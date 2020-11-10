 Samsun Ladik Rehberi

Samsun’un Ladik ilçesini benim gibi birçok kişi de duymamıştır herhalde. Duyup, internete yazdığımda çok fazla yazıya ve detaylı anlatıma ulaşamadığımda buraya gitmek ve keşfetmek için heyecanlandım. Nasıl gidilir diye araştırırken, Samsun Havalimanına göre, Amasya Merzifon Havalimanına daha yakın olduğunu öğrendim. Bu yüzden de buradan biletlerimizi alıp yol arkadaşlarım Sennur ve Havva’ya gönderdim.

Samsun kadar çok uçak yok Merzifon’a. Bu yüzden 23 Şubat pazar sabahı Sabiha Gökçen Havaalanında buluştuk. Sennur valiz vermeyeceği için biz Havva ile işlemleri yapmaya başladık. İyi ki valiz vermemiş ikimizin toplam eşyaları 35.7 kg geldi :)) Toplamda 45 kg olduğunu düşünürsek ucuz yırttık :))

Üç gün sürecek olan seyahatimiz Merzifon’a indiğimizde İladik Kuzu Tandır ve Tirit Evinin sahibi Şenol amcanın bizi karşılamasıyla başladı. 45 dakika sonra Şenol amcanın yerine geldik. Bu kışın ilk karını da burada gördük çok şükür. Şenol amcanın annesi ve babasından kalan tandır evinde bizi yöresel kahvaltı çeşitleriyle dolu dolu muazzam bir kahvaltı karşıladı. En bombası da kömüş yoğurdu üzerine şeker pancarı pekmezi oldu. Siz hiç yoğurdu çatal ile yediniz mi canlarım? Yemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum.

Karnımız doyunca tabi Sennur’la drone görüntüsü almak için hemen dışarı çıktık. Restoran Ladik Gölü’nün hemen yanında olunca manzara da harikaydı gerçekten. Ben drone’u hazırlarken Sennur da nerelerde fotoğraf çekeriz, nasıl çekeriz onun planlamasını yapıyordu. Drone’u kaldırmak için katlanabilir iniş kalkış pistinin üzerine koydum ve son hazırlıkları yaparken dost canlısı köpeklerimiz çevremizi sardı. Sennur ve benim drone’u köpeklerden koruma çabamızı videoya alamadık fakat siz hayal edin lütfen. Restoranın hemen yanında olan Ladik Gölü’nde çok güzel çekimler yaptık.

Buradan 12km uzaklıkta olan Ambarköy açık hava müzesine gittik. Osmanlı döneminden kalan Ambarköy, içerisinde camisi, gölü, seyir tepesi ve akan deresiyle dünyada örneği bulunmayan, doğal yaşamı olduğu gibi yansıtan bir açık hava müzesidir. İçerisinde gezerken günümüze kadar gelmiş olmasının hayranlığı ve tarihi dokusunun güzelliğiyle büyülenmemek elde değil. Elbette hava burada her tarafın açık olmasından dolayı biraz rüzgarlı ve sertti. Sevgili telefonum soğuktan kendini korumaya alıp kapattı. Kameramın şarjı bitti o kadar çekime dayanamadı. Panik yok fotoğraf makinem yanımdaydı. :)

Yolumuzun üzerinde yer alan Akpınar Eğitim Merkezi yani şimdiki adı Akpınar Fen Lisesine geldiğimizde bizi müdür yardımcısı Rahim Hoca karşıladı. Rahim hocayla sohbet ederken Akpınar Eğitim Merkezinin kurucusu olan Nazım Akpınar’ın 1940 yılında kurulan Köy enstitülerine arazisini bağışladığını ve çevresindeki arazi sahiplerini ikna ederek onların da böyle bir girişimde öncülük etmelerini sağladığını öğrendim. İçeride erkek öğrenci yurdundan tutun, marangozhane bile var. Müzede müzik aletleri, resimler, kitaplar, laboratuvar malzemeleri, eski arabalar ve atölye kısmından kullanılan el aletleri sergileniyor. Bu okulda okuyup mezun olan öğrenciler, mesleklerini ellerine aldıktan sonra her yıl birisi okudukları okulun eksiklerini tamamlayıp, bağışta bulunmuşlar. Yaptıkları çok özel ve kıymetli değil mi? Buradaki müze hafta içi her gün açık ve üstelik giriş ücretsiz. Rahim hocayla en son konuşmamıza istinaden laboratuvar yapımı için de çalışmalar başlamıştı.

