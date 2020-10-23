Merkez faizde sürpriz yaptı

Merkez Bankası dün piyasa beklentisinin aksine, faizi yüzde 10.25’te sabit tuttu. Yıllık enflasyonun altında kalan faiz, reel getiri bekleyenlerin dövize yönelmesine neden oldu.



Merkez Bankası (TCMB), ekim toplantısında faizi sabit tuttu. Bir önceki ay piyasalar artış beklemezken faiz artıran TCMB, bu toplantıda yine beklentilerin dışına çıktı ve artış beklentisini boşa çıkardı.

AA Finans’ın toplantıya ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etmişti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer almıştı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru hareketlendi. Dolar kuru yılbaşından bu yana çıkışı ile piyasaların nabzını tutuyor. Kurdaki yükseliş yüzde 33.94’e ulaşmış durumda. Dolar/TL’nin zirve seviyelere yakın olması nedeniyle herkesin gözü dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaydı.









Dolar yükseldi

Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.25 düzeyinde sabit tutarak Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkı 300 baz puan olarak belirledi. TCMB’nin faiz kararı sonrası gün içinde 7.77 TL’ye kadar gerileyen dolar/TL kuru 7.97 TL’ye kadar yükseldi.

TCMB, küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin devam etmekte olduğunu belirtti.

“Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir” diyen kurul, salgının sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiğini belirtti.

Marjı artırma yoluna gitti



Yatırımcı cephesinden bakıldığında beklenen karar enflasyon karşısında reel getiri sağlanabilecek bir faiz düzeyine ulaşılması idi. Ancak bunun gerçekleşmediği görüldü. Yıllık enflasyon (TÜFE) yüzde 11.75 seviyesinde. Politika faizi ise 10.25 seviyesinde. Bu nedenle yatırımcılar alternatif yatırım seçeneklerine yönelmeye devam edeceklerdir. Küresel bazda da riskler devam ediyor. Gerek jeopolitik riskler gerekse ABD seçimleri nedeniyle ABD cephesinde tansiyonun yüksek olması döviz bazlı ürünleri öne çıkarmaya devam edecektir.

Öte yandan CDS risk primi ise 514 seviyesinde bulunuyor. 1 hafta vadeli repo faizi (politika faizi) yüzde 10.25 olmasına rağmen, Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi yüzde 12.52 seviyesinde.

GLP yüzde 14.75

Piyasada oluşan ve gecelik borçlanmaya referans olarak kabul gören TLREF faizi ise yüzde 12.59 seviyesinde. Bununla beraber, Merkez Bankası faiz koridoru ile en yüksek borç verme oranı olan (GLP) arasındaki marjı artırarak 300 baz puana çıkardı ve GLP oranını yüzde 14.75’e getirdi. GLP’nin aktif kullanılması ile sade para politikası zemininden uzaklaşıldığı görülüyor.

Bu bağlamda, TCMB faiz artırmasa da, zaten faizler artmış durumda.