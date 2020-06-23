Piyasaların iyimserliği sürüyor

Borsa 113.611 seviyesinden başladığı haftanın ilk gününde 115.377 puana kadar yükseldi. Dip seviyelerden alımların geldiği banka hisseleri güçlü seyrini sürdürüyor

Yılın en düşük seviyelerinde olan banka sektörü hisseleri cuma günü başladıkları hareketini devam ettiriyor. Piyasalar bardağın olumlu tarafını görüyor ve fiyatlıyor. Kamu bankaları öncülüğünde gerçekleşen hareket endeksin 115.000 seviyesine yükselmesini sağladı. Böylece 114.424’ten yıla başlayan borsa endeksi bu seviyenin de üzerine çıktı.

Kamu bankalarındaki yükselişte Halkbank davasına bakan savcının görevden alınmasının etkisi yüksek. Savcının görevden alınmasıyla Halkbank için yaptırım riskinin azaldığı beklentisi hisselerin yükselmesini sağladı. Halkbank hisselerindeki değer artışı diğer banka hisselerine de yansıdı.

Borsada 100.000 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla başlayan iyimser hava kısa vadede 115.000’e ulaşılmasına rağmen devam ediyor. Düşük faiz ortamında hisse senetlerine yönelimin süreceği anlaşılıyor. Bunun yanı sıra banka hisseleri öncülüğünde güçlü bir hareketten bahsedebilmek için henüz erken. Ancak bunun bir başlangıç olduğunu söylenebilir.

Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenecek

Bu perşembe günü TCMB’nin faiz toplantısı var. TCMB geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda faizi yüzde 8,25’e çekmişti. Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde faizde beklenti yüzde 8 seviyesinde. Faiz indiriminde TCMB’nin daha küçük adımlar atması ve gerektiğinde bazen durması bekleniyor. Merkez Bankası’nın kararı borsadaki seyri etkileyecektir.

Borsa 30 hisseleri harekete yeni başlıyor

BIST 100 Endeksi 115 bin seviyesine çıkarak yılbaşına göre yüzde 0.66 yukarıda bulunurken yılın ilk gününde sahip olduğu seviyesini daha yeni geçmekte. Borsa 30 hisseleri ise hala yılbaşındaki seviyenin yüzde 3.74 altında bulunuyor. Borsa 30’da henüz alınacak mesafe var. Güçlü hisseler için kurumsal yatırımcı talebinin artması önemli.

Emeklilik fonlarında hisse oranı arttı

Emeklilik fonları portföylerindeki hisse senedi oranını artırarak yüzde 12.01’e çıkardı. Yıla başlarken oran yüzde 13.03 idi. Pandeminin etkisiyle 17 Mart’ta yüzde 10.63’e kadar gerilemişti. Yeniden yükselişe geçmesi borsa açısından olumlu.

Dolar kurunda sıkışma devam ediyor

Dolar/TL kurunda 6.84-6.85 aralığındaki sıkışıklık sürüyor. Kısa vadede 6.85 yukarı kırılırsa 7.05’e doğru bir hareket görülebilir. Bu seviyenin aşılmaması kurun yeniden 6.80-6.50 bandına çekilmesi açısından önemli.