Günü artık burada bitirip kalacağımız otele geçtik. Yoldan gelir gelmez arşınlamaya başlayınca her yeri, çok yorulmuştuk. Ladik Otele gelip kendimizi yatağa bildiğiniz attık.

Sabah uyandığımızda hepimizin sırtı ağrıyordu. Çok yorulmuş olacaktık. :) Oradan oraya oradan oraya koşturunca tabi çok normaldi. Hızlıca hazırlanıp, eşyalarımızla otelden ayrıldık. Çünkü bu akşam Akdağ Kayak Merkezi’nde konaklayacaktık.

Kahvaltımızı yaptıktan sonra şehir merkezini gezerek başladık. Hava 2 gündür çok rüzgarlı olduğu için çok hızlı hızlı geziyorduk. Tam merkezde bulunan Tarihi Saat Kulesi bizi tüm heybetiyle karşıladı. 1906 yılında Sivas valisi Reşat Akif Paşa tarafından yaptırılmış; 1943 yılında Ladik depreminde hasar gördüğü için dokusu bozulmadan restore edilmiş. Üzerinde bulunan antika saat 2004 yılında durmuş fakat 2019 yılında yapılan çalışmalarla yeniden çalışır hale getirilmiş.

Hemen yanında bulunan Avcı Sultan Mehmet Camisi, bölgenin diğer önemli yapılarından. Osmanlı komutanlarından olan Davut Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmış olan cami, IV. Mehmet döneminde camiye yapılan çalışmalar sonrasında ismi Avcı Mehmet olarak değiştirilmiş. 1943 depreminde burası da ciddi hasar alıp yıkılmış ve 1956 yılında yeniden yapılmış. İlk halinde 2 minareli olarak yapılan cami, şu an tek minareli olarak karşımızda duruyordu.

Şehri doyasıya gezerken karnımız iyice acıkmış ve çok üşümüştük. Merkezdeki geziyi bitirip rotamızı Şenol amcanın tirit evine çevirdik. Burada Samsun’a özgü kaz tiriti ve yine bu yöreye özgü şeker pancarı sapı turşusu yedik. Günü canlı müzikle ve harika bir yemekle kapattıktan sonra konaklama yapacağımız Ladik Akdağ Kayak Merkezinde bulunan Gümüş Park Resort Otel’e doğru yola çıktık.

Otele geldiğimizde kar yağmaya başlamıştı. Ambiyans o kadar güzeldi ki, hem çekim yapalım hem de bu manzarada biraz eğlenelim diye attık kendimizi karlara. Karda düşerek, kalkarak, zıplayarak çok eğlendik tabi ki. Yorgunluk gözlerimizden aksa da şömine başında sıcacık şarap keyfini yapmadan uyumadık. Şömine başında oturup saatlerce sohbet edip güldük. Bakalım bizi yarın neler bekliyordu, çok heyecanlıydık çünkü karda eğlenecektik.

Sabah 06:30 da ayaktaydım. Neden mi? Belki güneşin doğuşunu güzel bir şekilde yakalamak için, nitekim de öyle oldu. Dün akşam kar yağdığı için harika bir manzara vardı. Benim şansımaymış ama günlerdir bulutlar etkiliyormuş görülmüyormuş manzara.

