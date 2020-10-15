ABD seçimlerine kadar gerilimli dönem

Piyasalarda gerilim tırmandı. ABD’de 2 trilyon dolar olarak lanse edilen teşvik paketi görüşmelerinin kesilmesi, havaların soğumasına rağmen aşı çalışmalarından henüz sonuç alınamaması ve ABD’deki seçim belirsizliği piyasaların diken üzerinde kalmasına yol açıyor.

Büyüklüğü 2 trilyon dolar olarak lanse edilen ABD teşvik paketine yönelik görüşmelerin kesilmesi, küresel mali piyasalarda satışlara neden oldu. Piyasalar yeni bir teşviğin gelmeyecek olmasını olumsuz yönde fiyatlıyor. Öte yandan koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmalarından henüz somut bir ürünün ortaya çıkmamış olması da piyasaları geriyor. Bütün bunların yanında ticaret savaşları ve jeopolitik riskler fiyatlanıyor. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinde beklenen ilerleme kaydedilemedi. İngiltere ile AB Brexit konusunda halen bir gelişme kaydedebilmiş değil. ABD seçim belirsizliğine ilaveten, ikinci hatta üçüncü dalga endişesi ve eve kapanma korkusu nedeniyle para güvenli limanlara kayıyor.









Dövize ilgi sürüyor

Küresel bazda belirsizliğin devam etmesi ve Türkiye’de jeopolitik risklerin fiyatlanması dolar kurunun yükseliş eğilimini sürdürmesine yol açıyor. Dolar kuru 7.9334 seviyesinde bulunuyor. Gösterge faiz 13.02 ve altının onsu ise 1.907 dolar seviyesinde. ABD seçimlerine kadar kur ve altındaki yüksek seyrin korunduğunu görebiliriz. Olası bir pandemi dalgası ise ortamı daha fazla gerebilir. Piyasaların gözü bu ortamda TCMB’de olacaktır. 22 Ekim’de gerçekleşecek faiz toplantısında TCMB’nin faizi artırma eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Dolar/TL’nin çıkışında ise son yükseliş dalgası içerisindeyiz. Momentum zayıf. Ancak henüz dönüşe dair bir net bir sinyal oluşmuş değil. Dolar/TL kuru 8 günlük ortalamasının üzerinde tutunduğu sürece yükseliş seyrini koruyacaktır. 8 günlük ortalamanın aşağı kırılması düzeltme sürecinin başlamasına neden olabilir.





Yabancı alımları

İki haftadır gözlenen yabancı alımlarının sürmesi önemli. TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini dün yüzde 12 seviyesinin üzerine çıkardı. Bu oran temmuz ayında yüzde 7.40 idi. Bireysel yatırımcılar açısından reel olarak cazip getiri, yatırımcıları bu alana çekebilir.