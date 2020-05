Çocukla gidilecek en güzel 11 otel

Çocuklu ailelerin en büyük derdi tatil köylerine mahkum olmak. Ancak buna mecbur değilsiniz! Veletlerinizin özgürce koşup oynayacağı, havuzda - denizde buruşana kadar kalmak isteyeceği, mutluluktan çıldıracağı şahane önerilerim var!

Sizler için her bütçeye ve her zevke uygun Ege ve Akdeniz kıyılarında “çocukla gidilebilecek küçük ve butik oteller” rehberi hazırladım. Bitmedi. Rehberin içinde kamplar bile var!!! Valizlere konsun kolluklar ve simitler! Çıkıyoruz yola.

1 - Yonca Lodge

Çocukla gitmek için daha güzel bir yer düşünemiyorum. Yeri Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde. Otelin deniz kenarında olduğu yetmiyor, bir de kocaman bir bahçesi var. Tavuklar, kazlar, ördekler, civcivler, köpekler, kuşlar mutlu mesut yaşıyor... BURADA ÇOCUKLAR 'iPAD'siz. Tüm gün kedi köpek peşinde koşturuyor, denize giriyor, çılgınca eğleniyorlar. Birçok çocuklu otelin aksine gürültü patırtı yok.

Deniz hafif dalgalı olduğu için bebeler bahçedeki havuzda takılıyor. Çocuksuzlar ise denizin kenarında, salıncakta, hamakta vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Kendiliğinden güzel bir denge oluşuveriyor ve otel tümden dolu olsa bile saçma bir yoğunluk asla olmuyor.

Yeni eklenen odaların balkonunda jakuzi var. Önü çimen, önü havuz, deniz... Odalar geniş, temiz ve konforlu.

Deniz sabahları daha sakin. Gün içerisinde dalgalı. Ama çocuklar pek mutlu. Gülüş cümbüş oynuyorlar.

2 - Golden Key Hisarönü

Denizin dibi, yeşilin içi, çiçeklerin yanı, havuzun kenarı, begonvilin altı, palmiyeciğin gölgesi bir otel arıyorum diye ‘gugıla’ soruyorsunuz ya. Sormayın. Ben size o oteli buldum: Golden Key Hisarönü.

Türkiye’nin en güzel plajlarından: Bir zamanlar Erine antik kentinin (3 km içeride) limanıymış. Bir tarafını devasa okaliptüs ağaçları gölgeliyor. Laciverdi bir deniz, kenarı kırmızı kumla çevrili. Sabahları cennet kıyısı gibi. (Öğleden sonra dalgalı olabiliyor)

Goldenkey Hisarönü, plajın biraz gerisinde, şık ve sakin bir tesis. Gördüğüm en güzel bahçelerden biri. Yüzme havuzunu çevreleyen villalar, delice çiçek açan sarmaşıklar, zakkumlar arasında gözden kayboluyor. Plaja doğru palmiyeler başlıyor, sağda solda onlarca meyve ağacı dünyanın meyvesini veriyor. Gece melisaların kokusu baş döndürüyor.

Gelelim odalara. Bej, beyaz açık kahve renklerinde döşemişler. Gayet sade. Deniz tarafındaki odaların manzarası fevkaladenin fevkinde. Dahası sere serpe güneşlenilebilen kendilerine ait bahçeleri var. Arkadaki villalar çocuklu bir aileyi rahatlıkla barındırabilecek büyüklükte. İlerisi mordan maviye en az onbeş kademe yapan dağlarla çevrili, Hisarönü Körfezi'nin eşsiz perspektifi. Arka taraf çamlık, bakir tepeler: Sıkı bir sabah yürüyüşüne uygun.

3 - Amazon

Yerinde duramayan, hareketli, macera seven, cesaretli bir çocuğunuz varsa Marmaris’ten 30 kilometre ötedeki Bördübet mevkiindeki Amazon Club’tan daha ideal bir yer düşünemiyoruz.

