak çekilen fotoğraflar aslında duraklama sırasında verdiğimiz pozlardan ibaret. Çünkü tren görevlileri, bizlerin güvenliği için bu konuda çok hassas davranıyorlar. Biz de onları zor durumda bırakacak hareketlerde bulunmuyoruz. Fotoğraflarımızı genellikle, istasyona gelirken durduğunda, ilçelerden geçerken beklediğinde veya duraklamaya geçtiğinde çekmeye çalışıyoruz.

Bir parçamı burada bırakmış olmalıyım ki bu yolculuğu her yıl gerçekleştiriyorum. İlk kez Doğu Ekspresine bindiğim zamanı hatırlıyorum. Benimle birlikte o yıl o trende olanlar ne kadar eğlendiğimizi anımsarlar. Belki de kendimi bulduğum yolculuklardandır Doğu Ekspresi. En son Mart ayında seyahat ettiğim klasik doğu ekspresi treninde yine çok eğlenmiştim.

Umarım pandemi süreci biter ve tekrar bu büyülü trenle zamanın ve mekanların aktığı bir yolculuğa çıkabiliriz.

Hadi bakalım inelim artık trenden sıra soğuk diyarların sıcacık şehri Kars’ı gezmeye geldik.