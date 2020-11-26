Piyasada ‘aşı’ rüzgârı esiyor

Küresel piyasalar aşı sevinciyle yeni zirveleri deniyor. Dow Jones Endeksi ilk defa 30.000’in üzerinde işlem görüyor





Yatırımcılar önemli ölçüde iyileşen küresel görünümü satın alırken Dow Jones Endeksi ilk defa 30.000 seviyesini aştı. Kovid-19 aşısının yakında dağıtımının yapılacağına ilişkin beklentiler ve ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin ortadan kalkarak Joe Biden’in Beyaz Saray’a geçişinin resmi olarak başlaması coşkuyu artıran bir diğer ana neden.









Gelişmeler yatırımcıların 2021 yılına daha umutlu bakmasına imkân veriyor. Aşı ile birlikte ekonomik iyileşmenin hız kazanacak olması beraberinde ekonomideki karamsarlığın da giderilmesini sağlayacak. Beklentileri fiyatlayan borsanın, gerçekleşmeler olduğunda da bu defa mali verilerdeki düzelmelerin getirdiği beklentileri fiyatlaması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu durum borsalarda boğa piyasasına ilişkin güçlü bir işaret olarak yorumlanmakta.



Küresel piyasalardaki hareketin öncü göstergelerinden Dow Jones Endeksi ortalama yüzde 1.54, ve Nasdaq Composite yüzde 1.31 arttı. MSCI’nın dünya çapındaki hisse senedi göstergesi ise tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.



Makul fiyatlar...



Borsada en başarılı yatırımcılardan olan Warren Buffett, “Olağanüstü sonuçlar elde etmek için sıra dışı şeyler yapmanıza gerek yok” diyor. Borsada para kazanmanın en kesin yolu, büyük işletmelerin hisselerini makul fiyatlarla satın almak ve işletmeler büyümelerini sürdürdüğü sürece elde tutmak yeterli olacaktır. Sabırlı olunduğu taktirde süreç içinde yaşanan dalgalanmalara aldırılmadığı sürece geçen zaman diliminde kayda değer bir getiri elde edildiği gözlenecektir.



Hisse senetlerinde yüksek getirileri yakalamak için en uygun dönemler ise olağanüstü gelişmelerin yaşandığı dönemlerdir. Böylesi dönemlerde yatırımcılar önlerini görmekte zorlandıkları için daha fazla karamsarlığa düşer, yatırım tercihlerinde likiditeyi öne çıkarabilirler. Olağandışı durumlarda güçlü firmalara ait hisselerde de ciddi düşüşler yaşanabilmekte. Bu düşüşlerden istifade ederek alım yapabilenler ise uygun fiyatlardan pay sahibi olurken ileriye dönük ciddi kazanç potansiyeline sahip olmakta. Şimdilerde de böylesi dönemlerden birinin çıkışındayız.









Yurtiçi piyasalarda görünüm



Olumlu gelişmeler



1. Kasım ayının ilk haftasında ABD seçim belirsizliği sonuçlandı. Türkiye’de ekonomi yönetimi değişti.



2. Yeni ekonomi yönetimi politika faizinde sadeleşmeye gitti. 475 puanlık faiz artışı ile politika faizi ile ağırlıklı ortalama fonlama faizi arasındaki makası kapattı.



3. Cumhurbaşkanı’nın 11 Kasım tarihli konuşması, sadeleşme adımı ve faiz artırımı sonrası piyasalara yabancı sermaye girişi başladı.



4. Dolar Endeksi son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü, 91.94 seviyesinde.



5. MSCI Türkiye Endeksi ay başından bu yana yüzde 30 yükseldi. Ancak hala yıl başına göre yüzde 19 aşağıda.



6. Aktif rasyosu kaldırılıyor.



7. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı dün sabah 48,50 dolar ile pandemi öncesine, yani mart ayına geri döndü.



8. Aşı nedeniyle piyasalarda olumlu hava korunuyor.



9. Risk primi (CDS) 367 baz puana geriledi. Borçlanma maliyeti düştü.



10. Piyasalara yerli yatırımcı ilgisi yanında yabancı yatırımcı ilgisi de arttı. Dünya ekonomisindeki canlanma ile birlikte Türkiye’nin de mart öncesi ekonomik aktivitesine dönmesi piyasaları canlı tutacak. Korku endeksi VIX, mart ayında ulaştığı 82 dolardan 21.99’a geriledi.



Olumsuz 5 gelişme



1. Türkiye’deki Kovid-19 vaka sayısı tüm zamanların zirvesine çıktı.



2. Yurtiçi yerleşikler döviz almaya devam ediyor. Dolar/TL kuru 7.50 seviyesini test ettikten sonra yeniden 8 sınırına tırmandı. Reel sektörün ve kamunun döviz ihtiyacı sürüyor.



3. AB ve ABD yaptırımları risk olarak duruyor.



4. Dış politikada gergin hava henüz kırılabilmiş değil.



5. Enflasyondaki yükseliş ivmesi hala kontrol altına alınamadı.



Altında beklentiler aşağı çekiliyor



Aşı ile ilgili olumlu haberlerle birlikte altın için beklentilerde zayıflama gündeme gelecektir. Bank of America (BOFA), ons altında nötr beklentiye geçti. Daha önce ons altın fiyatının 3.000 dolara kadar çıkabileceğini öngören kuruluşun, yeni tahminlerinde ihtiyatlı bir tutum takındığı gözleniyor.



BOFA, ons altın ortalama fiyat tahminini bu yıl için 1.775 dolar, gelecek yıl için 2063 dolar olarak açıkladı. Altın için beklentilerin 2021 yılında daha düşük olacağı anlaşılıyor.