Buranın rakımı yaklaşık 2000 metre olan 6 tane kayak pisti ve 1350 metre uzunluğunda telesiyej olan bir yer. Telesiyej ücreti kişi başı 15 TL. Batı Karadeniz’in tek kayak merkezi olmasından dolayı hafta sonları çok fazla ziyaretçisi bulunuyormuş. Hava şartları elverişli olduğu sürece burada yamaç paraşütü de yapılmaktaymış. Gümüş Park Resort Otel bu bölgenin aktif olan tek oteliymiş. Otantik yapısı, lezzetli yemekleri, güler yüzlü personeli ve deneyimli kadrosuyla 2 gün boyunca gerçekten çok keyifli vakit geçirdik. Telesiyej ile 16 direk sonra zirveye çıktığınızda karşılaştığınız manzara ile iliklerinize kadar heyecanlanıyorsunuz. Çünkü; Ladik Gölü’nün muazzam manzarası karşınızda bir tablo gibi duruyor.

Yükseklikten ve aşırı soğuktan dolayı elektronik aletler, fotoğraf makinası ve kameranız açılamayabilir. Fotoğraf makinanızın camı buğulanabilir. Benim gibi panikleyip “fotoğraf makineme bir şey oldu, makineme bir şey oldu.” diyerek, telesiyeje geri binip “bu daha hızlı gitmiyor mu” diye söylenmeyin. Hatta devam ediyorum... Koşa koşa otelin restoranına girip, bağırarak “bana pirinç bulun bana pirinç bulun” diyerek mutfağa dalıp bulduğunuz ilk pirinç kovasına fotoğraf makinanızı atmayın. İnsanlar size uzaylı gibi bakabilir bu da yetmiyor gibi otel sahibi gelip “Tuğçe Hanım pilav mı yapacaksınız ne oldu pirinç istediğinizi duydum. Mutfağımı çekeceksiniz.” gibi sorularla karşılaşıp, utanabilirsiniz. Bilginize.

Sakinleşmem için Otel sahibi Kemal Bey “siz böğürtlen çayı için, üşümüşsünüzdür.” dedi. O sırada otelin sevimli ustası ne kadar aç olduğumuzu da anlamış olacak ki bize hemen saç kavurma hazırladı, midemiz bayram yaptı. Aşırı yorulduğumuz için yemekten hemen sonra soluğu odalarımızda aldık. Gece odamızdan Akdağ manzarasını izlemek doyumsuz bir keyifti. Fakat çok yorulmuştuk ve yarın güne yine erken başlayacağımız için uykuya daldık.

Bugün son rotamız olan Hamamayağı kaplıcaları için yola çıktık. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesine “güzellik suyu“ olarak konu olan bu bölge Ladik merkeze 10 dakika uzaklıkta. Bu bölgede bulunan Hilas Thermal Resort & Spa’da bir günümüzü geçirdik. Otel Sahibi Zafer Bey başta olmak üzere resepsiyon müdürü Metin Bey ve Spa müdürü Kayhan Bey bizlerle tüm gün boyunca bizzat ilgilendiler. Otel, ismini mitolojide “su perisi” anlamına gelen ve nehirde peri kızlarıyla birlikte hayatını sürdüren mitolojik bir kahraman olan Hilas’dan alıyor. Güzellik suyu olarak adlandırılan bu termal su, hastalıklara şifa oluyor, vücudunuzu dinlendiriyor ve yenilenmenizi sağlıyor. Otelde kadın ve erkek için ayrı ayrı tahsis edilmiş olan saunalar, havuzlar, spa, buhar odaları ve hamamlar bulunuyor. Sabit 38 derece olan termal su, tüm bu konforla birleşiyor ve unutamayacağınız bir keyif sunuyor. Yaptırdığımız ayak detoksu, doktor balıkların mucizesi, ultrasonic peeling ve balmumu ile yapılan kulak bakımıyla yenilendik.

Sağlık yönünden kaliteli hizmet veren bu otelde mutlaka kalmanızı öneriyoruz. Pandemi sürecinden sonra çocuklar için havuz ve Aqua park yapılan otelimize biz tekrar gideceğiz.