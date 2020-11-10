PİYASALAR AŞILANDI

Piyasalarda ABD seçimleri sonrası yeni bir dönem başladı. Duyurusu yapılan aşı küresel fiyat hareketlerini etkiledi. Piyasalar kademeli normalleşecek

Oldukça fırtınalı bir dönemin ardından piyasalar normalleşiyor. ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Buna göre Biden başkanlığı kazandı. Trump seçim sonuçlarına itiraz edeceğini söylese de mevcut durumun değişme ihtimali zayıf görünüyor.

Buna bağlı olarak ABD doları küresel çapta zayıf bir seyir izliyor. Öte yandan Senato’nun Cumhuriyetçilerde mi kalacağı yoksa Demokratların kontrolüne mi geçeceği sorusu hâlâ cevap bulmuş değil. Tüm bunların yanında Kovid-19 aşı açıklaması piyasalardaki seyri değiştirdi.

Merkez’den güven

Kovid-19 için Pfizer firmasının duyurduğu aşının, yüzde 90’ın üzerinde başarılı bir şekilde hastalığı önlediği iddia edildi. Piyasalarda normalleşme adımları görülürken borsalarda havayolu şirketleri talep gördü. Altının onsu yüzde 2 düştü, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8 yükseldi. ABD endeksleri vadeli işlemlerde yaklaşık yüzde 5, Avrupa borsaları yüzde 4 değer kazandı.

TCMB’nin finansal istikrarı yeniden tesis ederek, piyasalara güven vermesi yerli ve yabancı yatırımcıların TL’ye dönüşünü sağlarken dolar kurunda da gerilemeyi beraberinde getirecektir.

FİYATLAMADA SAKİNLEŞME

Dolar/TL kuru bir gün içerisinde 8.51 seviyesinden 8.0382’ye kadar geriledi. Dolar kuru cuma günü 8.58 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar kurunda teknik olarak beş dalgalık yükselişin son dalgasının zirvesi gerçekleşmiş gözleniyor. 8.39 seviyesinin altındaki kapanışlar aşağı doğru hareketi baskılamaya devam edecektir.

Ağbal hızlı başladı

Haftasonu TCMB Başkanı Uysal Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınarak yerine eski maliye bakanı olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın atandığını gördük. Ağbal, hızlı bir başlangıç yaparak, hafta sonu banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Yapılan ilk açıklamalar ve adımlar piyasaların istediği yönde gelişince fiyatlamalarda sakinleşmeler görüldü.

Aşırı fiyatta törpülenme olur

Piyasalardaki aşırı fiyatlamalar; hem olumlu fiyatlamalar, hem de olumsuz fiyatlamalar gelişmelerle birlikte törpülenecektir. Fiyatların hiçbir zaman için sürekli yukarı ya da sürekli aşağı yönde gitmeyeceği unutulmamalı.

Aşırı derecede açılan faiz ve kur makasının önümüzdeki günlerde faizlerde biraz yukarı hareketlenme dövizde ise aşağı doğru hareketlenme ile kapandığını görebiliriz. Böylesi bir hareket döviz mevduatına park etmiş 221 milyar doların çözülmesini sağlayacaktır.