Banka hisseleriyle 102 bin aşılabilir

Faizlerin düşüşü yerli yatırımcıyı borsaya yöneltiyor. Ancak yabancıların BIST 50 hisselerindeki satış baskısı borsanın yukarı hareketini sınırlıyor. Yukarı ivmenin güçlenebilmesi yabancıların panik halinin durulması ya da yerli yatırımcının güçlü alımlarda bulunabilmesiyle mümkün.

Para piyasalarında en dalgalı dönemlerden birini yaşıyoruz. Ayın ilk haftasında dolar/TL kurunun Ağustos 2018’deki atağının da üzerinde bir yukarı hareket yaşandı. Borsa İstanbul’da BIST 50 Endeksindeki hisselerde yabancıların satışları devam ediyor. 12 Mayıs itibariyle borsadaki yabancı payı yüzde 55.63’e geriledi. Bu oran Endeksin 124.537 ile zirve yaptığı 22 Ocak günü ise yüzde 65,79 idi. Endeks hisselerinde yabancıların satışları devam ettiği sürece borsanın yukarı atakları zayıf kalıyor. Bu durumda yerli bireysel yatırımcılar kadar kurumsal yatırımcıların davranışları da önemli. Daha önce yabancılar satarken borsayı taşıyan yerli kurumsal yatırımcılar olmuştu. Şimdi ise bireysel tarafta talep artmasına rağmen alımların güçlü olmadığı gözleniyor.

15 hissenin ağırlığı

Enflasyona dair beklentilerin yükselmemesi, dolarizasyonun azalması ve risk priminde yaşanacak düşüşler yatırımcıların algısını olumlu yönde etkileyecektir.

Yabancı portföylerinde hisse payının yeniden yükselmesi ise ancak ekonomik alandaki başarı hikayeleri ile mümkün. Yatırım yapılabilir ülke notunun olmaması ve risk priminin yüksekliği hisseleri baskılayan en önemli unsur. Borsa 98.000-102.000 bandına sıkışmış görünüyor.

98.000 seviyesinin altında sıkıntılı bir süreç var. 102 bin ve üzerindeki bir hareket için ise banka ve endeks hisselerinin katılımını gerektiriyor.

Endeksteki hareketlerin yüzde 60’ını 15 hisse gerçekleştiriyor. Bu hisseler; Bim Mağazalar, Garanti Bankası, Akbank, Turkcell, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Aselsan, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Enka İnşaat, Şişe Cam ve Ford Otosan. Söz konusu hisselerde hareket olmadan yükselişin gerçekleşmesi zor.

İkinci çeyrek bilançoları virüslü

Koronavirüs salgınının etkisini bilançolarda özellikle yılın ikinci çeyreğinde göreceğiz. Bu ay daha fazla analist salgın etkisinin bilançolar üzerindeki etkilerini okumaya başlayacak. Bu nedenle daha çok hisse senedi bazlı hareketlerin ön plana çıkması beklenmeli. Değerlendirmede bulunurken salgının şirketin satışları üzerindeki etkisi, faaliyet marjlarına nasıl bir katkı sunduğu ve borçluluk yapısında ne yönlü bir sonuç doğurduğu takip edilecek kalemler olacaktır. Bu dönemde kuşkusuz özvarlıkları ve özvarlık karlılıkları güçlü olan şirketler ön plana çıkacak.

Dolar/TL yükselen kanalı aşağı kırdı

Dolar/TL, içerisinde hareket ettiği yükselen kanalı aşağı yönlü kırdı. Kanalın destek seviyesinin altında kalması halinde dolar kurunun orta vadeli bir düzeltmeye girdiğinin de işareti olacak. Dolar kurunda en yüksek 7 Mayıs günü 7,2692 TL ile test edildi. Bu seviyeden gelen satışlarla 6,9947’li seviyelere gelindi. Kısa vadede yön aşağı doğru. 7,05 TL’nin üzerine çıkılmadıkça düşüş eğilimi devam edecektir.