Orman içinde, kamp gibi görünen ama aslında çok da konforlu bir yer. Kalınan yerler Çingene arabası “vardo”lar veya ponza taşından yapılma minnak kulübeler. Sahile ulaşmak için eğlenceli bir kano yolculuğu yapılıyor. Bazı geceler sinema seyrediliyor. Bazı geceler yıldızlar altında “gece pikniği” yapılıyor. Havuzu da var.

4 - Alaçatı Alura

Çocukla en zor gidilen yerlerden biri de Alaçatı. Çoğu otel çocuk kabul etmiyor. Ama Alura bu bakımdan da başka bakımlardan da ayrılıyor diğer otellerden. Dünya tatlısı İpek hanımın yönetimindeki Alura Butik Otel, Alaçatı’nın merkezinde son derece keyifli bir küçük otel. Mavi beyaz renklerde hem şık hem sempatik. Toplamda 8 odası var. Çocuklu aileleri alt kattaki odalara yerleştiriyorlar. Böylece merdiven in çık sorunu olmuyor. İsteyene bebek yatağı veriyorlar. Bahçe korunaklı. Oturduğunuz yerden çocuğunuzu kontrol etmeniz gayet kolay. Havuz var ama çocuk havuzu yok.

5 - Assos Barbarossa

Assos Kadırga koyu, harika bir kumu olan bir plaj. Çok tesis var ama en güzeli Assos Barbarossa Oteli. Adeta çocuklu aileler için tasarlanmış nefis bir butik otel. Geniş bir arazi içimde yayılmış, ferah, şık birimler. Binalar iki katlı olduğu için basmıyor. Çocuklar eğlensin, aileleri de keyif alsın diye HER ŞEYİ düşünmüşler. Çocuk havuzu mesela gayet büyük. Ayrıca suyunun temizliğine iki kat özen gösteriyorlar. Havuz kenarında hem yetişkin hem çocuk şezlongu var. Büyük havuzundan da uzak değil ki aile boyu takılabilin. Daha güzeli her yer düz ayak. Pusetle ulaşılamayan tek bir nokta yok. Dahası puset getirmediyseniz dert değil, emrinize amade pusetler sıra sıra sizi bekliyor. (Hem de en lüksünden! Çocuğu odaya kadar götürmeyip içinde uyutmak bile mümkün!) Restoranın yanında kocaman bir çim alan mevcut. Yemek yerken mızırdayan çocukları sal, rahat et! Kahvaltı tam çocuk stil: Pancake’ler, krepler, her tür cornflakes’ler… Deniz de hemen 5 dakika ötede. Su soğuk ama sığ.

6 - Club Hotel Kanara

Memleketin belki de en çocuk sever oteli. Nerede? Assos’ta, harika bir sahil oteli. Geniş ve yemyeşil bir arazi içinde yayılmış çeşitli tipte ve büyüklükte odalar mevcut. Odalar, tasarım açısından bir iddia taşımıyorsa da gayet rahat. Sadece çocuk dostu değil aynı zamanda hayvan dostu bir otel. Keçiler, midilli atları, köpekler, kediler, tavuklar. Üstelik kafes içinde falan da değil. Akşam oldu mu hayvanların hepsi araziye çıkıyor. Bir cümbüştür gidiyor. Restoranın hemen önünde büyücek bir çocuk parkı var. Yani yemek yerken çocuğunuz gözünüzün önünde oyun oynayabiliyor. Ayrıca deniz kenarındaki ılgın ağaçlarına beşik hamaklar asılı. Arazi büyük olduğu için çocuğun peşinden gitmek gerekebiliyor. Buna karşın her akşam mutlak surette bir çocuk mönüsü çıkıyor. Havuz yok ama denizin içinde ise taş ve betondan minik bir çocuk alanı oluşturmuşlar. Denize girmek isteyip korkan çocuklar için ideal. Fakat deniz çakıllı. O nedenle deniz ayakkabısı giydirmekte fayda var.

