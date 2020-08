Yeryüzündeki cennet: BORABOY GÖLÜ

Samsun Ladik seyahatimiz sırasında Boraboy Gölüne çok yakın olduğumuzu öğrenince Sennur ile birlikte ziyaret etmeye karar verdik. Yine yanılmadık ve “İyi ki” dediğimiz seyahatlerimizden biri oldu.

Mesafe kısa da olsa, yollar biraz bozuk olduğu için ulaşmamız tahminimizden daha uzun sürdü. Vardığımızda ise bunu unutturacak güzellikte bir manzarayla karşılaştık.

Arabadan indiğimde karşımda gördüğüm manzara karşısında hissettiğim şeyleri size nasıl anlatırım bilmiyorum. Gölün üzerine çıkmak ve buz pateni yapmak istedim. Tabi ki yapmadım, denemedim bile çünkü gölün kenarında güvenli kalınlıkta bir buz tabakası yoktu. Bunu fark edince isteğimden vazgeçmek zorunda kaldım.

Ben bir kış çocuğu olarak her zaman böyle manzaraların hayranı olmuşumdur. Ne kadar çok görmüş olsam da her birinden ayrı keyif alıyorum. Şubat ayında gelmiş olmamızın en güzel yanı donmuş göl manzarasını görmüş olmamızdı. Aniden karar vermemiz ve tam mevsimi olması dolayısıyla bu bir hediye gibiydi.

Hemen girişinde yer alan restorana hızlıca girip, çekim için ekipmanlarımı ayarladım. Çünkü Drone çekimi yapmak ve fragmanını izlediğim manzaranın tadını çıkarmak için heyecanlanıyordum. Restoranın yanında düz zeminde drone uçurmak için cümbür cemaat dışarı çıktık.

Drone kaldırdığımda manzaranın bende yarattığı hissi keşke size kelimelerle hissettirebilsem ancak çok mümkün değil. Doğası ve dokusu bu kadar heyecan verici, bu kadar göz kamaştırıcı ve ihtişamlı olamaz diye düşündüm içimden. Cennetin yeryüzünde saklandığı Boraboy Gölü kış aylarında her bir ayrıntısıyla muazzam güzellikteydi. Gerçi bence sadece kışın değil, her mevsim buranın dokusu ve sunacağı manzara ayrı keyiflidir. Her anını gelmek, görmek ve yaşamak gerekir.

Çekimi tamamlayıp, drone geri çağırdığımda inişte ufak bir kaza yaşadık. Sennur’u çok sevmiş olacak ki kalktığı yere değil biraz sağ tarafına, Sennur’un durduğu yere iniş yaptı. Sennur’da korkup geriye doğru kaçınca drone kendisine dokunarak yere düştü. “Eyvah” dediğinizi duyar gibiyim çünkü bende dedim. 2 pervanesi kırıldı ne yazık ki. Daha büyük bir hasar olduğunu düşünerek ben de panik yaptım. Neyse ki yoktu. Ama pervaneleri kırıldığı için bir daha havalandıramadık.. Gerçi bir daha hiç havalanamadı da.. O da başka bir hikaye konuyu dağıtmayalım. Sonuçta ilk çekim bizlere kalan çok özel bir detay oldu.

Konaklama kısmına gelecek olursak; kendi çadırınızla da gelebilirsiniz. Milli parkın içerisinde yer alan farklı tarz bungalov evlerde de konaklayabilirsiniz. Gölün hemen kenarında olan bungalov evler biraz küçük ancak ormanın içinde ve biraz yukarıda yer alanlar daha geniş ve ferah. Her iki bungalovlar içerisinde de banyo, tuvalet ve mutfak var. Çok rahat edebileceğiniz, tertemiz ve sıcacık bir ortamı sunuyorlar.

Konaklama hizmeti Boraboy Derneği tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Herkesin merak ettiği yeme-içme konusunda bilgi verecek olursak; göl manzarasının tadını çıkarmak isterseniz, gölün hemen girişindeki restoranda yiyebilir ya da kendi yiyeceklerinizi getirerek, evlerin yanı başında bulunan barbekülerde yemeklerinizi hazırlayabilir ve harika bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Korona virüsten sonra günlük yaşam ve tatille ilgili seçimlerimiz çok fazla değişti. Birçok kişi bu yüzden kendini doğaya bırakıyor. Biz ilkbahar ve yaz aylarını görememiş olsak da, Boraboy Gölü sizi her mevsim bambaşka güzelliklerle karşılayacaktır.

Doğaya karışmanız ve ayak izinizden başka kalıntı bırakmamanız dileğiyle.

instagram.com/bakmadangezme/