Küresel korku geriliyor

Küresel anlamda korku endeksi gerilerken, bireysel yatırımcılar, güvenli yatırım araçlarına yöneliyor

Piyasalarda para korunaklı limanlara park etti ve bekleyişe geçti. Bunun en önemli nedeni küresel gelişmelerle birlikte spekülatif fiyat hareketlerinin yükselmesi. Bireysel yatırımcılar anlamlı görmedikleri yüksek dalgalanmalarda geri çekilirken bildikleri güvenli yatırım araçlarına yöneliyor.

Kurumsal yatırımcılar ise mevcut ticaret pozisyonlarına göre kur ve faiz riski almıyor. En fazla merak edilen konu ise ne zaman normale dönüleceği.

İyileşme başladı

Piyasalardaki anormaliteleri önemli bir risk göstergesi ile takip ediyoruz. Bu da küresel anlamda Korku Endeksi (VIX). Bu endeks, 28.98 seviyesine geriledi. 16 Mart’ta 82.69 seviyesindeydi. Yani küresel anlamda korkuda yatışma söz konusu.

Gelinen aşamada beş yıllık Kredi Risk Primi (CDS) göstergesi önemli. Yabancılar ve yerli kurumsal yatırımcılar değerlendirme yaparken veri olarak artık CDS’i takip ediyor.

Sürdürülebilir mi?

Dolar/TL’nin 7 lirayı aşmasının bir nedeni de bu gösterge. Peki CDS’in yüksek seyrini sürdürmesi olası mıdır? Böylesine bir seviyede sürekli kalması sürdürülebilir olamaz. Risk priminin zirvede kalması, işletmelerin acil modunda çalışmalarını zorunlu kılar. Gerçekleştirilen müdahalelerle ülkede normalleşmeye dönülmesi sağlanırken Kredi Risk Primi’ni de düşürür.

Dövizde yaşanan gelişmeler

Dolar/TL kurunda yeniden aşırı yığılma yaşanıyor. Birikiminin eriyeceğinden korkanlar ya da artıştan istifade etmek isteyenler dolara yöneliyor. Hatta aldığı krediyi bekleme süresince dolara çevirenlerin olduğu dahi gözlenmekte. Söz konusu yönelimin kırılabilmesi için dövize yönelik algı ve beklentinin kırılabilmesi şart. Bunun yolu ise döviz likiditesini artırabilmekten geçiyor.

Swap ya da borçlanma yolu ile bu sorun kısa vadede aşılsa dahi önemli olanın orta ve uzun vadeli çözümlerin sağlanabilmesi olduğu unutulmamalı. Bu noktada yabancı yatırımının güven duymasını sağlayacak düzenlemelerin getirilerek yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkabilmenin önemli olduğu unutulmamalı.

Borsa’da 100 bin aşılabilir

BIST 100 Endeksinde 100 bin seviyesinin kritik eşik olduğu görülüyor. Endeks, koronavirüsün zirve yaptığı mart ayında 82.528 ile dip yaptıktan sonraki hareketinde 102.328’e kadar yükseldi ancak sonrasında kar satışları ve 100 binin üzerinde endeks 30 hisselerine olan talebin azalması ile yeniden 100 binin altına kaydı. Haftayı 97.845 seviyesinden kapatan endekste mevcut seviye ilk destek bölgesine denk geliyor. Burada da tutunamaması halinde 94.633’teki destek bölgesi çalışacaktır. Dolar/TL kurunda tarihi zirve olan 7.23 aşılarak 7.26 seviyesi test edildi ve yeniden 7.09 TL’ye doğru bir geri çekilme yaşandı. Ancak hala yükselen trendde hareket ediyor ve sekiz günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. Bu nedenle henüz çıkış trendi kırılabilmiş değil. Sekiz günlük ortalama 7.07’de yer alıyor. 7.07 ve 7 TL’de bulunan psikolojik desteğinin kırılması kurda yeniden denge fiyatlarına doğru bir hareketi getirebilecektir.

Piyasadaki fiyat hareketleri

Piyasalarda olağandışı fiyat hareketleri yaşanıyor. Gün içi dalga boyları artarken ortalamalardan uzaklaşılıyor. Hareket marjları yükselirken spekülasyona da daha fazla yol açılmakta. Kararsızların gelgitleri artınca bu psikolojinin yönetilememesi zirvelerde yeni alımlara neden olabiliyor. Bu nedenle aşırı değerlenmiş yatırım enstrümanlarının alınması uzun vadeli pozisyona yol açabilmekte. Ya da zararına satışa sebep olabilmekte. Bu nedenle bireysel yatırımcıların sakinliklerini koruması önemli. Kurumların yetkinliklerine olan güven ve geçmiş krizlerde izlenilen çizgiler düşünüldüğünde yaşanan sürecin bir süre sonra geride kalacağı unutulmamalı ve bu bilinçle hareket edilmeli.