Piyasalarda yüksek oynak dönem

Piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu dönemdeyiz. Dolar/TL 7.15’e çıkarak zirve seviyesine yöneldi. Altın senaryoları ve değişen kırılımlar yeniden gündemde. Altının onsu 1.703 dolar, BIST 100 Endeksi 98.870 seviyesinde.



Piyasalar için hareket marjlarının yükseldiği bir dönemdeyiz. Dolar/TL kuru zirve seviyelerine doğru hızla tırmanışa geçerken altının onsu 1.703 dolar seviyesinde. Riskleri fiyatlayan piyasalar yurtdışından döviz gelmesine ilişkin adımlara kilitlendi. Bu konuda herhangi bir gelişmenin olmaması dolar/TL’nin 7.15’lere yükselişine neden oldu.









ABD’de parasal genişlemeye rağmen seçimler nedeniyle Trump’ın küresel gerilimi yüksek tutacağı anlaşılıyor. Ticaret savaşları altının yükselme senaryolarını yeniden güçlendiriyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, “Altın korkudan kurtulmanın bir yolu” diyor. Altın, yatırımcılar için daha çok bir korunma aracı. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşını Trump yeniden ateşliyor. Diğer yandan Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik daralma ülkeler için koruma duvarlarının güçlenmesine yol açıyor. Böylesi bir ortam altının çıkışına devam etme senaryolarını gündeme getirmekte. Peki ama altını yükselten nedir? Altını yükselten altı ana neden bulunuyor...



Fonlar belirleyici faktör



Salgın nedeniyle artan korumacılık ve paranın değerinin düşmesinin para piyasalarında nasıl bir dönüşüme yol açacağı merak edilen bir diğer husus. Bu noktada asıl belirleyici faktör fonların yönelimi olacaktır. Riskten korunma kaygısı zaten bireysel birikim sahiplerini altına yöneltiyor. Kurumsal yatırımcıların da altına yönelmesi altında yükselişin şaşırtıcı olmayacağını gösteriyor. Ons’ta destek 1.680 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yükseliş sürecektir.

Sektörel hareketler

Koronavirüs sonrası döneme kademeli geçiş hazırlığı sektörel bazda hisseleri öne çıkarmaya başlıyor. Çok ciddi daralma yaşanması beklenen sektörlerde kısmi olarak iyileşme beklentileri bu sektörlerdeki hisselere yönelimleri artırmaya başlıyor. Borsada gerçekleşmeler satılır, beklentiler alınır.

Liglerin başlayacak olması spor hisselerini, turizm beklentisi turizm hisselerini canlandırmaya başlayabilir. Dip seviyelerde olan bankalar hareketlenme eğilimine girebilir.



Altın fiyatlarını yükselten 6 etken



1) Dünyadaki yüksek borçluluk

2) Koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektörde yaşanan sıkıntılı süreç

3) Dövizlerdeki devalüasyonlar

4) Kıymetli maden piyasası spekülasyonu

5) Yetersiz fiziksel arz

6) Güvenli bir limana sığınma ihtiyacı









Dolar nereden döner?



Dolar/TL kuru 7 liranın üzerine çıkarak 7.24 TL hedefiyle yükselişine devam ediyor. 7 liranın üzerindeki her hareketi güçlü seyrini korumasını sağlıyor. 6.80’lerin kırılması ile güçlenen hareketin ne kadar devam edebileceğini alınacak kararlar belirleyecek. Aynı ritmin devamı halinde hedef seviyeler 7.80’ler. Dolar tarihi zirvelerde. Dönüşü sağlayan her gelişme sert şekilde fiyatlanacak. Dikkatli olunması gerekiyor. 7.00 ve 6.80 seviyelerinde kırılımlar dönüş sinyali olacak.



BDDK’den TL hamlesi

BDDK, bankaların yurt dışı konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanları, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının, en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0.5’i ile sınırlandırdı.