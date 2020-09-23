Bozcaada Rehberi - 2 (Eylül'de gel serisi)

‘Eylülde git, ille de git’ dediğim yerlerin başında geliyor Bozcaada. Geçen hafta sevdiğim otelleri, mekanları, kafeleri yazdım. Şimdi plajlar ve yapmadan dönme kısmına geldik.

Canım ‘Ada’da çıstak müzikli plajlar yok. Günlüğü bilmemkaçyüz liraya kiralanan localar yok, tipinize - arabanıza bakıp kapıdan çeviren vale (görevli) hiç yok.

Yani adaya gidip boşa beach aramayın. Çünkü ada böyle güzel.

Adanın en avantajlı yanlarından biri, en rüzgarlı havada bile denize girebileceğiniz sakin bir koy, plaj seçeneği var.

Denize gitmeden önce yapmanız gereken ilk şey, o gün esen rüzgarın yönünü tayin etmek ve ona göre bir koya gitmek.

Ada ile ilgili en merak edilen soru: Deniz suyu sıcaklığı nasıl? Üşür müyüz?

Eylül-Ekim ayları deniz suyu sıcaklığının en yüksek olduğu dönem. Rüzgarın hafiflemesi ve plajlardaki kalabalığın çekilmesi ile denizin keyfine doyulmayan bir dönem aynı zamanda!

Ama evet, Adanın denizi soğuk :)

EN SEVDİĞİM BOZCAADA KOYLARI:

Habbele Plajı:

Meşhur (artık hepimizin bildiği) Ayazma plajına göre daha sakin bir koy Habbele. Şahane denizi hem kum hem de taşlık.

Arabanız yoksa merkezden plaja düzenli olarak minibüs seferleri yapılıyor. Koyda çok sevdiğim Mitos Beach, 2018'de tümden yenilendi ve başka bir işletme olarak açıldı. Koyun diğer ucunda yer alan Bertiz Otel, havuzu ve tahta iskelesi ile dışarıya da hizmet veriyor. Lüks, konfor ve sakinlik sevenler için güzel bir seçenek. Fiyatlar halk plajına göre yüksek ama ona göre de bir hizmet alıyorsunuz.

Beylik Koyu:

Birkaç yıl öncesine kadar Ada’daki gizli saklı kalmış şahane koylarından biriydi Beylik. Sosyal medya sağolsun, 2015 yılında koyda karaya oturan büyük gemi, uzun süre fotoğraflarda yer aldı ve Beylik koyunun bilinirliği epey arttı :)

Tamamen kumla kaplı plaj kampçıların gözdesi. Deniz suyu sıcaklığının ada ortalamasına göre daha yüksek olması da avantaj. Ayazma dolmuşlarıyla ulaşım mümkün.

Ayazma Plajı:

Bozcaada’nın en bilinen, en popüler plajı. Turkuaz renginde denizi ve incecik kumu ile sadece Adanın değil, Türkiye’nin en güzel plajlarından.

Şezlong, şemsiye, soyunma kabini ve duş imkanının bulunduğu plajda yeme-içme alternatifleri de var. Fiyatlar ortalama düzeyde. Kendi şemsiyeniz ve sandalyeleriniz ile plajdan ücretsiz yararlanma şansınız da var.

Deniz suyunun çok temiz ve berrak olduğu plajda suyun soğukluğu ise dillere destan.

Buranın en sevilesi yanı: tahta sandalyeli, ekose örtülü plaj restoranları. Benim favorim Vahit’in Yeri. Tamam sezonda aşırı kalabalık. Tamam o kalabalık insana fenalık geçirtiyor ama ilkbahar ve sonbahar aylarında şahane.

Vahit; Ada’da uzun yıllardır aynı kalitede hizmet veren mekanlardan. Çılgın bir meze seçeneği var. Girit ezme, enginar, kabak çiçeği dolma, köpoğlu ve anne patatesi benim favorilerim.

Akvaryum Koyu:

Çılgın müdavimleri olan bir koy Akvaryum. Misal bin yıldır Adaya giden arkadaşlarım ille de ve her gün buraya gitmek istiyor :)

Plajın çevresindeki alan karavan ve çadırla konaklamaya uygun. Koyun çevresinde yapılaşma ve kirlilik olmaması nedeniyle balık tutmak isteyenler de koya geliyor.

Akvaryum’un berrak suyunda çıplak gözle deniz dibini görmek mümkün. Gelirken şnorkel ve deniz gözlüklerinizi de getirirseniz suyun temizliğini çok net görebilirsiniz.

Sulubahçe, Çayır, Tekirbahçe ve Tuzburnu diğer sevdiğim Ada plajları.

BOZCAADA’DA YAPMADAN DÖNME

Bağları gezin.

Ada’nın fevkalade yerel şaraplarını deneyin.

Rüzgar gülleri eşliğinde günbatımını izleyin.

Ada sokaklarında, melisa - yasemin kokuları eşliğinde saatlerce gezinin.

Çınaraltı’nın meşhur patlıcanlı böreğinden yiyin.

Ayazma‘da denize girin, Akvaryum’da şnorkelleyin.

Çiçek pastanesinde ille de damak çatlatan ve sakızlı kurabiye yiyin. Hatta paket yaptırıp, sevdiklerinize de götürün.

Merkezde, Salhane’nin önünden denize girin.

Uzun yıllardır Ada’da yaşayan Eylem Aktepe’nin şahane ‘Bozcaada Rehberi’ni okumadan Adaya gitmeyin :) İnanılmaz kapsamlı ve çok faydalı bir rehber.

Rehberin başında şöyle tatlı bir notu var Eylem’in:

Bozcaada Rehberi, adada yaşamaya başladığım 2004 yılından beri çektiğim bir dolu fotoğrafın, çıktığım uzun yürüyüşlerin, içtiğim lezzetli şarapların, yediğim nefis kalamarların, hayatımda yüzdüğüm en güzel koyların ve dalından yerken teker teker kutsadığım üzümlerin, böğürtlenlerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Diliyorum ki Bozcaada Rehberi tatilinize güzellikler katar, onu unutulmaz kılar...