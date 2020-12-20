Yabancılar geliyor yeni zirveler yolda

Aşılama sürecinin başlamasıyla piyasalar pandemi sonrasına göre konumlanmaya başladı. Borsa çekim merkezi olmaya aday. Yabancının ilgisiyle birlikte yeni zirveler gelebilir



Birikim sahipleri için piyasaları izlemek elzem hale geldi. Bunun nedeni mevduatın enflasyonun gerisinde kalması. Yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesinde olurken gösterge faiz 14,69. Politika faizi ise yüzde 15. Enflasyon kadar faiz getirisinin olması halinde ancak mevduattaki birikimin korunması mümkün olabilecek. Geride kalan bir yıllık süreçte altın yüzde 59, dolar ise yüzde 29 yükseldi. Birikim sahiplerinin güvenli olarak nitelendirdikleri her iki enstrümana gösterdikleri yüksek ilgi ister istemez altın ve dövizdeki artışı yükseltti. Şimdilerde ise her iki enstrümanın aynı hızla devam edip etmeyeceği tartışılırken gözler pandemi sonrası borsada cazip hale gelecek sektörlere çevrilmiş durumda. Yıl başından bu yana yerlilerin ilgisiyle BIST 100 Endeksi dışındaki hisselerde aşırı fiyatlanmalar gözlendi. Şimdilerde ise piyasalara yabancı sermayenin yönelimi söz konusu. Aşılama sürecinin de başlamasıyla birlikte pandemiden olumsuz etkilenen hisselere yönelik artan ilgi borsadaki çıkışın devam etmesine imkân verecektir.









Döviz mevduatı

Ekonomi yönetiminin değişmesi normalleşme adımlarının atılması, 475 baz puanlık faiz artışı ile faizin yüzde 10,25’ten 15’e gelmesi sonrasında gözler TL’ye çevrilmişken şimdi yeniden 24 Aralık PPK toplantısı bekleniyor. Bunun nedeni yıllık enflasyonun yüzde 14,03’e çıkması. Güvenli limanda kalmayı tercih edenler döviz mevduatlarını tutmaya devam ediyor. Kısa vadede dövize yönelimin ivmesi yavaşlamış olsa da bir çözülme için ekonominin genelindeki normalleşme belirleyici olacak. Bu aşamada dövizdeki artışın sınırlandırılması, şimdilerde kıpırdanan yabancı sermaye akışının desteklenmesiyle mümkün olabilecek.

Kilit nokta enflasyon

Ekonominin rayına oturabilmesi açısından kilit nokta enflasyon. Enflasyonun kontrol altına alınması reel sektörün önünü görebilmesi ve yatırımların hızlı ve güvenli şekilde devam etmesini sağlayan temel unsur olurken TL’nin de güçlenmesini sağlamakta. Artan enflasyon ise en başta TL’yi aşındırırken birikimlerin de farklı mecralara kaymasına yol açıyor. Döviz ve altın ise ilk akla gelen alternatifler olmakta. Enflasyonu aşağı çekecek maliye politikalarının uygulanması reel alanda yatırımları güçlendirirken TL tarafında faizin de aşağı gerilemesine olanak verecektir.

Dolar kurunda 7.50 TL izlenecek











Dolar kurunda beklentiler 24 Aralık 2020 faiz toplantısına kilitlendi. TCMB 100-200 arasında bir faiz artışı gerçekleştirebilir. Ancak bu faiz artışının devamı beklenmemeli. Bu artışla birlikte kuru baskılaması söz konusu olacağı gibi döviz girişini de teşvik edecektir.



Türkiye hakkında son dönemde yabancı raporlarında artan iyimserlik ve CDS oranlarının 325’li seviyelere gerilemesi olumlu. Faiz hamlesinde olası pas geçiş yatırımcılar tarafından olumsuz fiyatlanabilir. Dolar kurunda gerilemeler ise Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesi için fırsat oluşturacaktır.



Borsa yatırımcısı için 5 kritik öneri



1 Hissesi alınacak şirket hakkında bilgilenmek şart. Firmanın pazardaki payı, büyüme temposu, krizlere dayanıklılığı önemli. Şirkete dair öğrenilecek her bilgi olası fiyat düşüşlerinde paniklemeyi önleyecektir.



2 Hisse senetlerinde olası dalgalanmaları göz önünde bulundurarak paniklemeden biriktirilebilecek güçlü firmalar tercih edilmeli.



3 Temettü ödeyen ve temettü verimi artan şirketler tercih edilmeli.



4 Pandeminden en fazla etkilenen BIST 50 hisselerinden defter değeri ve fiyat/kazanç oranı düşük iskontosu yüksek hisseler tercih edilerek uzun vadede beklenilebilir.



5 Hisselerde hedef fiyatlar belirlenirken özvarlık/sermaye, kar/sermaye oranları ile sermayenin kaç katı karın oluştuğu ve özvarlık seviyesi göz önünde bulundurulmalı. Bu oranların yüksek olması prim potansiyelini de yükseltecektir.



Mevduat sahibi için 5 kritik öneri

1 Mevduat oranları bankadan bankaya değişiyor. Bütün bankaların faiz oranlarını mutlaka sorun.



2 Bankanın müşteri temsilcisi ile irtibata geçerek paranızın hangi oranla bağlanacağını öğrenin. Belli meblağların üzerinde verilen özel oranlardan yararlanıp yararlanamadığınızı sorun.



3 Birikiminizin olduğu kurumun kısa vadeli borçlanma araçları ve para piyasası fonlarını da göz önünde bulundurun. Seçenek olarak size sunulan alternatifler arasındaki getirilere bakın.



4 Enflasyon henüz düşmüyor ve düşüş ivmesi görmedikçe faizin de artma ihtimalini göz önünde bulundurarak paranızı uzun vadeli değil kısa vadeli yatırın.



5 Ana para garantili yatırım fonlarında yönetim ücretleri çok yüksek olmayanları da göz önünde bulundurun.

Döviz yatırımcısı için 5 kritik öneri

1 Paranızı sadece dövizde tutmayın gram altın ile çeşitlendirin.



2 TL faizler yükseliyor. Alternatif maliyetinizi hesaplayarak seçim yapın. Uzun vadeli mevduat hesaplarına yatırmak yerine kısa vadeli oranlarda değerlendirerek olası TL seçeneklerini kaçırmayın.



3 Al-sat ile para kazanmaya çalışırken ödediğiniz komisyonların da hiç düşük olmadığını göz önünde bulundurun. Ekranda gördüğünüz fiyat marjları ile işlem yapmaya kalktığınız anda fiyat marjları farklı olacaktır bunu göz önünde bulundurun.



4 Dövizle ticaret yapıyorsanız kur riski almayın, mutlaka pozisyonunuzu hedge edin. Opsiyon sözleşmelerini göz önünde bulundurun.



5 Paranızı tek bir döviz kurunda tutmayın. Döviz sepeti yaparak alternatif kur seçeneklerini de göz önünde bulundurun.