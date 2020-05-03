Getiri yarışında altın yine yıldız

Yılın ilk dört ayında tarihin en büyük dalgalanmalarından biri yaşandı. İlk çeyrekte düşen borsalar, nisan ayında yükselirken son dört ayda yüzde 34 ile en fazla kazandıran altın oldu.





Getiride altının ışıltısı hissedilmeye devam ediyor. Yılın ilk dört ayında gram altın, yüzde 34 kazandırdı. Dolar kuru yüzde 17, Euro ise yüzde 14,64 yükseldi. Borsa yüzde 11 değer kaybederken gümüş yüzde 16 düştü. Altına ilgi son üç yıldır yükselen ivmeyle devam ediyor. Riskten kaçış güvenli liman olarak değerlendirilen altının çok hızlı değer kazanmasını sağladı.









Gram altın farkı



Altın dolarla fiyatlandığı için dolar artıkça altın da artıyor. Dünya standartlarında 1 ons altın yaklaşık 31,10 gram altına denk geliyor. Yani bugün 1.700 dolar seviyesinde fiyatlanan bir ons altın, 31,10’a bölündüğünde 1 gram altının yaklaşık fiyatı olan 54,6 dolara ulaşılır. Bu da 7,02 TL’lik dolar kuru ile hesaplandığında 383,7 TL seviyesine denk gelir.



Gram altın hem dolara hem de altına talep sürdüğü için zirve üstüne zirve yapmakta. Son üç yılda ortalama yüzde 34 performans düşük riskli yatırım araçlarında oldukça dikkat çeken bir oran. Altının yükselişine yol açan unsurların başında merkez bankalarının altın toplaması geliyor. Küresel bazda ticaret savaşları altını gözde yatırım enstrümanı olarak öne çıkardı. Merkez bankaları altın toplamayı durduracaklarını açıklamalarına rağmen altına ilgi sürdü. Koronavirüs salgınıyla altın yeniden zirveye oturdu.









4 ayda yıllık getiri



Koronavirüs ile gram altındaki yükseliş zirve yaptı. Altının onsu 1.700 dolara tırmandı ve dolar kuru da 7 lirayı mayıs ayının ilk günü test etti. Peki, bu seyir devam edecek mi? Yatırım dünyasında bir emtianın sürekli aynı hızla yükselmesi ya da düşmesi beklenmez. Bu çerçevede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte altındaki bu yükseliş hızının da ivme kaybetmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Normalleşme halinde geleneksel birikim aracı olması itibariyle uzun vadede yükseliş sürse dahi bunun düzeltmelerle devam ettiği görülecektir.









Borsada panikle satanlar kaybetti



Borsadaki hızlı dalgalanmalar bir kez daha gösteriyor ki, karamsarlığın zirve yaptığı dönemlerde fiyatlardaki aşağı yönlü dalgalanmalar aşırıdır ve dönüşü başlatacak en ufak bir gelişme çok hızlı fiyatlanabilir.



Koronavirüs bittiğinde elbette etkileri hemen geçmeyecek. Ancak nasıl ki virüsün yayılma hızının ekonomileri kilitleyeceği görüldüğü anda fiyatlamalar aşağı yönde sert şekilde gelişti ise ekonomilerin açılma ve hayatın normalleşme belirtileri de o ölçüde hızlı fiyatlanacaktır.





Toparlanma sürecek



Piyasalarda mayıs ayında toparlanma devam edecektir. Ekonomiler, salgının yarattığı sarsıntının derinleşmemesi için kademeli bir geçiş sürecini devreye alacaklardır. Endeks 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde bulunuyor. Endeksin 8 günlük ortalaması 99.837 seviyesinin ve bunun altına kaymadıkça yükseliş yönündeki güçlü beklenti korunacaktır. Aşağı doğru sarmaların üç gün üst üste gelişmesi halinde yeni durum değerlendirilebilir.



Dolar kuru ne olur?



Dolar/TL kurunda 7 liranın üzerindeki fiyatlamalarda momentum düştü. Kurda yeniden fiyatların normalleşme eğilimine girmesi için 6,98 ve 6,87 ve 6,80 desteklerinin aşağı kırılması gerekiyor. Asıl önemli seviye ise 6,80.