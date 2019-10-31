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HaberlerCadde29 Ekim sevinci
31.10.2019 - 07:50 |

29 Ekim sevinci

Cumhuriyet’in 96’ncı yılı kutlamaları çerçevesinde sanatçılar konser verdi. Çoluk çocuk meydanlara akın eden ünlü isimler de bayram coşkusu yaşadı

29 Ekim sevinci

Müzik şöleni

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şişli Cumhuriyet Bayramı Şöleni’nde coşku vardı. 29 Ekim’de Atatürk Evi Müzesi’nde toplanan kalabalığın ellerinde bayraklar ve meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na yürüyüşü, Teoman konseriyle son buldu.

29 Ekim sevinci

Sarıyer’de bayram coşkusu

Derya Uluğ, Sarıyer meydanında halk konseri verdi. Binlerce kişinin izlediği etkinlikte şarkıcı, dans şovları ve sevilen parçalarıyla bayram coşkusu yaşattı.

29 Ekim sevinci

Bodrumlular’la buluştu

Suzan Kardeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde sevenleriyle buluştu. Türk bayraklarıyla alanı dolduran Bodrumlular’a keyifli anlar yaşatan sanatçı, unutulmaz bir performans sergiledi.

29 Ekim sevinci

Ay-yıldızlı defile

Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi’nde 2019/2020 Sonbahar-Kış Defilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti. Podyumların yıldız isimleri Özge Ulusoy, Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk’ün de boy gösterdiği defile, nefesleri kesti.

29 Ekim sevinci

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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