 Hem tanıdık, hem yepyeni: Japandi stili

Japandi stili; dekorasyon literatürüne 2017 yılında girmiş, özellikle geçtiğimiz yıl popülerliğini arttırmış ve bu sene de korumaya devam eden hibrit bir trend.

Temel olarak İskandinav Stili ile Japon Stilinin birleşimi ile oluşan bir akım. Bu stili daha iyi anlamak için öncelikle İskandinav ve Japon stillerine yakından bakmakta fayda var.

İskandinav stili adını Kuzey Avrupa ülkelerinin oluşturduğu coğrafyadan alır (Danimarka, İsveç, Finlandiya, İzlanda, Norveç). İklim ve coğrafi koşullar tarzın belirlenmesinde çok önemli bir yer tutar. Yılın neredeyse 6 ayı gece, 6 ayı gündüz olarak geçen bu ülkelerde yaşayan insanlar evlerinde zaman geçirmeye önem verirler. Evlerinde mutluluk yaratacak köşeler oluşturmaya özen gösterirler. Tam da bu sebeplerle ortaya çıkan ve son yıllarda adını sıkça duyduğumuz HYGGE (HÜGE) yaşam felsefesi Danca’da rahatlık duygusu, mutluluk duyma ve samimiyet anlamına gelmektedir.





Genel olarak açık renklerin hakim olduğu İskandinav stilinin en önemli özelliği sadeliktir. Düz hatlı, gösterişsiz mobilyalar, pastel tonlar, natürel ahşap tonları, açık renk duvarlar, göz yormayan dekor objeleri belirleyicidir.

Japon stiline bakacak olursak; bir Asya ülkesi olan Japonya’da ortaya çıkmıştır. Japon halkı için ev son derece kutsaldır. Evlerin metrekare olarak küçük olması stile yön vermiş en önemli etmendir. Sade, az eşya kullanımının revaçta olduğu, fonksiyonel mobilyalara sıklıkla rastlanır. Zaman zaman kültüre özgü obje kullanımları görülür. (Buddha heykelcikleri, paravanlar, bambu, bonsai, ikebana aranjmanlar vb.)

Renk paletine baktığımızda çoğunlukla açık renkleri görürüz. Boz kahve, fildişi, bej ve beyaz tonları, açık ahşap tonlar göze çarpar.

Japandi stilini oluşturan yukarıda kısaca değindiğimiz iki stile dikkatle bakınca aralarında pek çok benzerlik olduğunu fark etmek zor olmayacaktır. İki stilde de ön plana çıkan doğadan ilham almak, sadelik, pastel renklerin yaygın kullanımı, rahatlık olgusu, ahşap mobilyalara sık rastlanması gibi benzerlikler yeni akım olan Japandi stilinin oluşmasına neden olmuştur. Stilin ana amacı basit çizgiler, fonksiyonel mobilyalar, ferah mekanlar yaratmaktır. Az ve öz ama kaliteli mobilyalar, açık renkler, insan sağlığına zararsız, doğa dostu tekstil ürünlerine yönelme eğiliminde iseniz bu tarz tam size göre olacaktır.







Yeni oluşan stildeki renk paletinde, İskandinav stilinin soğuk ve açık renkleriyle Japon stilinin sıcak ve doğal tonlarını harmanlayarak daha samimi ortamlar yaratılmaktadır. Tozpembeler, bebek mavileri, su yeşilleri, kiremit tonları gibi renkleri tasarımımıza katabiliriz. Ayrıca siyah, koyu gri gibi baskın renkleri aralara serpiştirerek daha vurucu etkiler yakalayabiliriz.

Mobilyalarda dokulu ahşaplar, doğa efektli duvar kağıtları, kağıt aydınlatma elemanları, doğada var olan halleriyle basit objelere odaklanarak doğaya dönüş temasını sonuna kadar destekleyebiliriz.









Geçen yıl en çok özlediğimiz doğada özgürce gezmek olmuştu. İşte bu stil doğanın bütün renklerinin en saf hali ile bize göz kırpmasını sağlıyor. Bu özelliklerinden dolayı Japandi stilinin 2021 yılında da en gözde trendlerden biri olacağına hiç şüphe yok.

Zeynep Eyüboğlu

İç Mimar