Borsada sektörel hareket hızlandı

Borsa İstanbul’da sektörel bazda hareketlilik yaşanıyor. Dokuz aylık bilanço beklentileri alınıyor. Dolar kuru alınan önlemlere rağmen jeopolitik riskler nedeniyle 7.87 ile zirveye yakın

Kur kaynaklı gelişmeler nedeniyle piyasalarda gerilimin arttığı bir dönemde borsada alıcıların güçlü seyri sürüyor. BIST 100 Endeksi 1.165’ten başladığı haftanın ilk gününde 1.180’e kadar yükseldi. Gayrimenkul, gıda ve enerji şirketleri yükselişte öncü konumda bulunuyor. Bu sektörlere ait hisseler günlük bazda ortalama yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Banka sektörü hisselerindeki hareket yüzde 0.95 ile sınırlı kalırken sanayi endeksi yüzde 1.5 mali sektör ise yüzde 1.32 değer kazandı.

Gelişmelere baktığımızda, jeopolitik riskler ve bu hafta testlerine başlanması beklenen S-400’ler nedeniyle yükselişlerde satışlar güçlenebilir. Rusya’nın girişimi ile Ermenistan-Azerbaycan kısa süreli ateşkeste anlaştıysa da Ermenistan’ın ihlalleri ateşkesin devamı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu konuda yaşanabilecek olumlu gelişmeler ve Karadeniz’deki gaz rezervinin yukarı revize edilme ihtimali borsada yükselişi destekleyecektir.

Bilanço beklentileri

Borsada dokuz aylık bilanço beklentileri alınıyor. Geçtiğimiz üç aylık sürede kredi genişlemesi ile öne çıkan gayrimenkul, otomotiv, beyaz eşya sektörleri önümüzdeki, dönemde yatırımcıların gündeminde olmaya devam edecek.

Dokuz aylık solo bilançolar için son açıklanma tarihi 30 Ekim 2020. Konsolide bilançolar 9 Kasım 2020, Bankalar ise 19-24 Kasım tarihleri arasında açıklamada bulunacak.

1.200 güçlü direnç

Borsada hareketin dip seviyelerden güçlendiği ve yönün yukarı doğru olduğu gözleniyor. Endeksin yükselişinde dört teknik gösterge olumlu sinyaller üretiyor: 1) Dipler yükseliyor. 2) Hacim güçleniyor. 3) Yukarı hareketin ivmesi artıyor. 4) Endeks 8 günlük ortalamasının üzerine hareket ediyor. Borsada teknik olarak tek olumsuz seyir zirveden gelen direnç akımının aşılamamış olması. 1.180 seviyesinin aşılması alıcıları güçlendirecektir.

TCMB’den zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını 200 baz puan artırdı. Yabancı para zorunlu karşılık komisyonlarını yarıya indirdi. Yapılan açıklamada, adımların bankacılık sisteminin aracılık maliyetini düşüreceğini söylerken son hamlesi de normalleşme adımlarının bir parçası niteliğinde. Zorunlu karşılıklarda faiz oranlarının artırılmasıyla, bankaların TCMB’de tuttuğu TL’ye daha fazla faiz verip, bankaların da karşılık olarak daha fazla TL tutmalarını sağlamak amaçlanıyor. Döviz cinsinden tutulan zorunlu karşılıkların azalıp TL cinsinden tutulan zorunlu karşılıkların artması TL açısından pozitif olacaktır. Bu anlamıyla TCMB’nin 22 Ekim’deki toplantısı önemli olacak. Beklenti ise Merkez Bankası’nın 150 ila 200 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi yönünde.

Dolarda güçlü seyir

Dolar kuru ağustos ayından bu yana 8 günlük ortalamanın üzerinde yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL’de ortalamanın altına geçici kaymalar yaşasa da hep yükselen eğilimini korudu. Sekiz günlük ortalama aşağı kırılmadıkça yükseliş eğilimi sürecektir.