Güçlü hisselerin hareketi sürecek

Piyasalarda ocak sonunda yaşanan sert satışlar sonrasında yeniden alımlar güçlenmeye başladı. Ekonomi yönetiminin enflasyon konusunda kararlılıkla duruş sergileyeceğini belirtmesi, hisselerdeki alımları destekliyor









Piyasalarda olumlu hava ve alıcıların güçlü eğilimleri sürüyor. Ocak sonunda gelen satışların yeni alımlarla karşılanması borsayı yukarı taşıyor. BIST 100 Endeksi 1.542 puana tırmanarak yönünü yeniden yukarı doğru çevirdi.



Son bir haftada mali sektör hisseleri yüzde 5.45 oranında değer kazandı. Holdinglerin değer artışı yüzde 6.32 oldu. Bilişim sektörü hisseleri de ortalama yüzde 5.24 oranında değerlendi. Banka sektör endeksinde Garanti Bankası yüzde 7.14 oranında artarken Akbank yüzde 3.07 yükseldi.



2.2 milyon yerli



Borsada yerli yatırımcılar güçleniyor. Yabancı payı ise azalmaya devam ediyor. 3 Şubat itibari ile yabancıların borsadaki payı yüzde 46.43 seviyesine geriledi. Yerli yatırımcıların sayısı ise 2 milyon 179 bin seviyesinde bulunuyor. Pay senedi yatırımcı sayısı ocakta 179.527 artışla 2.179.523’e ulaştı. Halka arzların etkisiyle bu artışın 141.876’sı 26 Ocak’ta tek günde gerçekleşti. Kasım 2005’ten bu yana en yüksek günlük oransal ve sayısal artış yaşandı. Yabancıların son iki günde yaşanan yükselişteki payı ise önümüzdeki hafta belli olacak.



Piyasalarda iyimserlik korunuyor. Endeks hisseleri tarihi zirvelerinin çok altında. Banka hisseleri ise tarihi dip seviyelerinde bulunuyor. Yabancı satışları nedeniyle aşırı değer kaybeden hisseler henüz diplerden çıkabilmiş değil. Borsada trend göstergeleri ise yükselişe işaret ediyor.

Yatırımcılar için borsadaki tüm hisselerin güvenli olduğunu söylemek zor. Hızlı yükselen hisselerde mutlaka kar satışları yaşanmakta. Bu hisselerde yükselişler kadar düşüşler de güçlü oluyor. Bu nedenle endeks 50 hisseleri dışındaki hisseleri alırken hisselerin mutlaka yıllık ve son beş yıllık performansları göz önünde bulundurulmalı. Pandemiden kaynaklı ekonomideki yavaşlama henüz aşılabilmiş değil. Kur ve faizin yüksek seyri nedeniyle şirketlerin maliyetlerinde artış yansıyor. Bu nedenle çok yüksek marjlarda gerçekleşen artışların ekonomik dayanakları mutlaka sorgulanmalı.



Kurumlar olumlu



JPMorgan ocak ayı enflasyon rakamının TCMB’nin kredibilitesi için tehdit olarak görmüyor. Kurum, yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 15,8 seviyelerinde tepe yapmasını bekliyor. Yıllık enflasyonda düşüşün yıl sonuna doğru görünür hale gelmesini öngörüyor. Genel olarak yabancı raporları olumlu.









Dolar kuru 7.09 TL’yi gördü



Dolar kurunda satış baskısı devam ediyor. Faizin yüksek seyreden enflasyon nedeniyle nisan sonuna kadar ivmesini koruyacak olması TL varlıklara ilgiyi canlı tutuyor. TL’nin alternatif bir seçenek olarak öne çıkması sıcak paranın yönelimini getirebilir. Dolar kurunda 7 seviyesinin altında 6.85 desteği izlenecek. 7.50 seviyesinin altında hareket sürdükçe kurda yatay ve satış baskısının sürdüğü eğilim devam edebilir. Ancak 7.50 aşılırsa yeniden kur için yükseliş yönündeki beklentiler artacaktır.



Döviz mevduatı düşüş gösterdi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 236 milyar 106.9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ocak ile sona eren haftada 235 milyar 58.3 milyon dolara geldi. Döviz mevduatındaki düşüş eğiliminin devam etmesi fiyat istikrarının sağlanması açısından önem taşıyor. Bunun bir eğilim izleyip izlemediğini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz.