Dolar koronavirüsle kritik eşiği yokluyor

Piyasalarda koronavirüs etkisiyle bir panik havası ve likide dönme eğilimi devam ediyor. Borsalar yüzde 9’a varan değer kaybı yaşarken, hisse senetlerindeki zararlarını kapatmak isteyenler altında da satışa geçti.



Trump’ın Avrupa’dan ABD’ye tüm seyahatleri 30 gün askıya alacağını açıklaması ile dolar güçlendi.









Koronavirüsün ülke ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etki merkez bankalarının faiz indirmelerine, genişlemeci para politikası uygulamalarına neden oluyor. Risk alma iştahı düştükçe güvenli limanlara yönelim güçleniyor.



Dolar/TL 6.25 seviyesi kritik. Bu seviye aşılınca 6.40 - 6.50’ye doğru yükseliş devam edebilir.



6.25’in altında kaldığı sürece dolar/TL’de hareketler tepki seviyesinde kalacaktır.



Önümüzdeki günlerde merkez bankaları arka arkaya toplantılar yapacak. Dünkü ECB toplantısının ardından, 18 Mart’ta Fed ve 19 Mart’ta TCMB’nin toplantısı var.



Bu toplantılar doların yöneliminde etkili olacak.









İşte dolara etkide bulunan faktörler!



Olumlu gelişmeler



1 Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 201 milyar dolara yükseldi. Yurtiçi yerleşikler endişeler arttıkça dolara yöneliyor. Ancak olabildiğince dolar almış durumdalar. Bu nedenle yeni dolar talebi sınırlı kalabilir.



2 Daha önceki döviz atakları sırasında TCMB spekülatif ataklara neden olabilecek hareketlerin önlemlerini aldı. Bu nedenle yabancıların işlemleri ile dalga boyu yüksek hareketler beklenmemeli.



3 Kurun güçlenmesi enflasyonu tetikliyor. Enflasyondaki artış faiz üzerinde baskı yaratacaktır. Bu nedenle kurdaki artışların yaratacağı etkinin minimum olması için Merkez Bankası devreye girecektir.



4 Koronavirüs önümüzdeki iki ay içerisinde kontrol altına alınabilir. Virüsün kontrol altına alınması piyasaları olumlu etkileyecektir.



5 Dolar/TL kuru daha önceki ataklarında zirveye yönelmeden döndü. 6.25 - 6.40 dirençleri güçlü.

Risk faktörleri



1 Dolar endeksi DXY 95.09 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Küresel çapta dolara talep sürerse bu Türkiye’ye de yansır.



2 Korku Endeksi VIX 62.54 seviyesinde. Korku yükseliyor. Korku yükseldikçe güvenli liman arayışı öne çıkıyor.



3 Ocak 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Ocakta cari işlemler açığı, 1.8 milyar dolar oldu. Ekonomide canlanma meydana geldikçe ithalat eğilimi artıyor bu da cari açığı artırıyor. Cari açığın artması kur hareketini olumsuz etkiliyor.



4 Yabancıların tahvil ve hisse senedi piyasasında satışı sürüyor. Yabancı 6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse, 380.2 milyon dolarlık DİBS sattı. Bu da kuru baskılıyor.



5 Piyasada varlık sınıfına bakmaksızın satış geliyor. Türkiye’nin risk primi CDS 432. Bu nedenle kura yönelim yüksek. Risk gerilemedikçe alım ağırlıklı seyir güçlü olacaktır.