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26.08.2019 - 07:50

Çapkınlık bana göre değil

Tolga Mendi, Radio Slow Time’da Senem Aydın’ın sunduğu ‘Akşamüstü Kahvesi’ programına konuk oldu.

Çapkınlık bana göre değil

2015 yılında Adana’dan İstanbul’a geldiğini belirten oyuncu, “İnşaat mühendisliği okuyordum, radikal bir karar alıp taşındım. ‘Yapamazsın, geri dönersin’ dediler. ‘Yeni Gelin’len memleketime başrol olarak döndüm” dedi. Adı Tuvana Türkay’la anılan Mendi, özel hayat sorularını ise “Hayatımda kimse yok. Kendi halinde bir adamım. Çapkınlık bana göre değil, yapamam” şeklinde yanıtladı.


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