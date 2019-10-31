29 Ekim sevinci
Cumhuriyet’in 96’ncı yılı kutlamaları çerçevesinde sanatçılar konser verdi. Çoluk çocuk meydanlara akın eden ünlü isimler de bayram coşkusu yaşadı
Müzik şöleni
Şişli Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şişli Cumhuriyet Bayramı Şöleni’nde coşku vardı. 29 Ekim’de Atatürk Evi Müzesi’nde toplanan kalabalığın ellerinde bayraklar ve meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na yürüyüşü, Teoman konseriyle son buldu.
Sarıyer’de bayram coşkusu
Derya Uluğ, Sarıyer meydanında halk konseri verdi. Binlerce kişinin izlediği etkinlikte şarkıcı, dans şovları ve sevilen parçalarıyla bayram coşkusu yaşattı.
Bodrumlular’la buluştu
Suzan Kardeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde sevenleriyle buluştu. Türk bayraklarıyla alanı dolduran Bodrumlular’a keyifli anlar yaşatan sanatçı, unutulmaz bir performans sergiledi.
Ay-yıldızlı defile
Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi’nde 2019/2020 Sonbahar-Kış Defilesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşti. Podyumların yıldız isimleri Özge Ulusoy, Elif Ece Uzun ve Tuğba Melis Türk’ün de boy gösterdiği defile, nefesleri kesti.