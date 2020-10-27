Dolar yeni zirvede

TCMB’nin 22 Ekim’de gerçekleşen faiz toplantısında, politika faizini 10.25’te sabit tutması bununla birlikte faiz koridorunun en üst bandını yükseltmesi TL varlıklarda satışa neden oldu. Dolar/TL kuru haftanın ilk günü 8.00 TL sınırını aştı. Sade para politikasından uzaklaşılması olumsuz etki yaratırken reel getiri arayışında olan birikim sahipleri için satışlar hızlandı. Sabah saat 9:24’te dolar kuru 8.0067 TL seviyesini test etti. Öğleden sonra 8.0990 seviyesine çıktı.

Kurun zirvede hareket etmesinde elbette birçok faktör var. Pandemide vaka sayısındaki artış sürüyor. Dünya çapında toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bin olurken Avrupa’da yeniden kapanmalar başladı. İtalya’da bar ve restoranların akşam altıda kapatılmasına karar verilirken İspanya’da olağanüstü hal ilan edildi ve akşam 11.00 ile sabah 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan ABD’de seçim öncesinde ek yardım paketinin çıkmayacağının anlaşılması ve vaka sayısında rekor artış risk iştahını bozmaya başladı. Gösterge faiz 14.07’ye çıkarken, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı TLREF 14.10 oldu. Bununla birlikte ABD’de yeni mali teşviğe ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. Bu da risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Beşinci dalga

Dolar/TL kurunda yükselişin beşinci dalgası içerisindeyiz ve dalganın boyu 8.8-9.00 seviyelerine tekabül ediyor. Bu seviyeler görülmeden de bir dönüş yaşanabilir. Ancak olası hedef seviyeler dalga sayımına göre 9.00’a kadar bir marjın olduğuna işaret ediyor. Yeni gelişmeler yaşanması kurun atağını 8.00-9.00 lira bandında bitirmesini sağlayarak dönüşe geçmesini sağlayabilir. Bu seviyeler aşırı fiyatlamalara denk geliyor. Ancak mevcut durumda dolar kuru dokuz haftadır aralıksız yükseliyor. 10 aylık çıkış yüzde 35.82’ye ulaşmış durumda.

Kuru yüksekte tutan beş neden

1 - TCMB politika faizinin 10.25, enflasyonun 11.75 olması nedeni ile reel getiri arayışı.

2 - Pandemide yeni dalga yaşanması.

3 - ABD başkanlık seçimlerinin fiyatlanması.

4 - Jeopolitik risklerin üst seviyelerde olması.

5 - Ekonomik büyüme endişeleri, küresel bazda ticaret savaşlarının etkisini sürdürmesi.

Yatırımcı toplantısı ve enflasyon raporu bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Citigroup tarafından organize edilen yatırımcı toplantısında yapacağı değerlendirme yakından takip edilecek. Citigroup’un toplantısı 27 Ekim’de düzenleniyor. “Enflasyon Raporu” sunumu 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak. Aynı gün, 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yayınlanacak. Borsa İstanbul’da ise dokuz aylık bilançolar açıklanıyor. Şirket ve bankalardan gelen üçüncü çeyrek mali tabloları izlenecek. Türkiye piyasaları 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün tatil olacak.