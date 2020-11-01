2. dalgada panik yapmayan kazanır

Pandemide yeni dalga beklentisi ve ABD seçimleri piyasalarda gerilimi artırıyor. Ancak aşı çalışmaları da sürüyor. Borsada panik yerine güçlü firmalarda alınacak pozisyonlar getiri şansını artıracaktır

Piyasalarda tansiyon arttı. Dolar kuru 8.38 seviyesine tırmanırken BIST 100 Endeksi 1.112’ye geriledi. Gösterge faiz ise 14.98 seviyesinde bulunuyor. 22 Ekim faiz toplantısında TCMB’nin faizde değişikliğe gitmemesi, reel getiri beklentisinde olan yatırımcıların TL’den kaçışını hızlandırdı. Dolar kurunda yükseliş beklentisinin sürmesi var olan pozisyonların korunmasına neden olurken yeni alımları beraberinde getirdi.

İkinci dalga ve sonrası

Koronavirüs vakalarında son haftalarda dünya ölçeğinde hızla bir artış yaşanıyor. Avrupa’da, yaz aylarında kaldırılan birçok salgın tedbiri soğuyan havalarla birlikte yeniden gündeme geldi. Günlük vaka sayıları salgının ikinci dalgasının ilkbahar aylarındaki ilk dalgadan daha sert geçeceği yönündeki beklentileri yükseltiyor. Birçok ülkede gözlenen günlük vaka artışları bunu teyit ederken beraberinde yine sıkı tedbirlerin devreye alınmasını gündeme getiriyor. Önlemlerin temel gayesi hastalığın yayılma hızını ve ölüm oranlarını düşürebilmek. Ancak geçtiğimiz bahar aylarında devreye alınan ve piyasaların oldukça daralmasına yol açan tedbirlerin her şeye rağmen aynı kuvvetle uygulanmayacağı da anlaşılıyor. Neticede ekonomilerdeki küçülmenin daha büyük sorunlara yol açacağı açıkça dile getirilmese de göz ardı edilmeyen bir husus. Ülkeler bir yandan vaka sayılarını minimum seviyede tutmaya çalışırken diğer yandan aşı çalışmalarına üst seviyeden devam ediyor. Aşı çalışmalarında her geçen gün sonuca biraz daha yaklaşılması umutları canlı tutan en önemli etken. Zaten bu beklentidir ki vaka ve ölüm sayılarındaki artış borsalarda satış baskısına yol açsa da alttan güçlü bir beklentinin de varlığını diri tutmasına imkân veriyor. Özellikle büyüyen firmalarda pozisyon alınması halinde paniğin arttığı bu günlerde eldeki hisseleri satmak yerine tutmak daha kârlı bir bakış açısı olacaktır.

ABD seçimleri

Amerika’da gözler 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçim sürecinde yaşanacak olası gerilimler kurdaki dalgalanmayı da artırabilir. Bu dönemde aşırı fiyat dalgalanmalarından istifade etmek gayesi ile sık hareket edilmesi kazançtan ziyade kayıplara yol açacağı unutulmamalı. Spekülatif beklentilerle günübirlik işlem yapmak yerine uzun vadeli hedefler çerçevesinde hareket edilmesinde yarar var.

49 şirket defter değerinin altında

Borsada işlem gören 49 borsa şirketi defter değerinin altında işlem görüyor. Söz konusu firmalar ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe yer alıyor. Özsermayelerinin altında piyasa değeri ile işlem gören bu şirketler içerisinde T. Halk Bankası, Türk Hava Yolları, Vakıflar Bankası, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Net Holding, Torunlar GMYO, Akbank, Garanti Bankası, Emlak Konut GMYO ve İş GMYO ilk sıralarda geliyor.

Yabancıların sektörleri kaybettirdi

Yabancıların ağırlıkta olduğu BIST 30 Endeks hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 11,98 düştü. Borsada kazandıranlar ise küçük hisselerin bulunduğu BIST Tüm-100 hisseleri oldu. BIST Tüm-100 Endeksi yüzde 90 yükseldi. Pandemide ikinci dalga beklentisiyle gerileyen ve yıla 66.81 dolardan başlayan Brent petrolün 37.68 dolara gerilemesine sebep oldu. Petrolün fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 43.58 oranında geriledi.

Rusya ve İngiltere’de kayıp yüksek

Rusya’da Russian RTS Endeksi yüzde 31.14 değer kaybetti. İngiltere’de FTSE 100 Endeksi ise yüzde 26.05 düştü. BIST 100 Endeksi 1.112 seviyesinde bulunuyor. İlk dikkat edilen seviye ise 1.100.

Faiz makası açıldı

TCMB’nin politika faizi 10.25 seviyesinde bulunurken gösterge faiz 14.99. Genelde birlikte hareket eden politika faizi ile gösterge faiz geçtiğimiz hafta faizlerin sabit tutulmasıyla ayrıştı. Kurdaki artışla birlikte gösterge faiz hareketlendi. Kurdaki hareketlenme devam ettikçe bu seyir sürer. Oldukça yoğun ve sürekli değişen bir gündem yaşanıyor. Yükselen enflasyon beklentileri gösterge faizin de seyrini etkiliyor. Yatırımcılar yeni oluşan duruma göre pozisyon almaya çalışıyor. Sakinliğin korunması gereken bir dönem...

Hisse bazlı hareketlilik sürüyor

Borsada KOBİ’lerin önderliğinde sektörel hareketlilik yaşanıyor. 10 ayda en fazla kazandıran yatırım aracı altın olmasına rağmen BIST KOBI Endeksi yüzde 287 oranında kazandırdı. Görünen o ki bir süre daha yabancı baskısı devam edecek. Bu nedenle yabancıların ağırlıkla olduğu hisselerde satışlar devam edebilir. Küçük ve orta ölçekli hisseler ise devam eden ilgiye bağlı olarak bir süre daha gündemde kalmaları olasılık dahilinde.