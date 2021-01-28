Piyasaların gündemi pandemi

Piyasalarda ralli sürerken vaka sayılarında gözlenen artış havayı değiştirdi. Salgın hastalıkta vaka sayılarında gözlenen artış ve sıkılaşan tedbirler aşağı yönlü önemli risk unsurları olarak öne çıktı. Ancak salgın hastalık gündemde kaldıkça yeni teşvik paketleri ve krediler geliyor. Bu da riskli varlıklara yönelimi canlı tutuyor.









Şeffaflık adımı

TCMB, aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak perşembe günleri saat 14.30’da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacak. Bu verinin haftalık olarak yayınlanması önemli. Böylece rezerv ve döviz likiditesiyle ilgili tartışmaların da önüne geçilecek. TCMB başkanının her toplantıda dile getirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve sıkı para politikası vurgusu yabancı yatırımcıların TL varlıklarına ilişkin olumlu raporlar üretmelerini sağlamakta. Açıklanan son veri setine göre rezervlerin yüzde 76.7’si kasımda swaplardan oluştu. Kasımda TCMB’nin toplam rezervleri 82.7 milyar dolar olurken, swap portföyü de 63.4 milyar dolara geriledi.

Ülkelere not kıskacı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ECB, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının tahvil alım programlarının bu yıl da gelişmiş ekonomilerin kredi notlarını olası bir indirimden koruyacağını ancak yoksul ülkelerin notlarının aynı kaderi paylaşamayacaklarını bildirdi. 16 gelişmekte olan ülkenin kredi notu görünümlerinin negatif olduğunu belirten S&P, bu görünümlerin bir not indirimi sinyalini verdiğine işaret etti.



Kurda bant hareketi yaşanıyor

Dolar/TL kuru 7.3890 seviyesinde. Kurda aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL’nin 7.35-7.50 aralığında seyretmesini bekliyor. Kurum TCMB Başkanı Ağbal’ın faizi gerekmesi halinde artırabileceği açıklamasının TL’yi desteklediğini vurguluyor. Dolar/TL kurunda 7.24-7.50 aralığındaki hareket sürüyor.



Borsaya kâr satışları geliyor



BIST 100 Endeksi 8 günlük ortalamasının üzerinde tutunamayınca kâr satışları ile 1.488 seviyesini test etti. Endeks 50 günlük ortalamasının üzerinde tutundu. Kısa vadede 1.500 ve 1.543 seviyesini aşarsa yeniden güçlü trendini sürdürecek.



Altında beklentiler korunuyor

Altına yönelik olumlu beklentiler korunuyor. Goldman Sachs, altının orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çok güçlü, ikna edici bir yatırım olmaya devam edeceğini belirtiyor. Gümüşün ise orta vadede iyi bir risk-getiri ödülü sunduğunu vurguluyor. Altın uzun vadede yükselen trendini sürdürecek. Ancak yıl içerisinde gümüşün çıkışının daha hızlı olduğunu görebiliriz.