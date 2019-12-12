“Kendimi ve ailemi düşürmem söz konusu olamaz”

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay, hakkında 'özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenen Merve Oktay ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Merve Oktay, “Söz konusu suça konu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekiyorken sanık sıfatı ile yer almam aklıma vicdanıma asla sığmamaktadır. Instagram hesaplarına giriş yapılan gün ve saatlerde benim telefonumdan herhangi bir internet kullanımı olmadığı açıkça görülmektedir. Nişanlılığım ve evliliğim döneminde hiçbir zaman şöhret peşinde olmamış, magazinden uzak durmuş bir insan olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.

Sanığın ardından söz alan avukatı Naim Karakaya, “Müvekkil bir siber terör mağdurudur. Kendisinin de ifade ettiği üzere suçun sanığı asla değildir” dedi.

“Tüm topluma rezil oldum”

Müşteki Berk Oktay, ifadesinde, “2017 yılının yaz ayında Merve Hanım ile evliliğimizin yürümediğini ve boşanmak istediğimi söyledim. Bunun devamında ortak bir düşmanlık yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahil yayınlamak üzere benim 19 senelik emeğimin çöpe atılması göze alınarak böyle bir paylaşımlar yapıldı. Ben de dahi olmayan fotoğraflar paylaşıldı. Tüm topluma rezil oldum. Ben suçu Merve Hanım'ın işlediğine eminim” diye konuştu.

“Bu olay benim namus davamdır”

Hakim, dinlenmesi talep edilen tanıkların gelecek celse hazır bulunmasına hükmederek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Berk Oktay, “Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum. Polisin yoğun çalışmasıyla şüpheli şahıs yargılanıyor. İnsan eski eşi hakkında şüpheli şahıs olarak konuşmak ister mi? Bu davadan geri adım atmayacağımı herkes bilsin. Bu olay benim namus davamdır. Soyadımın ailemin şeref ve namus davasıdır” dedi.