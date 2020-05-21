Piyasada 2 önemli hamle

Ekonomi yönetimi koronavirüs salgınıyla birlikte artan risk primi ve döviz kurlarındaki yükselişi durdurmak için girişimlerini sürdürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Lirası (TL) işlemler için sınırlamadan iki kurumu muaf tutarken Merkez Bankası (TCMB) Katar ile swap anlaşması yaptı.

Dolar 6.7958, Borsa 102.414 seviyesinde. Şimdi gözler faiz toplantısında.

Para piyasalarında gözlenen yüksek volatil seyri normalleştirmek için ekonomi yönetiminin girişimleri sürüyor.

BDDK, TL kur işlemlerindeki yapay dalgalanmalara yol açacak işlemlere karşı tavizsiz olduğu mesajını net bir şekilde veriyor.

Gerektiğinde kurum ya da banka bazında sınırlama getirirken iki yabancı merkezi saklama kuruluşunu TL işlemler sınırlamasından muaf tuttu.

Kurumdan gelen açıklamada, Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların getirilen sınırlamadan muaf tutulduğu belirtildi. BDDK, TL’nin değerindeki yapay hareketlenmelere müsaade etmezken TCMB de swap anlaşması ile döviz likiditesini artırma girişimi ile piyasaları rahatlatacak girişimlerini sürdürüyor.

Faiz daha düşer mi?

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında var olan swap anlaşması yenilenirken tutarlarda da artış yapıldı. Değişiklikle birlikte swap anlaşmasının tutarı 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtildi.

Öte yandan rezerv para olan dolar üzerinden swap yapılabilmesine yönelik piyasa beklentisi halihazırda devam ediyor. Bu noktada swap hattı için görüşmeler sürüyor.

Dolar üzerinden gelecek bir swap anlaşması dolar/TL üzerinde aşağı yönde bir kırılımı artırabilir. Bu arada TCMB faiz toplantısı 21 Mayıs’ta. Faizin 50 baz puan düşmesi bekleniyor. TCMB yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda gerileme öngörüyor. Enflasyon beklentilerine paralel olarak faizin de kademeli olarak düşmeye devam etmesi bekleniyor. Toplantıda faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde TCMB, üst üste dokuzuncu indirimini gerçekleşmiş olacak.

Küçük hisseler altınla yarıştı!

Küçük ve sığ hisselerin ortalama çıkışı son 2 yıldır altınla yarışıyor. 2019’da küçük hisselerden oluşan BIST Tüm-100 Endeks yüzde 76.38 yükseldi. SPK, yatırımcı mağduriyetini sınırlayabilmek için hisselere bir takım tedbirler getirdi. Bu noktada aracı kurumların bireysel yatırımcıları uyarması önemli. Aksi taktirde 20 yıl önce oluşan mağduriyetlerle borsaya sırtını dönen bireysel yatırımcıların yeni bir mağduriyetle bir 20 yıl daha beklenmesi gerekebilir.

Bireysel yatırımcı borsaya dönüyor

Sermaye piyasalarında faizlerin düşüşü ve yabancıların hızlı çekilmesiyle borsaya gelen bireysel yatırımcıda artış var.

Ağırlıklı olarak sığ ve zayıf hisselere yönelen bireysel yatırımcılar, ciddi bir riski de üstlenmeye başladılar.

Riske dikkat edilmeli

Sermaye piyasalarının temel aktörleri, borsayı yeniden keşfeden bireysel yatırımcıyı bilinçlendiremediği takdirde yeni mağduriyetler yaşanabilir.

Yabancı yatırımcı kademeli olarak çekiliyor ve artık daha kısa vadeli hareket ediyor. Düşen mevduat getirisine alternatif olarak borsaya gelinmesi oldukça iyi. Geçen yılın kasım ayında 1.171.399 olan yatırımcı sayısı nisan sonunda 1.420.333’e çıktı ve mayıs sonunda daha da artmış olacak.

Ancak bireysel yatırımcıların iktisadi bir dayanağı olmayan zarardaki hatta faaliyeti dahi olmayan firmaların hisselerine yönelmesi ileriye yönelik ciddi bir riski de beraberinde getireceği göz ardı edilmemeli.