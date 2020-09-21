YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman: Dünyanın Umudu Çift Kanatlı Girişimciler

15 yıl önce ABD’de verdiğim bir seminere katılan bir Türk bilim insanı yıllar sonra tekrar görüştüğümüzde bana şöyle demişti: “Sinan seni dinlediğimde içimden şu geçmişti: “Bu genç adam ne güzel hayaller kuruyor ama korkarım hayal kırıklığına uğrayacak.” Senin için üzülmüştüm. Ama şimdi mutlulukla görüyorum ki o hayaller gerçekleşmiş ve daha da ötesi gerçekleşecek.” Bu sözleri söyleyen kişi, sonradan YGA’nın Hayal Ortaklarından olan Nobel Ödüllü Prof. Aziz Sancar’dı.

“Her gün okuduğumuz olumsuz haberlere rağmen nasıl oluyor da hala umutlusunuz?” yakınlarımın- Aziz Abi gibi – benim için endişelenerek sorduğu bu soruyu hala, neredeyse her gün duyuyorum. Cevabım ise hep aynı: Umudumun kaynağı “Çift Kanatlılar”.

YGA 20 yıl önce “Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler” yetiştirmek için kuruldu. Bizim için çift kanat vicdan ve donanım demek. Bir kanatta toplumun sorunlarına duyarlı, diğer kanatta da bu dertleri teknoloji ile çözecek, dünya çapında ilklere imza atacak yetkinlik ve beceriye sahip olan gençler yetiştirmek için var YGA.

Her yıl 50 bin lise ve üniversite öğrencisi YGA’da gönüllü olmak için başvuruyor. Gençler YGA’nın “Global Impact – Global Etki” programlarında imkanları sınırlı çocuklarla bilim seansları yapıyor, yılda 500 saat gönüllü çalışıyor. Türkiye’nin en parlak gençleri, en dezavantajlı çocuklara en ileri teknolojinin özünü anlatıyor. Bu seanslardan sonra aslında imkân verildiğinde çocukların hayallerinin sınırsız olduğuna tanıklık ediyorlar.

Diğer yandan iş, bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan YGA Hayal Ortaklarından mentorluk alıyor, YGA mezunlarıyla yakın çalışıyor. Bu programlardan mezun olan binlerce genç şimdi kendi girişimlerinde, çok uluslu şirketlerde, akademide, sanatta ve pek çok farklı alanda dünyaya faydalı, teknoloji temelli çözümler geliştiriyor, global etki yaratıyorlar.

YGA mezunu Çift Kanatlı Girişimciler; kurdukları sosyal girişim örnekleri ile hem sosyal sorunlara teknoloji ile çözüm getiriyor hem de ekonomide büyümeye katkıda bulunuyor. Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Twin, sadece en ileri teknolojiyi çocuklara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun en imkanları kısıtlı kademelerinde yaşayan çocuklara da ulaşıyor. YGA’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Bilim Seferberliği kampanyası ile bugüne kadar 800 en dezavantajlı köy okuluna Twin setleri ulaştırıldı.

TIME dergisinin 2019’un en iyi icatları arasında gösterdiği, birkaç ay önce, böyle zor bir dönemde, 5 milyon TL uluslararası yatırım alan akıllı baston WeWalk görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemini kuran TYT, dünyayı en iyi rehberlerin sesiyle keşfetmemizi sağlayan Piri, görme engellilerin kapalı alan ve toplu taşımada hayatını kolaylaştıran Poilabs gibi YGA mezunlarının kurduğu çift kanatlı girişimler de büyümeye devam ediyor. YGA’nın pandemi döneminde kurulan, teknolojide kadın istihdamını artırmayı hedefleyen yeni girişimi Up School ise ilk mezunlarını verdi.

YGA’da gönüllüsü çift kanatlıdır. YGA’da gönül; akıl ve kalbin buluştuğu yer diye tanımlanır. Türkiye’deki ve dünyadaki kötücül sorunları ancak akıl ve kalbi buluşturmuş gönüllülerin birlikte çalışarak çözebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden, YGA mezunlarının bir kısmı kendi girişimlerini kurup ekonomik ve sosyal fayda yaratıyorlar.



Akla ve kalbe danışarak yapılan bu projeler başkalarına da ilham veriyor. Bu özgün bir sosyal ve ekonomik kalkınma modeli. En parlakların, en dezavantajlılara, en son teknolojiyi götürmesi. Dünyada pozitif etki yaratan çift kanatlı gençlerin; geleceğin çift kanatlılarını da yetiştirmek için canla başla gönüllü olarak çalışması. Her bir YGA gönüllüsü, görme engelliler için veya dezavantajlı çocuklar için yapılan bir projenin ne kadar kıymetli olduğunu deneyimlemiş oluyor. Daha sonra rol model kişilerden ilham alarak kendi projelerini ve kendi çözümlerini nasıl yaratabileceklerini tasarlıyor. Ve hayata geçirdiği şeyleri gördükçe birlikte başarabileceklerine olan inançları artıyor. Kısacası gönülden çalışmayı yeniden öğrenmiş oluyor.

Çift kanatlı teknolojiler İstanbul’dan dünyaya yayılsa;

Çift kanatlı girişimciler, yatırımcılar İstanbul’da buluşsa;

Bu İstanbul’a yakışmaz mı?

Siz de;

Bu hayalin gerçekleşebileceğine inanacak kadar idealist,

İdealinin önündeki engelleri görebilecek kadar da gerçekçi,

Engelleri kaldırmayı deneyecek kadar cesur,

Diğer cesurlarla birlikte bir ilke imza atabilecek kadar da bensizseniz;

Sizi tanımaktan onur duyarız.

12 Aralık YGA Zirvesi’nde görüşmek üzere. www.yga.org.tr