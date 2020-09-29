Asude Altıntaş: Girişimci Olacak Çocuklar

2040 yılında mevcut işlerin %40’ı yerini otomasyona bırakacak. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanları) bazlı meslekler ise %13 büyüyecek. Çocuklarımızın gelişen ve değişen bu dünyaya uyum sağlayabilmeleri, girişimci ve özgüvenli bir insan olarak yetişebilmeleri için geleceğin teknolojilerini öğrenmeleri şart.

Ama teknoloji öğrenmek işin başlangıç kısmı. Sadece donanım ve beceri kazanmak yeterli değil. Nasıl ki tek kanatlı bir kuş uçamazsa, tek kanatlı yetişen çocuklar da dünyaya faydalı olamaz. Vicdan kanadı, bilim ve teknolojiyle her zaman birlikte olmalı. En son teknolojiyi, insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanmak ve üretmek çocuklarımızın esas gayesi olmalı.

Hepimiz tarihte tek kanatlı bilim insanlarının nasıl sorumsuzca dünyaya zarar veren teknolojiler ürettiklerini biliyoruz. Ya da sanayi devrimi çift kanatlı bilim insanlarının elinde gelişseydi, şu an iklim krizi gibi yaşadığımız pek çok küresel problemi yaşamıyor olurduk. Geleceğe, teknolojiye liderlik edenler yön verecek. Bizler de çocuklarımızı geliştirirken, bu becerileri dünyaya faydalı teknolojiler üretmek için kullanmaları için teşvik etmemiz gerekiyor.

Anadolu’nun dört bir yanında bunun örneklerini gördük. Mesafe sensörü ile görme engellilere baston yapan, köyündeki virajda trafik kazalarını engellemek için çizgi izleyen otonom araba üreten, köyündeki sulama probleminden kuruyan ıhlamur ağaçlarına otomatik sulama sistemi geliştiren çocuklar…

Bu çocuklara bir imkan verildi. Ellerinde teknoloji üretebilecek, prototip yapabilecek eğitim setleri ve rol model öğretmenleri vardı.

İşte bu imkanları tüm çocuklara sunabilmemiz lazım. Dünya genelindeki okulların ve öğretmenlerin yalnızca %19’u bu materyallere sahip. Ancak dünya hepimizin… Girişimci olacak çocuklar yetiştirmek, güzel bir gelecek inşa etmek için el birliği ile çalışmalıyız.

Bir YGA girişimi olan Twin’i kurarken amacımız en ileri teknolojiyi çocuklara sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun en dezavantajlı kademelerinde yaşayan çocuklara da ulaştırmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı protokolü kapsamında YGA’nın önderliğinde başlattığımız Bilim Seferberliği kampanyası ile bugüne kadar 1.000 köy okulundaki 400.000 öğrenciye Twin setleri ulaştırıldı. Üstte örnekleri verilen icatlar, Bilim Seferberliği projesinin birer meyveleri oldular.

Fiziksel imkanları iyileştirirken, dijitalde de en kaliteli içeriği tüm çocuklara ulaştırmayı amaçladık. Bilimi sevdirmek için hazırladığımız Twing mobil uygulaması Mart ayından beri ücretsiz olarak yayınlanarak, 50.000 çocuğun kullanımına ulaştı.

Fiziksel olarak her çocuğa eşit imkan yaratmak uzun zaman ve enerji alırken, dijital dünyada bu süreç hızlanıyor. Twing ile dünyanın her köşesindeki çocuklar; kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetsin, kendilerini geliştirebilsin istiyoruz. İşte bu imkana sahip olacak çocuklar da, insanlığa faydalı teknolojilere önderlik edecek nesiller olacaklar.

Twin nedir:

Twin, Türkiye’de kurulan bir eğitim teknolojileri girişimidir.

2017 yılından beri Türkiye'de ve Londra'da; mühendis ve eğitim uzmanlarından oluşan ekibiyle hibrit eğitim modeli üzerinde çalışıyor. Hem dijital hem fiziksel ürünler geliştirerek, çocukların gelecekte ihtiyaç duyacakları STEAM yetkinliklerini kazanmasını sağlıyor.

Dijitalde Twin:

Twing, yeni neslin içerik paylaşım yönelimini zararlı sosyal medya araçlarından güvenli ve bilimsel bir ortama taşıyor. Twing'de alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan haftalık deney içerikleri yayınlanıyor. Çocuklar bu deneylerin nasıl yapıldığını izleyerek, evde kendi deneylerini yapabiliyor ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Çocuklar Twing’de geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan konsept eğitimleriyle, donanım ve beceri kazanıyorlar.

Fizikselde Twin:

Twin çocukların “elleri ile yaparak öğrenmesini” desteklemek için Robotik Sanat Seti, Kodlama Seti, Mucit Seti, Otonom Araç Seti ve Havacılık Seti gibi 5 farklı eğitim seti sunuyor. Bu eğitim setleriyle 2020 Ocak ayında dünyanın en prestijli ödüllerinden BETT Awards 2020’yi ülkemize getirdi. Setler 15 farklı ülkede dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinde satılıyor (Amazon, b8ta, ebay, Hepsiburada) ve en prestijli okullarında (Knightsbridge School London, Malborough College, Koç, TED, Enka vb.) kullanılıyor.