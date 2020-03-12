Piyasalarda Korona dalgası

Koronavirüs açıklaması ile borsada yatırımcı likite döndü. BIST 100 Endeksi gerilerken sektör bazında ise ilaç, gıda ve perakendeye yönelim arttı





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları sonrası borsada satışlar artarken gıda, ilaç, laboratuvar, su ve perakende ticaret hisseleri yoğun talep gördü. Borsa 100 binin altına kaydı.



Önceki gün piyasa kapanışına doğru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgınının şu anda Türkiye’de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmesi ve gece 00:52’de Türkiye’de koranavirüsüne rastlandığının belirtilmesi üzerine sabah açılışta sert satışlar geldi.

Yüzde 17 prim var



Ancak avantajlı sektörlerde artan ilgiyle birlikte yüzde 17’leri aşan primler gözlendi.



Halkın marketlere yönelmesi ve stok yapmaya çalışması bir anda borsadaki sağlık ve perakende hisselerinin değer kazanmasına neden oldu. En fazla yükseliş yüzde 17.71 ile RTA Laboratuvarları’nda görüldü. Eczacıbaşı İlaç, Deva Holding, Selçuk Ecza Deposu, Eczacıbaşı Yatırım, Bizim Mağazaları, Carrefoursa, Bim Mağazalar, Migros Ticaret, Lokman Hekim Sağlık, Şok Marketler yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.









Al-sat dönemi



Mayıs ortasına kadar Borsa İstanbul’da al-sat’ların öne çıktığı bir dönem yaşanacak. Bu süre zarfında dirençlere doğru çıkıldıkça satışların arttığını, desteklere doğru inildikçe alımların yükseldiğini görmek mümkün olacak. Piyasada dalga boylarının yükseldiği gözleniyor. Gelişmelerin olumluya yönelmesi halinde enerji fiyatlarındaki gerileme ile birlikte hızlı bir toparlanma yaşanabilir. Ancak şu an için daha çok fiyatlarda dengelenme süreci izlenecek.



Alım satım arttı



Trade amaçlı alım ve satımların arttığı bir döneme girdik. Borsanın yeniden 99.868 seviyesine gerilediği görüldü. Gelinen aşamada daha önceden 95.000 seviyesinde oluşan boşluğun doldurulma eğiliminin güçlendiği görülüyor. 100 bin seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde yeniden direnç seviyeleri zorlanacaktır.



BIST 30’da yer alan Koza Madencilik, Bimaş, Koza Altın, Kardemir D, Türk Telekom değer kazanan hisseler arasında yer alıyor.



10 önemli gelişme



1 Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerini düşürecek.



2 Risk primi yeniden 407 seviyesine yükseldi. Korona virüsü ile ilgili gelişmeler iyi yönetilebilirse risk primi gerileyebilir. Risk primi bu seviyelerde iken yatırım kararı almak zorlaştı. Bu nedenle dalga boyları yüksek olacak. Kriz çıktığında ilk tepki, likide dönme işliyor.



3 Dünya piyasalarında zirvelerin test edildiği bir ortamda jeopolitik nedenlerle Türkiye piyasaları dip seviyelerde yakalandı bu krize. Bu nedenle aşağı doğru kaymalarda şirketler kendi hisselerini toplamak için devreye girebilir.



4 Yabancıların payları en düşük seviyelerde, bu nedenle yabancı yatırımcıdan çok yerlilerin tepkisi belirleyici olacak.



5 Robot işlemler ve algoritmik emirler piyasalara yön veriyor. Daha aşağı gitme ihtimali görüldüğü anda satışlar artıyor. Bu nedenle bu dalgalanmalar geçici. Ancak spekülasyonlar için fırsat yaratacak. Piyasalar yukarı döndüğünde bu defa alış emirleri çalışacak.



6 ABD seçimleri gündemdeyken borsaların çok fazla aşağı gitmesi beklenmiyor.



7 Havaların ısınması ile korona virüsü geride kalabilir.



8 Küresel bazda faiz indirim süreci yaşanıyor. Merkez Bankaları önlem alma eğiliminde olacaktır.



9 Dünya piyasalarında ciddi çalkantılar yaşanırken Türkiye sınırlarındaki sıcak gelişmeler konusunda gelişme sağlayabilirse rüzgârı arkasına alabilir.



10 Dünyada sermaye hareketleri ve bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte çok cazip fiyatlarda hisseleri alma imkânı olacak. Piyasaların önündeki güncel engeller kalktığında şirket değerlerine odaklanmalar başlayacaktır.