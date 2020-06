Yeni Sürüm (2020) Kaş Rehberi - 1

Beklenen an geldi. Nefesler tutuldu. En yeni haliyle ‘Kaş Rehberi’ hazırladım size. Karantina sürecini ve sonrasını Kaş’ta geçirmiş biri olarak; iddia ediyorum bu rehberden daha günceli, daha yepisyenisi yok.

KAŞ’ta sevdiğim otel, pansiyon, restoran, yavrunuzla rahat edebileceğiniz plaj... Ne varsa hepsini yazdım.

Parolamız: ‘Çıkın koşun gelin’ olsun :)

KAŞ KONAKLAMA ÖNERİLERİ:

Birazdan yazacağım zilyon tane otel, pansiyon önerisinin birçoğunda kaldım. Bazısına kahveye, ötekine çaya çorbaya, kimisine ise yemeğe gittim. Ama en önemlisi hepsini gördüm. Hepsini tek tek gezdim. Bir denetçi edasıyla inceledim.

Konakladığım yerden beklediğim: Temiz olması, ev sahiplerinin ilgili olması, arabasız gittiysem merkezde olması.

KAŞ KÜÇÜKÇAKIL OTEL ÖNERİLERİ:

Pırıl, denizin dibi, hafif şehir oteli gibi jilet, çocuğunuzla rahat edeceğiniz iki otel önerim var. Arnna ve Lale otel. İki otel yanyana ve birbirinin tıpkısının aynısı.

Meşhur, turkuaz rengi ile gel gel yapan, buz gibi suyu ile titreten Küçükçakıl plajının kenarında. Merkeze (çarşıya) 5 dakika yürüme mesafesinde.

Arnna otelin minik bir bahçeli odası var. Çocuklu aileler için daha bir uygun.

Pansiyon isterseniz de Çakıl pansiyon iyi bir seçenek olabilir. Civardaki en eski pansiyonlardan. Bu sene bahçesinde hummalı bir çalışma vardı. Belli ki ufak tefek yenilikler yapıldı.

PANSİYONLAR:

APHRODİTE PANSİYON: Kaş’ta bir evim olmadan önce on sene, her tatilimde Aphrodite pansiyona gittim, kaldım.

Manzarasını sevdim, ev sahiplerini sevdim, binayı kaplayan koca begonvilini sevdim, mis gibi kahvaltısını sevdim.

Aphrodite, insana illallah getirten bir yokuşun en tepesinde. O kadar ki, millet bık bık söylenince günün birçok saatinde servis yapmak zorunda kaldı ev sahipleri. Plaja, çarşıya, her yere bırakıyorlar. O yüzden yokuş bir sorun olmaktan çıkıyor. Tepede olmasının en büyük avantajı fevkalade manzarası.

Odalar da göz yoran hiçbir detay yok. Çünkü detay yok. Temiz bir yatak ve mini bir banyo. (Banyolar küçük, duşakabin yok. Pimpirikli iseniz size gelmez. Baştan söyleyeyim :))

Aphrodite konforu, lüksü bulacağınız bir pansiyon değil ama yayılıp, yuvarlanabileceğiniz, oh be güzel insanlar varmış diyeceğiniz bir işletme.

SEKİZ PANSİYON: Kaş merkezde, barlar sokağının biraz üst tarafında. Kanı kaynayan, gece hayatını seven, müzik sesi ile misler gibi uyurum diyenler için uygun bir yer Sekiz pansiyon.

Odalar çok zevkli döşenmiş. Teras fevkalade bir manzaraya sahip. Özellikle günbatımı saatleri şahane oluyor. Barlar sokağına yakın olduğu için gece takılırım, gelir devrilir yatarım diyenler için ideal :)

GÜLŞEN PANSİYON: Antik tiyatro yolu üzerinde bir pansiyon. Denizin dibi. Ve tam da bu nedenle muazzam bir manzarası ve bahçesi var. Dev zakkumlar, zeytin ağaçları ve sardunyalar öyle güzel ki...

Avantajı: Kendi plajı var.

Odalar temiz bir yatak ve duştan ibaret. Eski usül ama pırıl bir pansiyon.

PAYDOS PANSİYON: Antik tiyatro yolunda 6 odalı, güzel manzaralı bir pansiyon. Ev sahipleri Barış ve Merve misafirlerle tek tek ilgileniyor. Kahvaltısı gayet güzel.

YUSUF PANSİYON: Kaş’ın eskilerinden. Giden birçok misafirin tekrar tekrar gittiği bir yer. Paydos pansiyon ile bitişikler. Odalar sade, temiz. Merkezde.

ÇUKURBAĞ YARIMADASI OTELLERİ:

Kaş merkezden bir tık ötede, sakin bir tatil yapmak isteyenlere ‘Yarımada Otelleri’ni öneriyorum. Birçoğunun kendi plajı, restoranı var. Buradaki oteller merkez otellerine göre daha fanfinfon, geniş odaya, havuza, şık restorana sahip.

Çok ama çok seçenek var. Benim sevdiklerim: Lukka Exclusive, Doria ve Suna Sun Hotel.

Fiyatlar ortalamanın üstü.

KAŞ YEME - İÇME

DUDU MUTFAK: Bana her şeyin, sonsuza dek bedava olduğu bir mekan Dudu Mutfak :)

Evet. Mekan kardeşimin. Ve ben Kaş’ta olduğum zamanlar; sabah, öğlen, akşam oradayım. (Elbette başka önerilerim de olacak ama önce size bu tatlı mekanı anlatayım:)

Dudu Mutfak’ımızı açalı üç yıl oldu. Kaş merkezden Küçükçakıl plajına giderken solda, 110 yıllık güzeller güzeli bir Rum evinin bahçesinde, sekiz masalı mini mini bir restoran. Manzarası Meis Adası, gölgesi nar ağacı ve asma. Dekoru 70’ler. Anneannemizden kalan fincanlar, bardaklar, tabak çanaklar en kıymetlimiz. Dükkanın her köşesinde birçok yerden topladığımız emayeler, küpler, süsler püsler ve kanaviçeler var.

Biz (ailecek) ne seviyorsak, neyi iyi yapabiliyorsak mönüde o var. Hani şu kendi asla yemediği, ağzına sürmediği kahvaltıyı, yemeği gelen misafirlere ittiririm diyen işletmecilerden değiliz.

Bu arada daha çok ‘kahvaltıcı’ diye biliniyor ama sadece kahvaltı yok Dudu’da.

Akşam yemeği için de güzel seçenekler var. Günlük yapılan zeytinyağlılar, vegan vejetaryen seçenekler, anne köftesi, artık (sizlerin beğenisi ile) meşhur olan yaprak ciğerimiz, mantı, tatlı, kokteyl, yeme de yanında yat cinsten atıştırmalıklar...

Sloganımız: Çıkın çıkın gelin :)

DOLPHİN: Hafif bir müzik olsun, şahane bir Kaş manzarası önüme serilsin ve ortam sakin olsun diyorsanız yılların Dolphin‘i güzel bir seçenek.

Ben vejetaryen olduğum için deniz ürünü, et vs. tüketmiyorum. O nedenle mekan önerirken (özellikle meyhanelerde) meze, ortama ve servis hızına bakarak karar veriyorum. Dolphin mezeleri ve manzarası ile sevdiğim yerlerden. Not: Çalışanları da güleryüzlü.

RUHİ BEY MEYHANESİ: Ortamı, çaldığı müzikleri ve mezeleri ile Kaş klasiklerinden biri Ruhi Bey. Meyhaneler sokağındaki en kalabalık, en civcivli meyhane. Sezonda günler öncesinden rezervasyon gerekiyor. Tek eleştirim masalar çok sıkışık. Kalabalık nedeni ile müziği bile bastıran bir uğultu var.

HELİOS: Tatlı bir aile işletmesi. Mutfakta şefleri ve anneleri var. Serviste karı koca canla başla çalışıyorlar. Yeniliklere açıklar ve değişik mezeler deniyorlar. Kaş limanı yukarıdan gören yüksek konumu ile manzaraya karşı oturabileceğiniz, yol üstü olmadığı için kalabalıktan sıyrılabileceğiniz bir yer Helios.

BELLA VİTA: Kaş’ın İtalyanı diyebiliriz burası için. Canım ne zaman şarap - pizza istese soluğu burada alıyorum. Kaş’ta zilyon seçenek meyhane var. Canınız meze ve balık ikilisinden sıkılırsa buraya koşun. Balkonda oturursanız manzarası Kaş meydan. Benim favorim: Dört peynirli ve vejetaryen pizza.

MEZETERYAN: Merkezde, altı yedi masalı, küçüklüğünden beklenmeyecek kadar iddialı bir mekan Mezeteryan. Coğrafi işaretli ürün ve yerel tatların içinde bulunduğu ilginç ve iddialı meze çeşitleri var. Gambilya fava, enginar, pancar muammara masanın yıldızı.

Bitmedi. Elbette Kaş ve çevresini anlatmaya devam edeceğim. Haftaya: Kaş Plajları ve Kaleköy rehberim geliyor. O kadar uzun ve detaylı yazıyorum ki, tek yazıya sığdırmak na mümkün :)