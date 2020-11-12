Hızlı normalleşme

Ekonomide yıllardır atılan istikrarlı adımlar meyvesini vermeye başladı. Piyasalarda normalleşme hızlandı. Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısıyla rekor kırılırken hacim ve zirve rekoru da geldi.

Piyasalarda uzun süren fırtınalı dönemden sonra normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. Dolar kuru 8 liranın altına kayarken borsa yeni rekorlar kırdı. Yabancıların yoğun satışıyla yılbaşından bu yana baskı altında kalan BIST 100 endeksi pandemide 819 seviyesine kadar gerilemişti. Son 3 aydır sürekli tabanını yukarı taşıyan endeks 1.064 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Salgına rağmen büyüyen ekonominin meyvelerini vermeye başlaması, küresel piyasalardaki iyileşme, aşı çalışmalarında sonuca yaklaşılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajlar yükselişe ivme kattı.

Peki endeks zirve seviyelerinde kalıcı olabilecek mi? Bunun için yükselişin dinamiklerindeki hareketlenmelere bakmak gerekiyor.

Öncellikle ekonomide yıllardır atılan istikrarlı adımlar sayesinde, Türkiye ekonomisi, dünyaya göre koronavirüsten daha az etkilendi. Üretim ve ihracattan beslenen, dünyaya kıyasla büyüyen ekonomi piyasalara güven verdi. Bununla birlikte borsadaki yükselişe baktığımızda hafta başından bu yana değer kazanan hisseler yükselişin diğer dinamiklerini de ortaya koyuyor. Havayolu hisselerinde yüzde 20’lere varan değer artışları görüldü. Bunun nedeni aşının sonuç vereceğine dair gelen açıklamaydı.

Öte yandan banka hisselerinde yüzde 10’lara varan yükselişler göze çarpıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve gelir gelmez 8 Kasım pazar günü bankacılarla toplantı yaptı. 9 Kasım’da piyasalara ilk mesajı verdi. Ağbal açıklamasında fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Bu mesaj da pozitif bir ortam yarattı.

Güven ortamı

Dün ise BDDK yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti. BDDK açıklamasına göre, vadede TL satım yönünde para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Dövizde geri çekilme yaşanırken borsa da yükseliyor. Bunun ana nedeni ekonomide güven ortamının devam etmesidir.

Borsada rekor üstüne rekor!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2.91 değer kazancıyla 1.279 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.284 puanla da tarihi zirveyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36.21 puan artarken, toplam işlem hacmi 52.5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı.

19 Kasım sadeleşme beklentisi

Tüm bu gelişmeler piyasalarda 19 Kasım’da yapılacak PPK toplantısında sadeleşme adımının atılacağına ilişkin beklentiden kaynaklanıyor.

Merkez Bankası’ndan 19 Kasım’daki öncelikli beklenti yeniden politika faizine geçmesi ve ortalama fonlama maliyeti ile politika faizini eşitlemesi. Politika faizi 10.25 seviyesinde bulunuyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise 14.29 seviyesinde. Gösterge faiz ise 14.47 seviyesinde bulunuyor. Politika faizi ile gösterge faiz arasında açılan makasın kapanması piyasalarda rahatlamayı getirecektir.

İstikrar ve şeffaflık vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı konuşma sonrası dolarda düşüş hızlandı. Erdoğan’ın konuşması öncesi 8.08 TL civarından işlem gören dolar, 7.8752 seviyesine kadar geriledi.

Erdoğan’ın verdiği mesajları olumlu değerlendiren piyasalarda doların Türk Lirası karşısında değeri yüzde 2.5’ten fazla düştü. Erdoğan’ın “Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum” vurgusu kurdaki düşüşe ivme kazandırdı. “Uluslararası yatırımcılarla toplantı yaparak, ülkemizdeki imkanları, potansiyeli ve sağlayacağımız desteği bizzat anlatacağız” diyen Erdoğan, yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye’de yatırım yapmalarını sağlayacak ortamın sinyalini verdi.