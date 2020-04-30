Türkiye’nin En İyi Balayı Otelleri

Madem yavaş yavaş normale dönüyoruz, yazmaya en çok soru gelen yerden, ‘balayı otellerinden’ başlamak isterim.

Malum bahar ve yaz mevsimlerinin bir diğer adı da ‘düğün mevsimi’. Düğün mekanları ve organizasyonları benim yazı konum değil ama iş ‘balayı otelleri ve tatiline’ geldi mi devreye giriveriyorum.

Sizlerden gelen; denizin içi, ormanın derinlikleri, yeşille mavinin koyniş olduğu yer, jakuzili oda, uçurumun kenarında salıncak isteklerini derleyerek şahane bir liste hazırladım. İnanıyorum ki hepsine bayılacak, bir an önce düğünü yapıp, takıları toplayıp, yollara düşeceksiniz :)

1 - Perdue

Tüm bildiklerinizi unutun, arkanıza yaslanın ve Türkiye’nin en sıradışı oteli ile tanışın. PERDUE.

Daha yolda baştan çıkmaya başlıyor insan. Faralya’dan Kabak tarafına giden çam ormanlarının içinden geçerken ağaçların, çiçeklerin kokusu insanı mutluktan deli ediyor.

Vardığınız nokta: Bakir Akdeniz. Dalgaların oynaştığı kayalar, turkuaz koylar, zeytin, maki...

Bu sıradışı fikir, otel sahiplerinin çadırlı bir kamp macerasından çıkmış. “Doğanın ortasında uyumak şahane, çadır şahane ama bu kadar konforsuz olmak zorunda mı?” demişler ve akıllarına çok parlak bir fikir gelmiş: Dünyanın en lüks çadırlarını “inşa” etmek! Tasarım tümüyle kendilerine ait. Eski tip sahra çadırlarından yola çıkmışlar. İyi bir otel odasından beklenen her şeyi de koymuşlar içlerinde: Ahşap platform, veranda, yatak odası, banyo, jakuzi, klima, minibar… Hepsi de deniz manzarasına sahip.

2 - Golden Key Bördübet

Yeşilin daha yeşil ve hatta en en en yeşil ile buluştuğu fevkalade çarpıcı bir yer GOLDEN KEY BÖRDÜBET. Sonsuz çam ormanlarının içinde, büyülü bir yer. Türkiye’den çok Uzakdoğu veya Amazon ormanlarını hatırlatıyor. Gökyüzünde bu kadar yıldız var mıydı? Vardı ise ben niye daha önce görmedim? Peki ya yeşilin bu kadar tonuna daha önce rastlamış mıydım diye sorarken dakikalar, saatler, günler geçiveriyor...

Bazı evler dere kenarında, bazısı ormanda ve bahçede. İki katlı, insanın aklını başından alan ahşap, rüya gibi evler. Hepsi köprüler ve patikalarla birbirlerine bağlı. Kimi odaların dere üzerine uzanan verandaları var. Ağustos böceklerinin, kuşların sesi ile uykuya dalmak ve uyanmak için şahane bir yer!

3 - Sacred House

Olamaz bir yaratıcılıkla inşa edilmiş, şaşırtıcı ve bir o kadar da fantastik bir otel SACRED HOUSE. 250 yıllık kesme taş ustalığının muhteşem örneklerinden, bir Rum konağının restore edilmesiyle yaratılmış 21 odalı butik otel. Adı ‘kutsal ev’ anlamına geliyor.

Ev sahibi Turan Gülcüoğlu eşine rastlanmayan bir yer yaratmış. Kapıdan girdiğiniz an Ortaçağ’a ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Dünyanın en güzel kavisiyle yukarı çıkan merdivenler, Batı felsefesine ait kitapların ilk baskıları, yine başka zamanları işaret eden tablo, aksesuar, mobilya, her köşe başında antikalar.

Her oda başka bir tema, başka bir çılgınlık.

Ben Bizans odasında kalmıştım. Odanın bir köşesinde hazine var. Evet, yanlış duymadınız, hazine konsepti yapmışlar. Kocaman bir sandık, etrafa saçılan altınlar, takılar.

4 - Fidanka

Açık ara Türkiye’nin en orijinal, en yaratıcı oteli FİDANKA.

Aşk-ı Memnu’nun hafızalara kazınan repliğini hatırlar mısınız? ‘Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor.’ Hah işte. Tam da böyle hissediyorum Fidanka’nın kapısından adım attığım an.