7 - Orhaniye İncir

Marmaris’e 30 km uzaklıkta Bozburun Yarımadası başlar. Burada kendi halinde çok şirin köyler var. Orhaniye, daha çok yat limanı ve Kızkumu denilen deniz olayıyla meşhur bir yer. İşte burada dünya güzeli bir otel/pansiyon var: “Orhaniye İncir”.

Sahil kenarında, devasa okaliptüs ağaçları altında 5 tane konforlu ahşap ev ve güzel bir restorandan oluşuyor. Buranın en önemli özelliği tamamen düzayak olması. Odanızla deniz arasında 20 metre bile yok. Dahası deniz sığ. Sadece çocuklu aileler için değil engelliler için de uygun sayılır zira odadan sahile kadar ahşap platformlar döşenmiş durumda. Dekorasyon olsun çevre düzenlemesi olsun son derece cana yakın. Akşam gün batımında restoran acayip keyifli oluyor. Kahvaltıda ise resmen coşuyorlar. Onlarca çeşit ev yapımı reçeller, yöresel peynirler, pişiler… Bebek maması pişirmek için mutfaklarından da faydalandırıyorlar. İstenirse odaya bebek yatağı da koyuyorlar.

8 - Vira Demir

Marmaris’in 40 km ötesinde Bozburun yarımadası üzerinde Selimiye diye bir köy var. Uzun zaman yatçıların ve bilenlerin gittiği bir yer iken son iki yılda bir hayli trendy oldu. Çok sevimli dükkanların, tatlı restoranların yanı sıra çok şık da butik oteller açıldı. Vira Demir, köyün biraz dışında denizin tam dibinde minik sevimli bir otel. Deniz kenarı tamamen düzayak. Çocuğun koşturabileceği bir çayır alan mevcut. Ancak küçük çocukların peşinde olmak gerekir. Denize küçük bir plajdan giriliyor. Plaj çakıl ama iskele de var. Odaya istenirse bebek yatağı bırakılıyor ama önceden talep etmek gerek çünkü sadece bir tane var. Odalar iki katlı, kullanışlı aile odaları ancak içinde merdiven var. Yoğun zamanlarda değilse mutfakta bebek maması hazırlanmasına izin veriyorlar.

9- Yelkovan Ada

Marmara Adası üzerinde çocuklarla tatil yapmak için son derece uygun bir butik otel. Odalar, korunaklı bir bahçe etrafında iki katlı birimlerden oluşuyor. Alt kat oturma odası ve mutfak. Üst kat ise yatak odası. Alt katın aynı zamanda yatak da oluyor. En güzel tarafı tam işler bir mutfağının, buzdolabının ve çamaşır makinesinin olması. Alt kattaki arka odadan otoparka ulaşmak çok kolay. Ulaşım araçla Tekirdağ veya Erdek üzerinden feribotla 1,5 saat veya İstanbul Yenikapı’dan deniz otobüsüyle 2 saat.

10 - Turan Hill Lounge

Fethiye Kabak koyunda yılların eskitemediği memleketin bana göre en ilginç konaklama yeri. Tümüyle ahşap bungalowlardan oluşan bir otel. Biraz hippiland, biraz alternatif yaşam, ama çokça doğa ve huzur. Türkiye içinde başka bir memleket. Her köşede başka bir sürpriz çıkıyor. Bakıyorsun küçük bir çocuk havuzu, bakıyorsun minnak bir kütüphane, bakıyorsun bir şelale… Yabancılar çocuklarıyla geliyor ve o çocuklar o kadar eğleniyor ki Türk çocuklarına da tavsiye etmeden edemedik. Fakat DİKKAT: Bol merdivenli bir yer. Pusete HİÇ uygun değil!! Otopark 7-8 dakika yürüme mesafesinde.

11- Aşkın Pansiyon

Marmaris Bozburun yarımadasının en uç köşesi Söğüt’te tam bir aile oteli. Odalar konforlu ve tertemiz. Ancak en önemlisi denizin dibi. Küçük çakıllı bir plajı var. Bazı zamanlar denizin içinde olağanüstü bir balık zenginliği oluyor. Tam şnorkelci bir çocukla gidilecek bir yer. Pusete uygun.