Dolarda ‘satış’ gelebilir

Dolar/TL kuru yeniden zirve seviyelere doğru hareketlendi. Dün 6.80 seviyesini test ederken şehir efsaneleri yeniden canlandı. Peki Dolar/TL 7.24 seviyesini aşar mı ve ‘nereden’ satılır?

Dolar kuru 6.60 TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte 7.24 zirve seviyesine yöneldi ve güçlü seyrini korumakta. Dün gün içerisinde 6.80 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.7658 seviyesine geriledi. Kurun hareketlenmesindeki en önemli iki etken küresel bazda dövize olan talep ve brüt döviz rezervlerindeki azalma.

TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistiklerine göre 27 Mart’ta Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart’ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi. Brüt döviz rezervi en son 2018 yılındaki kur atağı sırasında 65.3 milyar dolara gerilemişti. Aynı dönemde dolar kurunda spekülatif hareketlenmenin de etkisiyle 7.24 seviyeleri test edilmişti.

Teknik göstergeler Dolar/TL kurunda aşırı alım bölgelerine gelindiğini işaret ediyor. Bununla birlikte mevcut seviyeden sonra zirveye doğru ataklar yaşansa da artık satışların gözden geçirildiği bir sürece de girildiği göz ardı edilmemeli.

Kurun 7.24 zirvesini tamamlayarak yükselen trendinde yeni bir pencere açma ihtimali hayli zayıf. Dolarla ticaret yapmayanlar açısından bu seviyelerden alım yapmak risk taşıyacaktır. Ellerinde olanlar için de 6.84, 7.00 ve 7.24 satış için fırsat olarak takip edilebilir.

Risk primleri yükseldi

Tüm ülkelerin kredi risk primlerinde yılın başlangıç seviyesine göre artışlar gözleniyor. Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 666 seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak 2020’de 288 seviyesindeydi. Risk primindeki yükselişin borsada düşüş, dolarda yükseliş yönünde kendini gösterdiğini izliyoruz. Risk primi yeniden 200 ve altındaki seviyelere gelmedikçe piyasalarda volatil hareketler yüksek olacaktır.

Hisse bazlı hareket

Borsada hisse bazlı güçlü hareketler dikkat çekiyor. Nisan ayının ilk haftasında yüzde 10 değer kazanan BIST 100 Endeksi’ne baktığımızda dokuz hisse göze çarpıyor. Bunlar Alarko GMYO, Çemtaş, Ford Otosan, Petkim, Tüpraş, Torunlar GMYO, Tofaş Oto. Fab., Aksa, Tekfen Holding.

Borsadaki sert düşüşler yatırımcılar açısından ciddi değer kayıplarını beraberinde getirmiş olabilir. Dolar ve altındaki değer artışı yanında hisselerdeki kayıplarla psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Ancak endeks yükselmeye başladığında kayıplarını çok kısa sürede telafi edebildiğini unutmamalı.

‘Dolar’dan ‘altın’a geçiş

Altının onsu artan küresel virüs kaygısıyla yeniden 1.650 dolar seviyesine yükseldi. Aynı şekilde yurt içerisinde de gram altında yükseliş devam ediyor. Dün 356 TL seviyesinde işlem gördü. Dolarda zirveye yaklaşılıyor ancak altının onsu için henüz aynı değerlendirmede bulunmak için erken. Bu nedenle altın güçlü seyrini sürdürmeye devam edecek. Dolar yerine altına geçişler gözlenebilir.