(Odada, barda, restoranda, balkonda, havuz kenarında... Aynı anda hepsinde olmak, her detayı, her anı aklıma kazımak istiyorum)

Otelin her zerresinde ev sahiplerinin emeği, anıları var. Çocukluklarından beri severek biriktirdikleri antikalar, resimler, fotoğraflar, objeler, kokular ve hatta sesler tatlı tatlı dağılmış oraya buraya. Gördüğümüz, bildiğimiz hiçbir yere benzemeye çalışmamışlar. Aksine kişiselliğin hakkını coşkuyla verip masal gibi bir yer yaratmışlar.

Odalar geniş, konforlu, mis gibi sedir kokulu.

Laf olsun, zengin göstersin diye kullanılan hiçbir eşya, obje, malzeme yok. Müthiş bir ahenk içinde her şey.

Balkonlar en az odalar kadar güzel. Sıkıcı, sevimsiz Fransız balkonlara inat geniş, çiçekli, sedirli. (İnsan balkondaki sedire şiir gibi işlenmiş kanaviçe koyar mı? Onu geçtim, insan otelin balkonuna yatak kadar geniş ve rahat sedir koyar mı? Fidanka’da iseniz böyle güzelliklere hazır olun)

Odaların bir çoğundan manzara nefes kesen, kucaklayan Akdeniz.

5 - Lissiya

Denizden 300 metre yukarıda, Kabak Koyu’nun nefes kesen manzarasına hakim şahane bir otel LİSSİYA.

Odalar geniş, sade döşenmiş ve birbirinden uzak. Mahremiyete özen gösterilmiş. Bazılarının bahçesinde jakuzi var. (Çılgın manzaraya karşı) Ahşap ev dendiğinde genelde aklımıza ‘salaş, iddiasız, sade’ evler gelir ya. İşte Lissiya tam tersi. Ahşap ev konseptine bambaşka bir boyut getirmiş otel sahipleri. Konforlu ve şık odaları bunun kanıtı.

Ama buranın alametifarikası bahçesi. Ev sahibi Coşkun bey bini ağaç olmak üzere beş bin (evet yanlış okumadınız) bitki dikmiş bahçeye.

Ortaya akıl almaz güzellikte, yarı tropik nefis bir iş çıkmış.

Masaj odaları, manzara karşı salıncak, jakuziler, akla hayale gelmeyecek çiçekler, bitkiler... Bir masalın içindeymiş gibi hissediyor insan kendini burada.

6 - YediBurunlar Lighthouse

Denizden 600 metre yükseklikte, Yediburunbaşı tepesinin orta noktasında kuzey cephesiyle Ege’nin eşşiz koylarını, güney cephesiyle de binlerce yıldır ekilen buğday tarlalarını ve Akdeniz’in sonsuzluğunu kucaklayan yerde YEDİBURUNLAR LİGHTHOUSE.

İlk gidişim bir geceyarısıydı ve nasıl bir manzaraya uyanacağımı tam olarak hayal edememiştim. Sabah kalktım, camdan baktım ve size yemin ederim uzun bir süre kendime gelemedim. İnsanın içine içine işleyen, midesinde kelebekler uçuşturan manyak bir manzara. Romantik, çılgın, tarifsiz güzellikte bir yer.

Tüm odaları güzel ama jakuzili odasına ayrıca bayıldım, öldüm, bittim. Türkiye’nin ve belki de dünyanın en fevkalade manzaralı ve en havadar jakuzisi buradaki olabilir.

Önemli not: Yolu biraz meşakkatli ama vardığınızda hiç pişman olmayacaksınız!

7 - Assos Dionysos

Dönüm dönüm, fersah fersah zeytinlikler içinde

Midilli’ye göz kırpan manzarası ile harika bir otel ASSOS DİONYSOS.

Sol tarafı uçsuz bucaksız Ege denizi, sağ taraf Ayvalık körfezi, tam karşısı komşu Midilli.

Etrafta tek bir beton yok.

Gözün gördüğü manzara: Mavi, yeşil, ağaç, deniz. Sevdiğim kısmı: Zeytinlere hiç ama hiç dokunmadan, bahçeyi daha da güzelleştirerek 8 odalı şahane bir otel yapmışlar. Bina, bölgenin taşı andezit taşından yapılma hoş ve şık bir yapı. Odalar renkli döşenmiş. Gece odaların balkonundan yıldızları izlemek işin en güzel yanı.

Tema şarap ve aşk olunca Türkiye ve Ege bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden ilginç şaraplar toplamışlar.